Der „NikolaiZauber“ lädt am 30. und 31. August zum Festival der Kleinkunst ins Berliner Nikolaiviertel ein

Am letzten August-Wochenende sorgen im Nikolaiviertel in Berlin-Mitte beim „3. NikolaiZauber“ Artisten, Jongleure, Zauberer, Walking Acts, Clowns und viel Musik für ein buntes Festival der Kleinkunst

BERLIN – Ein Fest mit Artisten, Jongleuren, Zauberern, Walking Acts, Clowns, historischen Spielen und Musik! Am Wochenende des 30. und 31. August lädt im Nikolaiviertel in Berlin-Mitte der „3. NikolaiZauber“ zu einem Festival der Kleinkunst für die ganze Familie ein. Zu erleben ist erneut ein buntes, künstlerisches Treiben im gesamten Viertel. Feierlich eröffnet wird das Fest von der Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte, Stefanie Remlinger.

Veranstalter des „NikolaiZaubers“ ist die im Nikolaiviertel ansässige Eventagentur B.concepts in Zusammenarbeit mit der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH sowie dem Künstlerdienst der Arbeitsagentur.

Für Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger steht der verbindende Charakter dieses Festes im Mittelpunkt: „Der ,NikolaiZauber‘ zeigt, wie Engagement und Kultur Menschen zusammenbringen kann. Es ist ein Fest für alle Generationen – mitten im Herzen unserer Metropole. Ich danke allen, die dieses besondere Ereignis mit so viel Herzblut möglich machen.“

Auch Lars Dormeyer, Geschäftsführer der WBM, sieht in der Veranstaltung eine wertvolle Belebung des traditionsreichen Viertels: „Mit dem Fest bringen wir Leben, Kultur und Begegnung in eines der geschichtsträchtigsten Quartiere Berlins. Zum WBM-Bestand im Nikolaiviertel gehören nicht nur über 700 Wohnungen, sondern auch mehr als 30 Restaurants und Cafés, über 40 Geschäfte, drei Museen, ein Hotel und ein Theater – ein lebendiges Stück Innenstadt, das wir gemeinsam weiter stärken und beleben wollen.“

„Wir freuen uns schon sehr auf unsere dritte Veranstaltung, die im gesamten Nikolaiviertel wieder für ein buntes Wochenende für die ganze Familie mit zauberhafter Stimmung und faszinierenden Darbietungen sorgen wird“, sagt Veranstalter Bastian Greiner-Bäuerle von der Agentur B.concepts. „Es gibt eine Vielfalt aus Bewährtem und Neuem – für jedes Interesse wird etwas geboten. Unser Anliegen: Wir geben jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne für ihre Kunst.“

Wieder mit dabei sind Jule Schuster mit ihrer furiosen Darbietung auf dem Schlappseil und BLANKO mit seiner spektakulären Farb-Performance. Die Akrobaten von „LaMetta“ kommen im goldenen Outfit als Lebende Statuen und DJuggledy verzaubert erneut mit einer aufregenden Diabolo-Show. Neu dieses Jahr: Die „Busch Company“ bringt Musik-Comedy und moderne Musik-Clownerie mit, Jay Toor präsentiert ihre frische Show „Holiday on Delay“ und Pantomine-Künstler Bastian zeigt seine stumme Kunst. Beste musikalische Stimmung und Tanz gibt es mit dem Fanfarenzug Marzahn, den „Herr´n von der Tankstelle“ und den Show-Girls der „Wilden Matilde“.

Für Familien gibt es einen Extra-Bereich am Knoblauchhaus, wo historische Spiele auf gemeinsamen Spaß warten. Die kleinen Gäste können sich schminken oder mit Airbrush-Tattoos verschönern lassen. Immer wieder sorgen Clowns und Zauberer für Unterhaltung – u.a. mit Clown Lulu, Kinderclown Rosinchen und Clownin Constance Debus.

Viele Geschäfte vom Nikolaiviertel beteiligen sich wieder am Fest. Vor dem „Erzgebirgischen Weihnachtsmarkt“ gibt es Vorführungen von Holzdrechslern und Holzschnitzern. Das Zille-Museum sorgt mit den Berliner Originalen Heinrich Zille, Eckensteher Nante und der Blumenfrau an der Drehorgel für Alt-Berliner Stimmung. An beiden Tagen lädt Stadtführerin Anna Haase um 14 Uhr zu kostenlosen Führungen durch das Viertel ein.

Der „3. NikolaiZauber“ findet an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei!

Mehr Informationen: www.NikolaiZauber.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

B.concepts – Agentur für Event und Kommunikation

Herr Bastian Greiner-Bäuerle

Poststraße 7

10178 Berlin

Deutschland

fon ..: 01772763452

web ..: http://www.Bconcepts.de

email : bgb@bconcepts.de

Pressekontakt:

B.concepts – Agentur für Event und Kommunikation

Frau Gritt Ockert

Poststraße 7

10178 Berlin

fon ..: 01723037996

web ..: http://www.Bconcepts.de

email : ockert@imails.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.