Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024 begeistert

Besucherinnen und Besucher genießen abwechslungsreiches Programm

Wolfsburg, 04.12.2024 – Seit rund zwei Wochen können Besucherinnen und Besucher das bunte und vielseitige Angebot des Wolfsburger Weihnachtsmarktes sowie die weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt genießen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) freut sich über die hohe Besucherresonanz und gibt einen Ausblick auf die zahlreichen Programmhighlights in der dritten Weihnachtsmarktwoche.

„Bereits in den ersten zwei Wochen haben viele tausend Gäste den Wolfsburger Weihnachtsmarkt besucht“, berichtet Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Das Angebot in den festlich geschmückten Hütten sowie das vielfältige Rahmenprogramm werden sehr gut angenommen. So kann es weiter gehen.“

Das Bühnenprogramm startet am Donnerstag, 12. Dezember 2024, mit dem wöchentlichen After-Work-Abend des DJ-Duos Silberfunk von 17 bis 21 Uhr.

Freitag, 13. Dezember 2024, geht es von 14:30 bis 16:30 Uhr weiter mit DJ Manny Libero. Von 17 bis 17:30 Uhr tritt der Chor der Grundschule Ehmen-Mörse auf. Im Anschluss sorgt Manny Libero bis 19 Uhr erneut für Stimmung unter dem Glasdach. Von 20 bis 22 Uhr spielt die Coverband Falling Between Rock der 80er und 90er Jahre.

Am Samstag, 14. Dezember 2024, geht es von 14:30 bis 18 Uhr mit dem DJ-Duo tonArt los, bevor von 19 bis 22 Uhr das musikalische Duo 2KlangAffäre auf die Weihnachtsmarktbühne kommen.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre und halten ein vielfältiges gastronomisches Angebot bereit. In der Ehrenamtshütte präsentieren sich lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Aktionen.

In diesem Jahr zum ersten Mal helfen am Dienstag, 10. Dezember 2024, ab 17 Uhr die Grizzlys Wolfsburg in der Waldschänke im Winterwald des Wolfsburger Weihnachtsmarkts aus.

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, veranstaltet die NEULAND Stiftung von 14 bis 15:30 Uhr erstmals eine Strickaktion im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes. Direkt im Anschluss lädt die Stiftung bis 17 Uhr alle Kinder ab 7 Jahren zum bunten Basteln ein. Beide Aktionen sind kostenlos.

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, ist der VfL Wolfsburg ab 17 Uhr in Bella´s Glühweininsel unter dem Glasdach vertreten und verteilt neben Getränken auch gerne Autogramme.

Die kleinen Besucherinnen und Besucher können sich des Weiteren donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr auf kostenlose Bastelaktionen und Märchenstunden mit dem Künstlerehepaar Sterz im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes freuen. Jeden Donnerstag lädt der WölfiClub des VfL Wolfsburg von 15 bis 17 Uhr außerdem zu einer Foto-Aktion mit dem VfL-Maskottchen Wölfi am NEULAND Haus des Weihnachtsmannes ein.

Der neue Fotopoint in Form einer beleuchteten Wolfsskulptur lädt alle Besucherinnen und Besucher ein, weihnachtliche Fotoerinnerungen zu schaffen.

Veranstaltet wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, welcher noch bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee stattfindet, von der WMG. Weitere Informationen zum Markt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben“.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 5361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.