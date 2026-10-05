Neue Musik von Birgit Bega „Mein Spiegelbild“

Neustart nach längerer Pause
Zusammen mit ihrer Schwester Bianca stand sie schon im Alter von fünf Jahren auf der Bühne. Das Duo wurde als „Birgit & Bianca“ bekannt und konnte zahlreiche Erfolge im volkstümlichen Schlager erzielen.
Nach einer längeren kreativen Pause will es die Mutter von drei Töchtern und frischgebackene Oma noch einmal wissen. Sie kontaktierte den Produzenten Willy Klüter und der hatte das passende Lied für sie parat, „Mein Spiegelbild“, das er gemeinsam mit Heike Fransecky geschrieben hatte.
Mit ihrer neuen musikalischen Reise möchte Birgit vor allem eines: Menschen mit ihrer Musik Freude bereiten und zeigen, dass es nie zu spät ist, einer alten Leidenschaft wieder neuen Raum zu geben.
Die Musik begleitet Birgit schon seit ihrer Kindheit.
Aus den ersten Auftritten mit ihrer Schwester Bianca entwickelte sich eine große Leidenschaft für den Gesang und das Jodeln. Gemeinsam konnten sie über viele Jahre hinweg zahlreiche musikalische Erfolge feiern, Auftritte bei großen Volksmusikveranstaltungen, Fernsehauftritte sowie erfolgreiche Platzierungen in verschiedenen Hitparaden. Im Jahr 2000 gelang ihnen mit dem Titel „Der Grund für meine Träume“ sogar ein Hitparadensieg beim ORF in Österreich.
Birgit Bega – Mein Spiegelbild
Länge 3:25 Minuten
Label: Blue Marlin Records, LC: 03469
ISRC: DEWH82600015
EAN: 4069977535157
Musik: Willy Klüter
Text: Heike Fransecky
Verlag: Ed. Blue Marlin
Produktion, Arrangement, Aufnahme & Mix: Willy Klüter / Manfred Hochholzer @ Graffiti Tonstudio, München
VÖ-Datum: 25.09.2026
Quelle: Büro Birgit Bega
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