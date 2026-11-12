Auch kluge Menschen fallen auf unsinnige Behauptungen herein

Auch kluge Menschen glauben Falschmeldungen. Studien zeigen, welche Rolle analytisches Denken spielt – und warum kritisches Prüfen wichtiger ist als bloße Überzeugung.

Intelligenz allein schützt nicht vor Denkfehlern. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, warum gründliches Nachdenken und kritisches Prüfen entscheidend sind.

Wer auf eine offensichtliche Falschmeldung hereinfällt, ist eben dumm – so einfach machen wir es uns gern, besonders dann, wenn andere Menschen betroffen sind. Doch die Forschung zeichnet ein differenzierteres Bild: Auch gebildete und intelligente Menschen können falsche Informationen für glaubwürdig halten. Entscheidend ist unter anderem, ob sie ihre ersten Eindrücke hinterfragen.

Menschen sind durchaus in der Lage, vernünftig zu denken. Sie tun es nur längst nicht immer. Eine Nachricht klingt plausibel, weil sie zur eigenen Meinung passt. Eine Behauptung wird weitergegeben, weil sie von jemandem stammt, dem man vertraut. Und eine überzeugend formulierte Erklärung erscheint glaubwürdig, obwohl ihre Belege fehlen. Das Problem beginnt dort, wo eine vertraute Überzeugung die Prüfung der Fakten ersetzt.

Was sagt die Wissenschaft über den Glauben an Falschmeldungen?

Die Psychologen Gordon Pennycook und David Rand untersuchten in zwei Studien mit insgesamt 3.446 Teilnehmern, weshalb Menschen falsche Nachrichten für glaubwürdig halten. Die Versuchspersonen sollten die Richtigkeit echter und erfundener Nachrichtenüberschriften beurteilen. Außerdem wurde ihre Neigung zu analytischem Denken mithilfe eines Tests zur kognitiven Reflexion erfasst. Das Ergebnis: Personen, die bei diesem Test besser abschnitten, konnten echte und falsche Meldungen zuverlässiger unterscheiden. Das galt auch dann, wenn die Nachrichten zur eigenen politischen Orientierung passten.

Die 2019 in der Fachzeitschrift _Cognition_ veröffentlichte Untersuchung legt nahe, dass die Anfälligkeit für Falschmeldungen häufig mit unzureichender analytischer Prüfung zusammenhängt.

Die gute Nachricht: Es kommt darauf an, wie wir denken. Und gründliches Nachdenken lässt sich üben.

Wenn Experten auf eine schöne Fassade hereinfallen

Dass selbst Fachwissen nicht automatisch vor Fehleinschätzungen schützt, zeigte eine Untersuchung der Stanford University. Forscher beobachteten, wie zehn Historiker mit Promotion, zehn professionelle Faktenprüfer und 25 Studierende die Glaubwürdigkeit von Internetseiten bewerteten.

Die professionellen Faktenprüfer schnitten am besten ab. Sie waren schneller und kamen zu zuverlässigeren Einschätzungen als die anderen beiden Gruppen. Ihr Vorteil lag vor allem in ihrer Vorgehensweise: Sie blieben nicht auf der zu untersuchenden Website, sondern öffneten weitere Quellen, überprüften die Herkunft der Informationen und suchten nach unabhängigen Einschätzungen. Sowohl die Historiker als auch die Studierenden ließen sich dagegen häufiger von einem seriösen Erscheinungsbild, professionellen Logos oder wissenschaftlich wirkenden Quellenangaben beeindrucken.

Die Schlussfolgerung ist bemerkenswert: Ein Doktortitel ersetzt keine Quellenprüfung. Und eine schöne Website ist noch lange kein Beweis für die Wahrheit ihrer Inhalte.

Warum wir unseren eigenen Überzeugungen so gern vertrauen

Ein bekanntes Phänomen der Psychologie ist der sogenannte Bestätigungsfehler, auf Englisch _Confirmation Bias_. Menschen neigen dazu, Informationen bevorzugt wahrzunehmen oder so zu bewerten, dass sie ihre bereits vorhandenen Überzeugungen stützen. Widersprechende Informationen werden dagegen häufig strenger geprüft. Das betrifft politische Ansichten ebenso wie weltanschauliche Überzeugungen oder alltägliche Vorurteile. Wer beispielsweise fest davon überzeugt ist, dass früher alles besser war, findet für diese Auffassung mühelos Beispiele. Andere Entwicklungen, die dem widersprechen, geraten leicht aus dem Blick. Dabei ist gerade die Bereitschaft, die eigenen Überzeugungen zu überprüfen, eine wesentliche Voraussetzung für vernünftige Urteile.

Klares Denken ist Arbeit – und manchmal unbequem

Mit den Schwierigkeiten menschlicher Urteilsbildung beschäftigte sich auch der indische Arzt, Philosoph und Humanist Vallabh Patel. In seinem Buch _“Klares Denken – Lügen inbegriffen“_, erschienen im Angelika Lenz Verlag, untersucht er menschliche Denkgewohnheiten, den Einfluss von Emotionen und die Schwierigkeiten vernünftiger Kommunikation. Patel zeigt anhand zahlreicher Beispiele aus dem Alltag, wie vorschnelle Schlussfolgerungen und festgefahrene Denkmuster das menschliche Miteinander belasten können.

Sein Anliegen ist dabei ausgesprochen praktisch: Wer klarer denkt, kann seine eigenen Reaktionen besser verstehen, Missverständnisse vermeiden und mit anderen Menschen vernünftiger umgehen. Kritisches Denken beginnt bei einer unbequemen Erkenntnis: Auch die eigene Meinung kann falsch sein.

Aber wie kann man sich vor Denkfehlern schützen?

Die wissenschaftlichen Untersuchungen liefern keine Garantie gegen Irrtümer. Sie zeigen jedoch, dass bestimmte Vorgehensweisen helfen können. Dazu gehört, die Herkunft einer Behauptung zu überprüfen und weitere, voneinander unabhängige Quellen heranzuziehen. Besonders bei überraschenden oder emotional aufgeladenen Nachrichten lohnt es sich, die erste spontane Reaktion zu hinterfragen.

Auch eine einfache Frage kann hilfreich sein: Welche Belege würden mich eigentlich davon überzeugen, dass ich mich irre? Wer darauf keine Antwort findet, sollte seine Gewissheit genauer betrachten.

Die gefährlichsten Irrtümer sind oft diejenigen, die wir gar nicht für möglich halten.

Weiterführende Literatur

Vallabh Patel: _Klares Denken – Lügen inbegriffen_

385 Seiten, kartoniert, 22,00 EUR

ISBN 978-3-943624-42-7

Angelika Lenz Verlag

https://lenz-verlag.de/buch/klares-denken-luegen-inbegriffen/

Wissenschaftliche Quellen

Pennycook, Gordon / Rand, David G. (2019): _Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning_. Cognition, Band 188, S. 39-50.

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011

Stanford University (2017):

https://news.stanford.edu/stories/2017/10/fact-checkers-outperform-historians-evaluating-online-information

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