Hochzeitstanzkurs in München: Der erste Tanz als Ehepaar im Tanzhaus emotion

Der erste Tanz als Ehepaar soll sitzen: Das Tanzhaus emotion in Unterhaching bereitet Brautpaare aus München im Gruppenkurs oder in Privatstunden darauf vor.

Unterhaching. Der Eröffnungstanz gehört zu den emotionalsten Momenten einer Hochzeit. Viele Paare stehen dafür zum ersten Mal gemeinsam auf der Tanzfläche. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching begleitet Brautpaare vom ersten Grundschritt bis zur fertigen Choreografie.

Drei Wege zum Hochzeitstanz

o Gruppenkurse: gemeinsam mit anderen Paaren in lockerer Runde die Grundlagen in Walzer, Discofox und weiteren Tänzen lernen. Jeden Monat gibt es drei Einstiegstermine.

o Private Tanzkurse ab fünf Paaren: ideal für Freundeskreise, mit Inhalten und Terminen nach Absprache.

o Individuelle Privatstunden: eine maßgeschneiderte Choreografie zum Wunschsong des Paares, voll flexibel terminiert.

Wann man am besten startet

Für die wichtigsten Basics empfiehlt das Tanzhaus emotion einen Hochzeitskurs mit drei Blöcken zu je vier Wochen vor der Hochzeit. Wer mehr Sicherheit möchte, beginnt etwa sechs Monate im Voraus. Eine Privatstunde kurz vor dem großen Tag sorgt für den letzten Feinschliff. Sinnvoll ist es außerdem, Eltern und Trauzeugen mitzubringen, damit auch sie für die Tänze nach dem Eröffnungstanz vorbereitet sind.

Der passende Tanz zum Lieblingssong

Früher war der Wiener Walzer der klassische Hochzeitstanz. Heute wählen viele Paare auch Rumba, Discofox, Salsa oder West Coast Swing. Entscheidend ist, dass Musik und Tanz zum Paar passen. Die Tanzlehrenden helfen bei der Auswahl und gestalten eine Choreografie, die zum Song und zum Können des Paares passt.

Unterrichtet wird von ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden mit Erfahrung in der Hochzeitsvorbereitung. Wer auch die Feier selbst im Tanzhaus emotion ausrichten möchte, findet dort eine Eventlocation mit großer Tanzfläche.

Das Tanzhaus emotion ist von München, Unterhaching, Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching, Taufkirchen, Perlach und dem gesamten Münchner Süden gut zu erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

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web ..: http://www.tanzhausemotion.de

email : office@tanzhausemotion.de

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an, zunächst in München und heute in Unterhaching. Das Angebot umfasst Gesellschaftstanz, Hochzeitstanz und Spezialkurse wie West Coast Swing, Salsa, Bachata und Line Dance. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

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