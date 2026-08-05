Weinverkostung in Mainz: Hofgut Laubenheimer Höhe lädt zur Weinprobe ein

Auf der Laubenheimer Höhe in Mainz erwartet Gäste ein besonderes Weinerlebnis: Bei individuellen Weinproben werden rheinhessische Weine vorgestellt – auf Wunsch moderiert von einem Winzer.

Das Hofgut Laubenheimer Höhe in Mainz bietet Gästen die Möglichkeit, im Rahmen einer Weinprobe rheinhessische Weine kennenzulernen. In der hauseigenen Vinothek werden in Zusammenarbeit mit Mainzer Winzern und Winzerinnen die besten 50 Weine aus Mainz präsentiert. Ergänzt wird das Angebot durch eine gemeinsam mit Rheinhessenwein e.V. zusammengestellte Auswahl der 100 besten rheinhessischen Weine sowie eine vom Deutschen Weininstitut unterstützte Riesling-Lounge mit ausgewählten deutschen Rieslingweinen.

Weinproben für kleine und große Runden

Die Weinproben können je nach Wunsch der Gäste in unterschiedlichem Rahmen stattfinden: in kleiner Runde in der Vinothek oder in größerer Gesellschaft im Restaurant. Die fachkundigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hofguts stehen dabei beratend zur Seite. Auf Wunsch kann zudem einer der Winzer als Moderator oder eine Winzerin als Moderatorin für die Verkostung hinzugezogen werden.

Lage inmitten der Rheinhessischen Weinberge

Die Weinbergshütte, in der die Weinproben unter anderem stattfinden, liegt auf dem höchsten Punkt von Mainz inmitten der rheinhessischen Weinberge. Von Dienstag bis Sonntag geöffnet, verbindet die Gastronomie das Weinerlebnis mit kreativen Gerichten aus der Region. Darüber hinaus ist Mainz Teil des internationalen Netzwerks „Great Wine Capitals“, dem zehn bedeutende Großstädte der Nord- und Südhalbkugel angehören, die für ihre renommierten Weinregionen bekannt sind. Passend dazu finden sich auf der Weinkarte des Hofguts auch Weine aus den jeweils anderen Mitgliedsstädten dieses Netzwerks.

Kontakt und Öffnungszeiten

Interessierte Gäste erreichen das Hofgut Laubenheimer Höhe unter der Adresse: Zur Laubenheimer Höhe 1-3, 55130 Mainz. Reservierungen und Anfragen zu Weinproben nimmt das Team telefonisch unter 06131 622260 oder per E-Mail an info@hofgut-laubenheimer-hoehe.de entgegen. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag ab 12 Uhr sowie sonntags ab 11 Uhr, montags bleibt das Haus geschlossen. Als Ansprechpartner steht Lukas Üzüm zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hofgut Laubenheimer Höhe

Frau Julia Barth

Zur Laubenheimer Höhe 1-3

55130 Mainz

Deutschland

fon ..: 06131 622260

web ..: https://hofgut-laubenheimer-hoehe.de/

email : info@hofgut-laubenheimer-hoehe.de

Erleben Sie auf unserem Hofgut Laubenheimer Höhe leckeres Essen und eine atemberaubende Aussicht über das Rhein-Main-Gebiet. Genießen Sie laue Sommerabende bei einem Glas Wein und lassen Sie Ihren Blick über die Weinberge schweifen. Oder feiern Sie Familienfeste, Geburtstage und Hochzeiten in einer unserer Eventlocations nur 5 Minuten vom Favorite Parkhotel entfernt.

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