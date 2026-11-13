Veranstaltung am 28.11.2026 in Heidelberg für den guten Zweck. „Brutal Ehrlich. Live.“ feiert Premiere.

„Brutal Ehrlich. Live.“ feiert am 28. November in Heidelberg Premiere: mit Bestsellerautor Luis Sellano, Rhetorik-Trainer Matthias Pöhm und einem Abend zugunsten des Hospiz Louise.

Essen, 12. November 2026 – Mit „Brutal Ehrlich. Live.“ bringen Andrea Germann, Oliver Jacob und Corinna Schäfer-Jacob, Founder von „Brutal Ehrlich.“, ihr Format erstmals auf eine Offline-Bühne. Die Live-Veranstaltung findet am 28.11.2026 von 17.00 bis 22.00 Uhr im Bürgerhaus Bahnstadt, Gadamerplatz 1, 69115 Heidelberg, statt. Im Mittelpunkt stehen Begegnung, Austausch und inspirierende Impulse von ausgewählten Autoren, Coaches und Mentoren, die ihre Expertise klar, direkt und wertschätzend vermitteln. Alle Ticket- sowie sonstige Einnahmen des Abends werden zu Gunsten des Hospiz Louise in Heidelberg gespendet. „Brutal Ehrlich.“ steht für ein Format, das Menschen anspricht, die genug von Ausreden haben und sich Klartext wünschen. Nach Online-Kongressen und weiteren Formaten folgt nun der Schritt in den direkten Austausch vor Ort. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die Kultur, persönliche Entwicklung, authentische Gespräche und den Blick hinter die Bücher schätzen. Zu den besonderen Gästen zählen Oliver Kern alias Luis Sellano, Erfolgsautor der Lissabon-Krimis, sowie Matthias Pöhm, einer der erfolgreichsten Rhetorik-Trainer im deutschsprachigen Raum und Autor von „Nicht auf den Mund gefallen!“.

Ein Abend für Klartext, Inspiration und persönliche Begegnung

Mit der Premiere von „Brutal Ehrlich. Live.“ schaffen die Veranstalter einen Raum, in dem Inhalte nicht nur präsentiert, sondern im direkten Miteinander erlebbar gemacht werden. Der Abend bringt ausgewählte Persönlichkeiten zusammen, die etwas zu sagen haben und dabei ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Ziel ist es, nicht nur Wissen und Erfahrung zu teilen, sondern auch die Menschen hinter ihren Themen, Büchern und Bühnenmomenten sichtbar zu machen. Damit entsteht ein Format, das persönliche Geschichten, fachliche Impulse und unmittelbare Begegnung miteinander verbindet. Die Idee hinter „Brutal Ehrlich.“ ist bewusst klar formuliert: Es geht um Wertschätzung ohne Weichzeichnung und um Expertise ohne Umwege. In einer Zeit, in der viele Formate auf schnelle Aufmerksamkeit setzen, stellt „Brutal Ehrlich.“ den ehrlichen Austausch in den Vordergrund. Die Live-Veranstaltung greift diesen Ansatz auf und überträgt ihn in einen Abend, der offen, nahbar und zugleich professionell gestaltet ist. Das Bürgerhaus Bahnstadt in Heidelberg bietet dafür den Rahmen, um Publikum, Gäste und Veranstalter an einem Ort zusammenzubringen. „Mit ,Brutal Ehrlich. Live.‘ möchten wir Menschen zusammenbringen, die echte Inhalte, klare Worte und inspirierende Begegnungen suchen“, erklärt das Gründerteam Andrea Germann, Oliver Jacob und Corinna Schäfer-Jacob. „Unser Anspruch ist es, nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern Themen wertschätzend auf den Punkt zu bringen und gleichzeitig einen Abend zu schaffen, der verbindet.“ Die Veranstalter sehen in der Premiere einen wichtigen Schritt, um das bisherige Format um eine persönliche, direkte Ebene zu erweitern. Gerade der Austausch vor Ort ermögliche es, Gedanken, Erfahrungen und Fragen anders zu erleben als in rein digitalen Formaten.

Besondere Gäste: Literatur, Rhetorik und der Blick hinter die Bühne

Ein besonderer Programmpunkt des Abends ist die Teilnahme von Oliver Kern alias Luis Sellano. Als Erfolgsautor der Lissabon-Krimis bringt er eine Perspektive ein, die Literatur, Erzählen und die Arbeit hinter erfolgreichen Buchprojekten miteinander verbindet. Für Kulturfans bietet sich damit die Gelegenheit, nicht nur einen bekannten Autor wahrzunehmen, sondern auch den Menschen hinter den Geschichten kennenzulernen. Genau dieser persönliche Zugang entspricht dem Anspruch von „Brutal Ehrlich. Live.“, Begegnung nicht oberflächlich, sondern unmittelbar und authentisch zu gestalten. Ebenfalls als besonderer Gast angekündigt ist Matthias Pöhm, einer der erfolgreichsten Rhetorik-Trainer im deutschsprachigen Raum und Autor von „Nicht auf den Mund gefallen!“. Seine Arbeit steht für die Auseinandersetzung mit Sprache, Auftreten und Wirkung. In das Format fügt sich dieser Schwerpunkt nahtlos ein, denn Klartext bedeutet nicht nur Inhalt, sondern auch die Fähigkeit, Gedanken präzise, verständlich und wirksam auszudrücken. Das Publikum darf sich auf Impulse freuen, die den Blick auf Kommunikation schärfen und zugleich zum Nachdenken über die eigene Ausdruckskraft anregen. Die Kombination aus Autor, Rhetorik-Expertise, Coaching- und Mentoring-Kontext macht den Abend vielseitig. „Brutal Ehrlich. Live.“ versteht sich nicht als einseitige Vortragsveranstaltung, sondern als Anlass für Resonanz, Austausch und neue Perspektiven. Die Teilnehmenden sollen sich inspirieren lassen, Fragen mitnehmen und Menschen erleben, die ihre Themen mit Klarheit vertreten. Das Format wendet sich damit sowohl an Kunden und die Öffentlichkeit als auch an Medien und Kulturfans, die authentische Stimmen und inhaltliche Substanz schätzen.

Premiere im Bürgerhaus Bahnstadt und Engagement für das Hospiz Louise

Die erste Offline-Veranstaltung von „Brutal Ehrlich.“ findet im Bürgerhaus Bahnstadt, Gadamerplatz 1, 69115 Heidelberg, statt. Mit diesem Veranstaltungsort wird ein Rahmen gewählt, der Begegnung und Austausch in den Mittelpunkt stellt. Die geplante Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr ermöglicht einen kompakten, zugleich inhaltlich gehaltvollen Abend. Für die Veranstalter ist Heidelberg damit nicht nur Schauplatz der Premiere, sondern auch ein Ort, an dem der Gedanke des Miteinanders sichtbar werden soll. Neben dem inhaltlichen Anspruch verfolgt der Abend auch einen sozialen Zweck. Alle Ticket- sowie sonstige Einnahmen des Abends werden zu Gunsten des Hospiz Louise in Heidelberg gespendet. Damit verbindet „Brutal Ehrlich. Live.“ ein kulturell-inspirierendes Veranstaltungsformat mit einem konkreten Beitrag für eine Einrichtung vor Ort. Die Entscheidung, die Einnahmen zu spenden, unterstreicht den Anspruch, nicht nur über Werte zu sprechen, sondern sie auch in die Umsetzung zu bringen. Tickets sind zum Preis von 9,99 EUR erhältlich, Partnertickets kosten 16,99 EUR. Mit dieser Preisgestaltung soll der Zugang zu dem Abend offen gehalten werden, ohne den gemeinnützigen Charakter der Veranstaltung aus dem Blick zu verlieren. Das Format lädt dazu ein, allein oder gemeinsam teilzunehmen und den Abend als Gelegenheit für persönliche Impulse und Begegnungen zu nutzen. Wer sich für klare Worte, inspirierende Persönlichkeiten und kulturellen Austausch interessiert, findet in „Brutal Ehrlich. Live.“ ein neues Angebot, das bewusst auf Nähe und Verständlichkeit setzt.

Vom Online-Format zur Live-Begegnung

„Brutal Ehrlich.“ hat sich als Format für Menschen positioniert, die Klarheit suchen und Inhalte schätzen, die ohne unnötige Umwege vermittelt werden. Online-Kongresse, Offline-Formate und zukünftig auch Podcasts bilden den Rahmen, um Menschen zusammenzubringen, die etwas zu sagen haben. Dabei steht im Mittelpunkt, Expertise wertschätzend auf den Punkt zu bringen und Themen so zu präsentieren, dass sie greifbar werden. Die erste Live-Veranstaltung ist daher ein konsequenter nächster Schritt in der Entwicklung des Formats. Mit Andrea Germann, Oliver Jacob und Corinna Schäfer-Jacob stehen drei Gründerpersönlichkeiten hinter dem Konzept, die „Brutal Ehrlich.“ als Plattform für direkte, respektvolle und inspirierende Kommunikation verstehen. Die Offline-Premiere macht diesen Anspruch im persönlichen Raum erfahrbar. Statt Inhalte nur zu konsumieren, sollen die Besucherinnen und Besucher Teil eines Abends werden, der Dialog, Neugier und Begegnung ermöglicht. So entsteht ein Veranstaltungsformat, das sich bewusst auf das konzentriert, was den Kern von „Brutal Ehrlich.“ ausmacht: Menschen, Themen und Aussagen klar zusammenzuführen. Der Abend am 28.11.2026 markiert damit mehr als nur eine Veranstaltungspremiere. Er steht für den Übergang eines klar positionierten Formats in eine neue Form der Öffentlichkeit. Die Veranstalter setzen auf eine Atmosphäre, in der professionelle Impulse und persönliche Nähe miteinander verbunden werden. „Brutal Ehrlich. Live.“ will zeigen, dass Klartext und Wertschätzung kein Widerspruch sind, sondern gemeinsam die Grundlage für echte Begegnung bilden können.

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Oliver Jacob

Herr Oliver Jacob

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„Brutal Ehrlich.“ ist ein Format für alle Menschen, die genug von Ausreden haben und sich Klartext wünschen. Online-Kongresse, Offline-Formate und zukünftig auch Podcasts bringen Menschen zusammen, die etwas zu sagen haben, ohne um den heißen Brei herumzureden. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, Expertise wertschätzend auf den Punkt zu bringen und Räume für Austausch, Inspiration und direkte Begegnung zu schaffen.

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