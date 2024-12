Das Topinambur Buch: eine fast vergessene Kulturpflanze neu entdeckt!

Seit über 400 Jahren in Europa bekannt und doch fast vergessen – warum diese Pflanze voller Potenzial steckt, erfährst Du im neuen Topinambur-Buch. Der Tipp für Genuss, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Die Topinambur-Manufaktur aus dem Allgäu bringt ein besonderes Buch auf den Markt, das sich voll und ganz einer der vielseitigsten, aber oft übersehenen Kulturpflanzen widmet: Topinambur. Autor Georg Lindl, selbst Landwirt und Experte, hat in seinem Buch alles zusammengetragen, was Hobbygärtner, Landwirte, Genießer und Gesundheitsbewusste über diese faszinierende Pflanze wissen sollten. Mit diesem Buch setzt Autor Georg Lindl ein klares Zeichen für die Wiederentdeckung dieser wertvollen Pflanze für Selbstversorung, nachhaltige Ernährung und Gesundheit.

Ein Buch, das Wissen, Gesundheitsvorsorge und Genuss verbindet

Topinambur, eine Pflanze mit über 400 Jahren Geschichte in Europa, ist trotz ihres enormen Potenzials, erstaunlich unbekannt, ob als vitalstoffreiches Gemüse in der Küche, als Heilpflanze oder als nachhaltige Alternative im Gartenbau: Dieses Buch beleuchtet auf über 140 Seiten alle Facetten dieser vielseitigen Pflanze.

Georg Lindl kombiniert in seinem Werk fundiertes Fachwissen mit praxisnahen Tipps für den Anbau, die Verarbeitung und die gesundheitlichen Vorteile. Es enthält inspirierende Rezepte, botanische Hintergründe und spannende Geschichten rund um die „vergessene Knolle“.

Für eine nachhaltige Zukunft

„Topinambur ist nicht nur ein Geheimtipp für Genießer, sondern auch eine Pflanze mit großem Potenzial für die nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssicherheit,“ so der Autor. Mit dem Buch möchte er nicht nur informieren, sondern auch Menschen inspirieren, Topinambur selbst auszuprobieren – sei es im Garten, in der Küche, als natürliche Gesundheitsquelle oder in der Landwirtschaft.

Ein besonderes Geschenk für die Weihnachtszeit

Pünktlich zur Weihnachtszeit ist das Buch ab sofort über den Online-Shop der Topinambur-Manufaktur erhältlich. Mit einem zeitlich begrenzten Einführungspreis bis zum 19. Dezember lädt es nicht nur Kenner, sondern auch Neulinge dazu ein, die Welt des Topinambur zu entdecken.

Über den Autor

Dipl.-Ing. (FH) Georg Lindl ist Umweltpädagoge, Landwirt und Topinambur-Experte. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der biologischen Landwirtschaft und seiner Leidenschaft für die Natur bringt er in diesem Buch sein Wissen und seine Überzeugung auf den Punkt: Topinambur verdient mehr Aufmerksamkeit – für eine abwechslungsreiche Ernährung, Gesundheit und eine nachhaltige Zukunft.

Verfügbarkeit und Bestellung

„Topinambur“ ist direkt über die Website der Topinambur-Manufaktur erhältlich:

www.topinambur-manufaktur.de

144 Seiten Hardcover, Preis: 19,90 EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Topinambur Manufaktur

Herr Georg Lindl

Riedhirsch 190

88178 Heimenkirch

Deutschland

fon ..: 08381 405404

web ..: https://www.topinambur-manufaktur.de

email : admin@topinambur-manufaktur.de

Kleine, familiengeführte Bio Landwirtschaft im Allgäu, die Wert auf nachhaltige Strukturen und biologische Vielfalt legt. Wir haben uns auf Topinambur spezialisiert und sind die Fachleute zum Thema. Umfangreicher Online Shop. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Topinambur Produkten und entwickeln diese zum Teil selbst. Wir legen Wert auf möglichst reine, unverfälschte Produkte und arbeiten dabei zusammen mit Betrieben denen Nachhaltigkeit und soziales Engagement kein Fremdwort ist.

