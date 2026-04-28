Sinnfindung und Erfüllung: coachverzeichnis.com zieht Bilanz eines starken Monatsthemas

Kostenlose Selbsttests zu Werten, Lebensbereichen und innerem Antrieb – coachverzeichnis.com zieht Bilanz seines April-Schwerpunkts Sinnfindung und Erfüllung.

Dautphetal, 28. April 2026

_Interaktive Tests zu Werten, Lebensbereichen und innerem Antrieb verzeichnen hohe Resonanz – Coaches aus dem DACH-Raum liefern persönliche Perspektiven auf eine der zentralen Fragen unserer_ _Zeit_

Wofür lohnt es sich aufzustehen? Was treibt Menschen morgens wirklich an – jenseits von Routine und Erwartungsdruck? Mit diesen ehrlichen Fragen eröffnete coachverzeichnis.com seinen April-Schwerpunkt „Sinnfindung und Erfüllung“ und traf damit einen Nerv: Die Landingpage, die mehrere kostenlose interaktive Tools versammelt, gehört zu den meistgenutzten Seiten des Portals in diesem Quartal.

Drei Tools – ein Ziel: Klarheit ohne Registrierung

Der April-Schwerpunkt auf coachverzeichnis.com stellte drei aufeinander aufbauende Reflexionstools in den Mittelpunkt, die ohne Anmeldung und kostenfrei nutzbar sind:

Der Wertetest nach dem Ansatz von Schulz von Thun macht innere Leitmotive sichtbar – inklusive der Schattenseiten jedes Wertes und der Balance, die ihn trägt. Das **Rad des Lebens** gibt einen visuellen Überblick über acht zentrale Lebensbereiche und zeigt auf einen Blick, wo Zufriedenheit besteht und wo Lücken klaffen. Der Sinn-Kompass – inspiriert von Viktor Frankls Differenzierung zwischen gefundenem und geschaffenem Sinn – beleuchtet in einem Kurztest vier Dimensionen des persönlichen Sinnerlebens.

Das Konzept dahinter: Sinnfindung ist kein philosophisches Luxusproblem, sondern Grundlage für Resilienz, Entscheidungskraft und psychische Gesundheit.

Coaches schreiben über das, was zählt

Parallel zur Landingpage erschienen im April-Magazin von coachverzeichnis.com mehrere Beiträge, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten:

Tanja Lords beschrieb in ihrem Beitrag „Wenn Dein Tag keinen Sinn für Dich macht“, wie sich das Gefühl von Sinnlosigkeit oft schleichend einstellt – mitten im Funktionieren, ohne erkennbare Krise. Ute Gartmann ergänzte mit einem Artikel über Körperwissen und Erfüllung: Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen, dass Erfüllung nicht gedacht, sondern erlebt wird – und wie somatische Marker und Coaching dabei helfen, innere Stimmigkeit wiederzufinden. Heinz Léon Wyssling stellte die SINN-Formel vor – ein Vier-Schritte-Modell für berufliche Neuorientierung, das Klarheit vor Plan setzt. Sandra Meister teilte ihren persönlichen Erfahrungsbericht: Jahre im Gefühl, im falschen Leben zu stecken – und was den Wendepunkt ausmachte.

Sinnfindung als Strukturthema im DACH-Coaching

Für Eberhard Kuhl, Gründer von coachverzeichnis.com, ist der Zuspruch des April-Schwerpunkts kein Zufall: „Die Sinnfrage ist in der Coaching-Praxis angekommen – und zwar nicht als Nischenthema, sondern als roter Faden in Begleitungen zu Beruf, Lebensübergängen und Beziehungen. Was uns dabei wichtig war: Nutzerinnen und Nutzer bekommen auf unserer Seite echte Reflexion – keine Hochglanzversprechen.“

Das kostenlose Coach-Matching-Formular auf der Schwerpunkt-Seite bietet die Möglichkeit, sich direkt mit geprüften Coaches in Verbindung zu setzen – für Themen wie Sinnfindung und Werte, berufliche Orientierung, Lebensübergang oder Work-Life-Balance.

Vorschau: Mai-Thema Work-Life-Balance, Familie und Beruf

Ab Mai widmet sich coachverzeichnis.com dem nächsten Schwerpunkt: Work-Life-Balance, Familie und Beruf sowie Care Work. Eine neue interaktive Landingpage, ein Selbsttest und ein Ikigai-Tool werden das Thema praxisnah aufgreifen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

coachverzeichnis.com

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

Deutschland

fon ..: +49 160 8576941

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email : hallo@coachverzeichnis.com

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