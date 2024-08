Hochzeitslocation im Herzen des Rhein-Main-Gebiets

Eine idyllische Hochzeitslocation mit Rheinblick bietet das Hofgut Laubenheimer Höhe in Mainz. Umfassender Service und flexible Räumlichkeiten für bis zu 400 Gäste.

Das Hofgut Laubenheimer Höhe in Mainz präsentiert sich als perfekte Hochzeitslocation für Paare, die eine unvergessliche Feier in einer idyllischen Kulisse planen. Eingebettet im malerischen Mainzer Stadtpark und mit einem atemberaubenden Blick auf den Rhein, bietet das Hofgut eine romantische und gleichzeitig elegante Atmosphäre. Die Lage im Herzen des Rhein-Main-Gebiets macht es sowohl für lokale Gäste als auch für Besucher von weiter her leicht erreichbar.

Vielfältige Leistungen für ein rauschendes Fest

Das Hofgut Laubenheimer Höhe überzeugt durch sein umfangreiches Angebot, das individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Brautpaare abgestimmt wird. Das Catering ist flexibel und kann an die kulinarischen Vorlieben der Gäste angepasst werden, von exquisiten Menüs bis hin zu kreativen Buffets. Das erfahrene Team sorgt für eine reibungslose Organisation und eine perfekte Durchführung der Feierlichkeiten. Neben dem Catering übernimmt das Team auch die Dekoration und den Aufbau der freien Trauung sowie der gesamten Eventlocation. Die Gestaltung reicht von eleganten weißen Hussen bis hin zu aufwändigen Blumendekorationen, die eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen.

Platz für große und kleine Gesellschaften

Das Hofgut Laubenheimer Höhe bietet flexible Räumlichkeiten, die für Hochzeitsgesellschaften von fünf bis 400 Personen geeignet sind. Egal ob eine intime Zeremonie im kleinen Kreis oder ein großes Fest mit vielen Gästen geplant ist, das Hofgut kann jedem Bedarf gerecht werden. Die großzügige Sonnenterrasse ist ein Highlight der Location, auf der die Gäste bei schönem Wetter die Feierlichkeiten im Freien genießen können. Die Terrasse bietet nicht nur viel Platz, sondern auch eine herrliche Aussicht, die besonders bei Sonnenuntergang für unvergessliche Momente sorgt.

Einzigartige Lage mit Blick nach Frankfurt

Die einzigartige Lage des Hofguts inmitten der Weinberge und der direkte Blick auf den Rhein machen jede Hochzeit zu einem besonderen Erlebnis. Die malerische Umgebung mit ihren grünen Wiesen und alten Bäumen bietet eine traumhafte Kulisse für Hochzeitsfotos. Die stilvoll gestalteten Innenräume des Hofguts ergänzen die natürliche Schönheit der Umgebung und bieten einen eleganten Rahmen für die Feierlichkeiten.

Fazit

Das Hofgut Laubenheimer Höhe in Mainz ist eine herausragende Hochzeitslocation, die durch ihre idyllische Lage, das umfassende Leistungspaket und den erstklassigen Service besticht. Die Kombination aus natürlicher Schönheit und luxuriöser Ausstattung schafft ideale Voraussetzungen für eine unvergessliche Hochzeit. Brautpaare und ihre Gäste werden hier eine Feier erleben, die noch lange in Erinnerung bleibt. Das Hofgut Laubenheimer Höhe befindet sich am Standort Zur Laubenheimer Höhe 1-3 in 55130 Mainz. Bei Fragen kann man sich an das Personal unter der Nummer 06131 6222620 richten oder eine Mail an janina.meyer@hofgut-laubenheimer-hoehe.de schreiben.

