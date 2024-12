THORALM Dry Gin im edlen Geschenkset: Das exklusive Weihnachtsgeschenk für Gin-Liebhaber

Verwöhnen Sie dieses Weihnachten Ihre Liebsten mit einem außergewöhnlichen Geschenk: Der THORALM Dry Gin, gebettet in duftendem Heu und präsentiert in einer hochwertigen Holzkiste.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und die Suche nach dem perfekten Geschenk für Genießer und Gin-Liebhaber beginnt. Der THORALM Dry Gin aus den österreichischen Alpen bietet eine einzigartige Kombination aus Tradition, Reinheit und exquisitem Geschmack. Hergestellt aus sieben ausgewählten heimischen Almkräutern und klarem Bergquellwasser aus eigener Quelle, verkörpert dieser London Dry Gin die Ursprünglichkeit der alpinen Landschaft.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Essenz unserer Berge in einer Flasche einzufangen“, erklärt Mark Pohl, Geschäftsführer der THORALM GmbH. „Der THORALM Dry Gin steht für authentischen Genuss und ist das perfekte Geschenk für alle, die das Besondere schätzen.“

Die THORALM GmbH, ein österreichisches Unternehmen spezialisiert auf hochwertige Spirituosen aus natürlichen Zutaten, präsentiert rechtzeitig zur Weihnachtszeit den THORALM Dry Gin als exklusives Geschenk. Ab sofort ist der Gin online unter www.thoralm.at erhältlich. Mit dem Ziel, Gin-Liebhabern ein Präsent zu bieten, das Qualität, Tradition und ein unvergleichliches Geschmackserlebnis vereint, wurde der THORALM Dry Gin in einer edlen Holzkiste mit Heubett verpackt. Durch die Verwendung von heimischen Almkräutern, reinem Bergquellwasser und traditioneller Destillationskunst entsteht ein Produkt, das in besonderer Weise die alpine Herkunft widerspiegelt.

Die edle Holzkiste, in der der Gin auf duftendem Heu ruht, macht das Geschenk zu einem echten Hingucker. Diese liebevolle Präsentation unterstreicht den natürlichen und handwerklichen Charakter des THORALM Dry Gins. „Unsere Verpackung ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch umweltfreundlich und wiederverwendbar“, betont Pohl.

Für Unternehmen besteht die Möglichkeit, größere Stückzahlen zu bestellen und so Kunden oder Mitarbeitern ein exklusives Präsent zu überreichen. „Wir bieten auch individuelle Lösungen an, um das Geschenk noch persönlicher zu gestalten“, fügt Pohl hinzu.

Der THORALM Dry Gin eignet sich nicht nur zum puren Genuss, sondern auch für erstklassige Gin-Cocktails. Seine ausgewogene Komposition aus Almkräutern und der Verzicht auf künstliche Aromen machen ihn zu einem besonderen Geschmackserlebnis. „Unser Gin ist ein Ausdruck der alpinen Lebensart und bringt ein Stück Österreich in jedes Glas“, so Pohl weiter.

Zitate

„Die Resonanz unserer Kunden bestätigt uns in unserer Philosophie, auf natürliche Zutaten und traditionelle Herstellung zu setzen“, sagt Mark Pohl. „Mit dem THORALM Dry Gin schenken Sie nicht nur ein Produkt, sondern ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht.“

„Gerade in der hektischen Weihnachtszeit sehnen sich viele nach Authentizität und Momenten der Ruhe. Unser Gin lädt dazu ein, innezuhalten und den Augenblick zu genießen“, ergänzt Pohl.

Die THORALM Manu­faktur GmbH ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das sich der Herstellung von hochwertigen Spirituosen aus natürlichen und regionalen Zutaten verschrieben hat. Gegründet mit der Vision, die Reinheit und Ursprünglichkeit der Alpen in edlen Tropfen festzuhalten, verbindet THORALM traditionelle Destillationskunst mit modernen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit. Der THORALM Dry Gin ist das Aushängeschild des Unternehmens und steht für unverfälschten Genuss und alpine Lebensfreude.

