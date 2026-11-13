Tag der offenen Tür mit Detlef Soost in Berlin

Am 12. Dezember öffnet D!’s Dance School in Berlin-Mitte ihre Türen: Acht kostenlose Workshops, Shows und ein Weihnachtsprogramm laden zum Kennenlernen ein.

D!’s Dance School lädt am 12. Dezember 2026 zu kostenlosen Tanzworkshops, Crew-Shows und einem Weihnachtsbasar ein.

Berlin, 13. November 2026. Tanzen ausprobieren, die Coaches kennenlernen und die Dance School entdecken: D!’s Dance School lädt am Samstag, 12. Dezember 2026, von 13 bis 19 Uhr zum weihnachtlichen Tag der offenen Tür „D!-MAS“ ein. Veranstaltungsort ist die Holzmarktstraße 66 in Berlin-Mitte. Der Eintritt und die Teilnahme an den Workshops sind kostenlos.

Workshops für Einsteiger und Tanzerfahrene

Das Programm bietet insgesamt acht Workshops für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie für Menschen mit Tanzerfahrung. Die Workshops richten sich an Teilnehmende ab zwölf Jahren. Auch ein Ü25-Workshop mit Detlef Soost ist angekündigt. Sein Programmpunkt „Tanz mit D!“ beginnt laut Tagesplan um 15:10 Uhr; dabei steht er gemeinsam mit Coaches der School auf der Tanzfläche.

Der Tag ermöglicht es Interessierten, das Training vor Ort kennenzulernen und verschiedene Workshops auszuprobieren. Vorkenntnisse sind für die Einsteigerangebote nicht erforderlich. Welche Tanzstile und Coaches die einzelnen Workshops gestalten, wird auf der Veranstaltungsseite ergänzt.

Crew-Shows und Weihnachtslounge

Die Crews der Dance School treten in zwei Showblöcken um 14:30 und 16:40 Uhr auf. Ein Weihnachtsbasar und eine Lounge mit Glühwein und Crêpes ergänzen das Tanzprogramm. Auch ein Besuch des Weihnachtsmanns ist angekündigt. Ab 17:15 Uhr stehen Lounge und Tanzfläche bis zum Veranstaltungsende um 19 Uhr allen Gästen offen.

Kostenlose Anmeldung über die Veranstaltungsseite

Für die Workshop-Teilnahme ist eine kostenlose Anmeldung vorgesehen. Ein Gratis-Ticket gilt für alle Workshops; der zugehörige QR-Code wird am Einlass vorgezeigt. Wer als Begleitung mitkommt oder die Shows und die Lounge besuchen möchte, benötigt kein Ticket. Der Einlass beginnt um 12:45 Uhr.

D!’s Dance School befindet sich in der dritten Etage der Holzmarktstraße 66, 10179 Berlin, rund zwei Gehminuten vom S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke entfernt. Für die Workshops empfiehlt die School bequeme Kleidung und saubere Sneaker.

Tagesplan, weitere Informationen und kostenlose Anmeldung: https://deesdanceschool.de/xmas/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

D!’s Dance School GmbH

Herr Detlef Soost

Holzmarktstraße 66

10179 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 2060590

web ..: https://deesdanceschool.de/

email : info@deesworld.de

D!’s Dance School ist die 2002 von Detlef Soost gegründete Tanzschule in Berlin-Mitte. Am Standort Holzmarktstraße 66 bietet sie Tanzunterricht für unterschiedliche Altersgruppen und Erfahrungsstufen. Zum regulären Angebot gehören unter anderem Hip Hop, Commercial Dance, Contemporary und Dance Fitness. Informationen zu Kursen, Veranstaltungen und Anmeldung: https://deesdanceschool.de/

Pressekontakt:

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Frau Melanie Bojko

Savignyplatz 12

10623 Berlin

fon ..: +49 (0)30 20 88 85 16

email : nebo@nebo-marketing.de

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