Salsa Kurs in München: Lateinamerikanisches Tanzgefühl im Tanzhaus emotion

Rhythmus, Drehungen und gute Laune: Im Tanzhaus emotion in Unterhaching lernen Einsteiger und Fortgeschrittene aus München Salsa in drei aufeinander aufbauenden Stufen.

Unterhaching. Salsa gehört zu den beliebtesten lateinamerikanischen Paartänzen. Er lebt von Rhythmus, schnellen Drehungen und einem lebendigen Zusammenspiel der Tanzenden. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching bietet dafür Kurse vom ersten Grundschritt bis zum fortgeschrittenen Niveau.

Warum Salsa so viele begeistert

Salsa verbindet Bewegung, Musik und Begegnung. Schon nach den ersten Stunden lassen sich einfache Figuren zur Musik tanzen. Mit wachsender Sicherheit kommen Drehungen, Kombinationen und eigene Akzente dazu. Gleichzeitig ist Salsa ein geselliger Tanz, der auf Partys schnell neue Kontakte entstehen lässt.

Das Kursangebot in drei Stufen

o Salsa Beginner: Grundschritt, Rhythmusgefühl, Führen und Folgen und die ersten Figuren. o Salsa Intermediate: Drehungen, längere Kombinationen und mehr Sicherheit im Zusammenspiel. o Salsa Advanced: anspruchsvolle Figuren, Musikinterpretation und freies Tanzen. Das flexible Kurssystem erlaubt die freie Wahl des Kurstages jede Woche, der Einstieg ist jeden Monat möglich. Zum Kennenlernen gibt es einen Schnuppermonat, reguläre Abos starten ab 88 Euro im Monat. Unterrichtet wird von ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden nach dem hauseigenen Leicht-Lern-Konzept.

Salsa und Bachata im Tanzhaus emotion

Wer nach Salsa Lust auf einen weiteren lateinamerikanischen Tanz bekommt, findet im Tanzhaus emotion auch Kurse in Bachata Sensual. Der Tanz ist weicher und fließender als Salsa und setzt stärker auf Körperbewegung und Nähe. Beide Tänze ergänzen sich gut und werden auf den Tanzpartys im Haus gern im Wechsel getanzt.

Das Tanzhaus emotion ist von München, Unterhaching, Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching, Taufkirchen, Perlach und dem gesamten Münchner Süden gut zu erreichen.

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an, zunächst in München und heute in Unterhaching. Das Angebot umfasst Gesellschaftstanz, Hochzeitstanz und Spezialkurse wie West Coast Swing, Salsa, Bachata und Line Dance. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 01749787954

web ..: http://www.tanzhausemotion.de

email : office@tanzhausemotion.de

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an, zunächst in München und heute in Unterhaching. Das Angebot umfasst Gesellschaftstanz, Hochzeitstanz und Spezialkurse wie West Coast Swing, Salsa, Bachata und Line Dance. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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