Unvergesslich geschmackvoll: Junggesellenabschied mit Whisky-Tasting

Wer dachte, Whisky sei nichts für ihn, hat noch kein Tasting bei Finnegan Events erlebt. Sieben Sorten. Eine neue Welt. Und das mitten im hessischen Wald.

Ende März 2026 fiel der Startschuss für die neue Whisky-Tasting-Eventreihe beim hessischen Veranstaltungsprofi Finnegan Events. An der idyllisch gelegenen Schwungstein Hütte bei Gedern (Wetteraukreis) loderte bereits das Feuerholz, als das 16-köpfige männliche Partyvolk über die Buckelpiste durch den Wald anrollte. Whisky-Duft mischte sich unter den Geruch von Abenteuer und Freiheit – und die kommenden Stunden brachten eine gründliche Geschmacksknospenmassage beim Junggesellenabschied mit Whiskey-Verkostung, moderiert von den Finnegan-Whisky-Experten Chris und Frank.

Sieben Stationen einer unvergesslichen Whisky-Reise

Der extravagante Junggesellenabschied zeigte vor allem eines deutlich: dass Mann in wenigen genussvollen Stunden um die Welt reisen kann, ohne den gemütlichen Platz am Lagerfeuer zu verlassen. Und wenn der Genuss vollendet ist, wartet die einsame Waldhütte gleich nebenan, um dort gepflegt in die Federn zu fallen.

_Tipp für den Urlaubstrip: In den Waldhütten Schwungstein am Gedener See sind auch freundliche Vierbeiner herzlich willkommen. Wasser gibt’s an einer Zapfstelle, ein Gasherd befindet sich im Haus. Ideal für den Rückzug in die Natur, besonders für Gruppen._

Die Whisky-Reise ging von Irland in die USA und dann nach Schottland. Geografisch eher ein Zickzackkurs, aber geschmacklich ein absolut sauberer Genuss. Zweieinhalb Stunden für sieben edle Whiskysorten. Siebenmal derselbe Ablauf und doch jede Runde völlig neu.

1. Der Nasentest: das Aroma inhalieren

2. Geschmackstest 1: ein erster kleiner Schluck

3. Der Aromen-Öffner: 2 bis 3 Tropfen Wasser ins Glas

4. Geschmackstest 2: mehr Whisky-Aromen schmecken

5. Kurzer Austausch: Wie war’s?

Zwischen den „Flights“, also den einzelnen Whisky-Welten, gab es Wasser, Brezeln und später, für den süßen Zahn, leckere Schokolade. Das alles nicht nur zum Magenfüllen, sondern vor allem für den geschmacklichen Reset, damit die eine Whisky-Note nicht die nächste Note stört.

Wie unterscheiden sich die Whiskeys und ihre Aromen?

Die Welt der Whiskys lässt sich auf keine Landkarten einzeichnen, obwohl jeder Drink seine eigene geografische Heimat hat. Der Whisky-Globus setzt sich aus den verschiedensten Aromen zusammen und hält jede Menge Überraschungen bereit. _“Was, so kann Whisky schmecken?“_, diese Frage hören wir oft auf unterschiedlichste Weise, und zwar meist von Einsteigern, die gerade eine neue Leidenschaft packt.

So werden unvergessliche Junggesellenabschiede mit Whisky Tasting zum unverhofften Türöffner. Man kann sich eben nicht nur in einen anderen Menschen verlieben, sondern ein bisschen auch in hochwertigen goldgelben Genuss.

Drei Länder – drei Whisky-Sorten

Welche Whiskey-Sorten gab es bei unserer Verkostung zu genießen – und was macht sie aus? Wir tauchen nun tiefer in die drei Flights des Tages ein.

1. Irish Whiskey

Viele Genießer sehen den Irish Whiskey als eine Art Krönung der Schöpfung: Mit seiner angenehmen Harmonie ist er für Einsteiger besonders zugänglich. Mild, weich und fruchtig, so kennt man ihn. Häufig wird der gute Ire dreifach destilliert, kommt ohne Torfrauch aus und reift mindestens drei Jahre in aller Ruhe im Fass. So lässt man es sich liebend gern schmecken!

2. American Whiskey

Aus neuen, ausgebrannten Eichenfässern stammt häufig der American Whiskey. Diese spezielle Sorte gilt als würzig und fassbetont. Die prägenden Getreidesorten sind häufig Mais und Roggen, wobei der Roggen ordentlich Würze und Pfeffer mitbringt. Dazu noch einige kräftige Vanille-, Karamell- und Holznoten – damn perfect!

3. Scotch Whisky

Gefühlt jedes Dorf bringt in Schottland einen eigenen Whisky hervor. Die regionale Vielfalt ist im Land der Dudelsäcke besonders groß; Torfrauch fällt regelmäßig als prägendes Merkmal auf. Die Schotten setzen außerdem auf eine komplexe Fassreife. Weltweit schätzen Liebhaber sowohl die eleganten als auch die intensiv rauchigen Aromen. Immer wieder ein Erlebnis!

_Was ist ein Single Malt? Der Single Malt Whiskey gilt als ganz spezielle Sorte, völlig losgelöst von Ländergrenzen. Meist handelt es sich um einen Scotch Whisky, der ausschließlich aus gemälzter Gerste (malted barley) hergestellt wird, und zwar in einer einzigen Brennerei. Die Reifung währt häufig zehn Jahre oder sogar länger: So entstehen exklusive Prädikats-Whiskys. Blended Whiskys sind immer ein Gemisch aus mehreren Brennereien, für einen gleich bleibenden Geschmack, während es beim Single Malt immer neue, genussvolle Geschmackserlebnisse zu entdecken gibt. _

Find your taste – mit Whisky Tastings bei Finnegan Events

Whiskey verkosten, das bedeutet, den eigenen Geschmack in vielen Varianten auszureizen und neue Aromen zu entdecken. Bei unserem Junggesellenabschied erhielten die Teilnehmer jeweils einen persönlichen Degustationsbogen, um sämtliche Sinneseindrücke darauf festzuhalten. Die wichtigste Regel dabei: Es gibt keine Regeln – kein „Richtig“ oder „Falsch“.

Nur der unverfälschte eigene Eindruck zählt und dazu die Frage: „Bleibt das Wasser des Lebens nach dieser Verkostung in deinem Gedächtnis?“ (Spoiler: Alle Teilnehmer haben auf ihre Weise begeistert „ja“ gesagt.)

Vorhang auf für die 7 Whiskeys des Tages!

? Jameson Irish Whiskey – 40 % vol.

? Teeling Irish Small Batch Whiskey – 46 % vol.

? Jack Daniel’s Whiskey – 40 % vol.

? Bulleit Rye Whiskey – 46 % vol.

? Glenmorangie 12 Whisky – 40 % vol.

? Glendronach 12 Whisky – 43 % vol.

? Laphroaig 10 Whisky – 40 % vol.

Im Anschluss an das Whisky-Tasting öffneten sich die Guinness-Schleusen zum zünftigen Nachspülen: Irische Trinkkultur hat nun einmal mehr als nur die Whisky-Seite. Bei Live-Musik mit Gitarre plätscherten die Stunden dahin, während sich rundherum der Wald schlafen legte. Mag sein, dass die Hochzeitsnacht für Braut und Bräutigam noch schöner wird, aber dieser Junggesellenabschied war in Sachen Spaßfaktor schon sehr nah dran.

Whisky-Tastings für alle Anlässe: Jetzt informieren und buchen!

Whisky Tastings mit Finnegan Events sind nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft ein echtes Highlight – denn es stehen noch viele spannende Formate und neue Themenabende auf dem Plan. Ob exklusive Verkostungen seltener Abfüllungen, Tastings im privaten Rahmen oder große Events unter freiem Himmel – unser Angebot wächst stetig.

Natürlich sind auch die Ladies herzlich eingeladen, ihr ganz persönliches Whisky-Erlebnis mit uns zu gestalten. Gemeinsam planen wir individuelle Events, die perfekt zu Ihrem Anlass passen – egal ob für Unternehmen, Teambuildings, Messe-Catering, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Sommerfeste. Mit dem „Littlest Mobile Irish Pub“ bringen wir ein Stück Irland überallhin und sorgen für authentische Atmosphäre, hochwertige Drinks und die perfekte irische Party-Stimmung.

Lassen Sie uns jetzt Ihr persönliches Whisky-Event planen:

Finnegan Events

„The littlest mobile Irish Pub“

Christoph Rehak

Untertorstr. 8

D-63688 Gedern

* E-Mail: info@guinness-stand.de

* E-Mail: info@finnegan-events.de

* Kontaktformular: https://finnegan-events.de/kontakt/

Finnegan Events – Partyservice mit irischem Touch

Bei Finnegan Events zählen Ihre Wünsche, gern mit einem Funken Fantasie, damit es richtig einzigartig wird. Unser Team plant und stattet vielerlei Arten von Events aus, von der (irischen) Hochzeit über das Stadtfest bis hin zum Messeauftritt (wie auf der IMEX in Frankfurt), der sich ins Gedächtnis brennt. So viele Ideen, so viel Equipment, so viele Möglichkeiten!

Getränke, Snacks, Musik, Barkeeper und volle Unterhaltung – alles gibt’s bei Finnegan Events zu holen. Für Ihre unverbindliche Anfrage einfach unseren Kontakt anklicken und eine Nachricht senden. Wenn alle Details durchgesprochen sind, nehmen wir gern Ihre Buchung entgegen.

Freundschaft mit Mensch und Tier

Unter dem Namen Boerboelz züchten wir auch wunderbare südafrikanische Muskelpakete: Farmerhunde, Boerboels genannt, die selbstbewusst Haus und Hof bewachen. Das naturgesunde Puro Hundefutter liefern wir direkt mit dazu, selbstverständlich auch für Hunde, die nicht aus unserer eigenen Zucht stammen. Denn Hundeglück ist kein Zufallsprodukt, ganz genau wie glückliche Menschen. An beiden Glücksprojekten helfen wir seit drei Jahrzehnten tatkräftig mit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Finnegan Events

Herr Christoph Rehak

Untertorstraße 45

63688 Gedern

Deutschland

fon ..: +49 (0) 60 45 / 955 115

web ..: https://finnegan-events.de/

email : info@guiness-stand.de

Finnegan Events & the littlest mobile Irish Pub – Feiern wie die Ir(r)en. Jetzt unvergessliche Veranstaltung mit dem einzigartigen irischen Flair buchen!

Pressekontakt:

Textwerkstatt Alber

Herr Fabian Philip Alber

Alte Kreipe 2

06493 Ballenstedt

fon ..: +49 (0) 176 3643 4261

email : info@textwerkstatt-alber.de

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