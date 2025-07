VIVA Cruises: Neues Programm für Flusskreuzfahrten mit grünem Treibstoff

VIVA Cruises setzt für die nächste Saison auf Flusskreuzfahrten mit grünem Treibstoff. Das neue Programm des Düsseldorfer Veranstalters steht für moderne Flussreisen und ein All-Inclusive-Konzept

VIVA Cruises, Europas modernster Anbieter für Flussreisen, veröffentlicht jetzt den Hauptkatalog für die Saison 2026. Für das neue Programm gilt, dass alle Flusskreuzfahrtschiffe von VIVA Cruises im Jahr 2026 HVO-Treibstoff nutzen, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen. Als einziger Anbieter auf europäischen Flüssen hat der Düsseldorfer Veranstalter gleich sechs Schiffe ganzjährig im Einsatz, und für die moderne Premium-Flotte setzt VIVA Cruises bei allen Flussreisen auf das erfolgreiche All-Inclusive-Konzept: Zu den mehrgängigen Menüs im Restaurant oder Bistro an Bord kommen ganztägig hochwertige alkoholfreie und alkoholische Getränke bis zu Champagner. Der knapp 140-seitigen hochwertige Katalog kommt in diesen Tagen in die Reisebüros und zu Kunden.

* VIVA Cruises: Programm 2026 mit 325 Fluss-Kreuzfahrten auf 8 Schiffen

Modernes Design und ein internationaler Gäste-Mix prägen die Lifestyle-Atmosphäre an Bord, die sich auch in den Starthäfen widerspiegelt: Neben Düsseldorf, Frankfurt und Passau, startet VIVA Cruises auch ab Amsterdam, Basel, Antwerpen, Wien, Porto und Paris. Insgesamt umfasst das neue Programm 2026 von VIVA Cruises 325 Fluss-Kreuzfahrten mit 8 Schiffen. Ganz neu ist eine Route ab Berlin an Bord der VIVA RUBY mit einem dreitägigen Anschlussprogramm in Kopenhagen.

Reisebeispiel Flusskreuzfahrt mit VIVA ENJOY (Neubau 2025): Einwöchige Donau-Kreuzfahrt ab/bis Wien im Zeitraum Juli bis November 2026, All-Inclusive, Kabine mit französischem Balkon ab 1.695 Euro pro Person

Reisebeispiel Nord Kurs mit VIVA RUBY ab Berlin mit Kopenhagen: 4. Juli bis 13. Juli 2026, von Berlin über Stralsund nach Kopenhagen, All-Inclusive, ab 2.695 Euro pro Person

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com

