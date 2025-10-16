Sicherheitstechnik Fuchs schützt Verbraucher vor Abzocker beim Schlüsseldienst

Der Kieler Fachbetrieb setzt auf Transparenz, faire Preise und echte Hilfe – 24 Stunden täglich in Kiel und Umgebung.

Kieler Schlüsseldienst setzt Zeichen für Fairness und Sicherheit

Immer wieder berichten Medien über unseriöse Schlüsseldienste, die Menschen in Notsituationen mit überhöhten Preisen konfrontieren. Der Kieler Betrieb Sicherheitstechnik Fuchs möchte das ändern. Das Unternehmen steht für Seriosität, faire Preise und schnelle, fachgerechte Hilfe, wenn sich Kunden aus Wohnung, Haus oder Auto ausgesperrt haben.

Die beiden Inhaber Marco Fuchs und Niko Wolk haben das Ziel, Verbrauchern wieder Vertrauen in die Branche zu geben. „Viele unserer Kunden sind verunsichert, weil sie von Abzockern gehört oder sie selbst erlebt haben. Wir wollen zeigen, dass es auch anders geht – ehrlich, regional und zu festen Preisen und machen das nun auch schon sehr erfolgreich seit 2018“, erklärt Niko Wolk.

Fachgerechte Türöffnungen und mehr Sicherheit für Zuhause

Neben klassischen Türöffnungen bietet Sicherheitstechnik Fuchs ein breites Spektrum an Sicherheitslösungen:

Einbau und Nachrüstung von Panzerriegeln und Zusatzschlössern

Montage von abschließbaren Fenstergriffen und Pilzkopfzapfenbeschlägen

Installation moderner Smart-Lock-Systeme

Auto- und Tresoröffnungen durch geschultes Fachpersonal

Individuelle Beratung zur Einbruchprävention

Alle Leistungen erfolgen durch geschulte Mitarbeiter, die Wert auf Sorgfalt, Diskretion und Kundenfreundlichkeit legen. Der Notdienst ist rund um die Uhr erreichbar – auch an Sonn- und Feiertagen.

Verlässlicher Partner für Hausverwaltungen und Pflegeeinrichtungen und auch Polizei und Feuerwehr bauen auf Sicherheitstechnik Fuchs.

Sicherheitstechnik Fuchs arbeitet regelmäßig mit Hausverwaltungen, Pflegeeinrichtungen und Sicherheitsdiensten im Großraum Kiel zusammen. So kann der Betrieb im Notfall schnell und zuverlässig Türen öffnen, defekte Schlösser austauschen oder komplette Objekte sichern.

„Uns ist wichtig, dass Menschen in Notlagen schnell Hilfe bekommen – ohne Angst vor versteckten Kosten“, betont Marco Fuchs. „Wir beraten ehrlich und suchen immer die beste, aber auch wirtschaftlich sinnvollste Lösung.“

Ehrlich. Regional. Zuverlässig.

Sicherheitstechnik Fuchs wurde gegründet, um Kunden vor unseriösen Praktiken in der Schlüsseldienstbranche zu schützen. Heute steht der Betrieb für Transparenz, Vertrauen und Qualität – von der Türöffnung bis zur Einbruchssicherung. Das Unternehmen bedient Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber in Kiel, Rendsburg, Plön und Neumünster.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sicherheitstechnik Marco Fuchs UG

Marco Fuchs

Wittland 2-4

24109 Kiel

Deutschland

fon ..: 043165709080

web ..: https://www.sicherheitstechnik-fuchs.de

email : info@sicherheitstechnik-fuchs.de

Pressekontakt:

Sicherheitstechnik Marco Fuchs UG

Marco Fuchs

Wittland 2-4

24109 Kiel

fon ..: 043165709080

web ..: https://www.sicherheitstechnik-fuchs.de

email : info@sicherheitstechnik-fuchs.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.