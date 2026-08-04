West Coast Swing im Tanzhaus emotion: Der Trendtanz aus den USA erobert München

West Coast Swing verbindet Improvisation, Musikalität und Partnertanz. Beim Tanzhaus emotion in Unterhaching können Tanzbegeisterte den Trendtanz aus den USA neu für sich entdecken.

West Coast Swing zählt zu den vielseitigsten Paartänzen überhaupt: Er lässt Raum für Improvisation, spielt mit unterschiedlichsten Musikrichtungen von Pop über Blues bis Elektro und lebt von einem engen Führungsdialog zwischen den Tanzpartnern. Beim Tanzhaus emotion in Unterhaching wächst die Nachfrage nach diesem Tanzstil seit einigen Jahren kontinuierlich.

Anders als viele klassische Standardtänze folgt West Coast Swing keinem festen Schrittmuster. Die tanzende Person reagiert im Moment auf die Musik und auf die Impulse des Partners oder der Partnerin. Dadurch eignet sich der Tanz besonders für alle, die kreativ tanzen möchten, ohne sich an eine feste Choreografie zu halten.

Die ADTV-Tanzschule bietet West Coast Swing sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene an. Im flexiblen Kurssystem des Hauses können Teilnehmende ihren Kurstag frei wählen und jederzeit einsteigen. Wer möchte, kombiniert West Coast Swing mit anderen Tanzstilen aus dem Kursangebot und erweitert so kontinuierlich das eigene tänzerische Repertoire.

Was West Coast Swing besonders macht:

– Hoher Anteil an Improvisation und individuellem Ausdruck

– Passend zu vielen Musikrichtungen, von Pop bis Blues und Elektro

– Enge Körperführung ohne feste Schrittfolgen

– Geeignet für Einsteiger und erfahrene Tänzer gleichermaßen

– Regelmäßige Praxisabende zum Ausprobieren des Gelernten

Interessierte können sich unverbindlich über aktuelle Kurszeiten und Einstiegsmöglichkeiten informieren und eine Schnupperstunde vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str. 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089 74 32 98 95

web ..: http://www.tanzhausemotion.de

email : office@tanzhausemotion.de

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 05261 7000503

email : bozan@frewert-media.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.