Plau am See: Badewannenrallye 2.0 & NDR MV Party – Sommerfestival an der Seenplatte – ilovewanne

Ein Sommererlebnis der besonderen Art erwartet Gäste, Familien, Presse und Kreative in der Mecklenburgischen Seenplatte am 19.07.2025.

Die Stadt Plau am See wird zur Bühne für eines der wohl buntesten und einzigartigsten Events Norddeutschlands: Die Badewannenrallye 2.0 trifft auf die NDR MV Sommerparty. Zwei Veranstaltungen, ein gemeinsamer Tag voller Lebensfreude, Ideenreichtum, Musik und Begegnung. Der Eintritt ist frei.

Plau am See – wo Menschen gemeinsam etwas bewegen: Plau am See ist längst mehr als nur ein beliebter Urlaubsort. Die charmante Kleinstadt entwickelt sich mit kreativen Events zu einem Motor für wirtschaftliche, kulturelle und soziale Impulse in der Region. Die Badewannenrallye 2.0 ist dabei nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein Symbol: für Zusammenhalt, Mitgestaltung, Leichtigkeit und Innovationsfreude. Gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk setzt die Stadt ein Zeichen, das weit über die Region hinaus Wellen schlagen soll.

„Diese Veranstaltung zeigt, wie moderne Stadtentwicklung aussehen kann: offen, generationenverbindend und wirtschaftlich relevant,“ sagt Corinna Thieme, Wirtschaftsförderin der Stadt Plau am See. „Wir laden nicht nur zum Zuschauen, sondern zum Teilnehmen und Miterleben ein.“

In die Wanne, fertig, los! – Ein Spektakel auf der Elde: Die Idee ist ebenso einfach wie genial: Aus alten Badewannen werden Boote. Was auf den ersten Blick wie ein Ulk klingt, ist in Wahrheit ein Schaufenster für handwerkliche Kreativität, Humor und Teamgeist. Bis zu 25 Teams treten auf der traditionellen Strecke zwischen Schleuse und Hubbrücke gegeneinander an. Bewertet wird nicht nach Zeit, sondern nach Mut zur Gestaltung, Originalität und Publikumswirkung. Die Rallye startet nach der feierlichen „Parade der Möglichkeiten“, bei der u. a. der Plauer Fanfarenzug, Karnevalsvereine aus Goldberg und Lübz sowie die Darsteller:innen der Burgfestspiele mitwirken. Der Schlachtruf: „Auf die Wanne, fertig, los!“

YOUseePLAU – echt. regional. verbindend. YOUseePLAU, das kreative Netzwerk für Begegnung und Kultur in Plau, steht hinter der Inszenierung der Badewannenrallye. Es bringt Menschen, Ideen, Vereine und Wirtschaft zusammen. Die Veranstaltung wird zum Labor für ein neues Miteinandergefühl: handgemacht, offen, bewegt. Der Hashtag des Tages? #Wellenkraft

„Wir sehen die Rallye nicht als Show, sondern als Einladung an die Gesellschaft, sich mit Freude und Fantasie zu begegnen,“ sagt das YOUseePLAU-Team. „Die Wanne ist unser Boot – aber die Idee ist, was uns trägt.“

Plau zeigt Profil – Lebensfreude als Standortfaktor: Für die Wirtschaft der Region ist die Veranstaltung ein willkommener Impuls. Einzelhandel, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe profitieren von Besucherströmen, Medienaufmerksamkeit und sozialem Austausch. Die Nähe zwischen Wirtschaft und Kreativität ist an diesem Tag keine Theorie, sondern gelebte Praxis. Und für Investor:innen bietet sich ein authentisches Bild einer Stadt, die kann, wenn man sie lässt.

Zudem wird mit der Veranstaltung auch das Ehrenamt sichtbar gemacht – ein oft übersehener Standortvorteil. Ohne die Mitwirkung zahlreicher Vereine, Handwerker:innen und Unterstützender wäre dieses Fest nicht realisierbar.

Bühne frei für die NDR MV Sommerparty: Nach dem Finale auf dem Wasser zieht das Fest auf den Marktplatz um. Dort startet ab 17:00 Uhr die große NDR MV Sommerparty. Mit dabei: die Liveband „Billy Rock“, Kultangler Heinz Galling, Wetterexperte Thomas Globig, das Team der Plauer Burgfestspiele, Ernie & Bert aus der Sesamstraße – und natürlich die Bühnenstars Stefan Kuna (NDR 1 Radio MV) und Frauke Rauner (Nordmagazin).

Es wird gespielt, gelacht, getanzt – mit DJ Pascal bis tief in die Sommernacht. Und ganz nebenbei entscheidet sich auch noch, ob Plau am See 1.000 Euro für einen guten Zweck gewinnt: Bei der Live-Auflösung der NDR Stadtaufgabe im Nordmagazin.

Alle Informationen für Gäste, Medien und Mitmacher:innen

Das Wichtigste für Gäste: Der Eintritt ist frei. _Die Teilnahme an der Rallye ist weiterhin möglich – Teams können sich kurzfristig über die Website anmelden. Anreise & Parken: Empfohlene Parkflächen gibt es in der Quetziner Straße, am Sportplatz Wittstocker Weg und im Bereich Wallstraße / An der Metow. Die Innenstadt ist teilweise gesperrt. Hinweise zur Verkehrslenkung finden Sie online.

Presse, Blogger:innen und Medien herzlich willkommen: Ob als Blogger:in, Fotograf:in, Videoteam oder Journalist:in – die Badewannenrallye 2.0 ist ein echter Fundus für Content mit Herz und Humor. Von absurd-schönen Kostümen über spektakuläre Bruchlandungen bis zu emotionalen O-Tönen: Wer hier berichtet, berichtet über Menschen, Ideen und Gemeinschaft. Medien sind herzlich willkommen – mit Zugang zu Teams, Bühne, Jury und Hintergrundinfos. Ab 19:30 Uhr meldet sich das NDR-Nordmagazin live vom Plauer Marktplatz. Wer vorher oder hinterher Interviews, O-Töne oder Bilder braucht, kann sich direkt ans Stadtmarketing wenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stadt Plau am See | Wirtschaftsförderung

Frau Corinna Thieme

Markt 2

19395 Plau am See

Deutschland

fon ..: +493873549452

web ..: https://www.stadt-plau-am-see.de

email : c.thieme@amtplau.de

Plau am See – das „Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte“ – ist eine charmante Kleinstadt mit großer Wirkung. Eingebettet in eine der schönsten Wasserlandschaften Norddeutschlands, verbindet Plau historische Fachwerkarchitektur, naturnahe Lebensqualität und einen lebendigen Veranstaltungskalender zu einem einzigartigen Erlebnisort für Gäste und Einheimische. Die Stadt versteht sich als Gastgeberin mit Herz, Ideenreichtum und einer tiefen Verbundenheit zu Natur, Kultur und Gemeinschaft. Ob sportlich auf dem Wasser, musikalisch auf dem Marktplatz oder kreativ in der Badewanne: Plau begeistert mit regionaler Identität und einer herzlichen Portion Selbstironie – wie sie nur echte Originale pflegen.

Pressekontakt:

Stadt Plau am See | Wirtschaftsförderung

Frau Corinna Thieme

Markt 2

19395 Plau am See

fon ..: +493873549452

email : c.thieme@amtplau.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.