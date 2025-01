music4friends erneut zum besten Dienstleister für Event-Entertainment gekürt

Erneut Platz 1 für music4friends im Blach Report Dienstleister-Ranking

Mehr als 6.500 Fachleute aus der europäischen Veranstaltungswirtschaft haben abgestimmt: music4friends I entertainment ist zum vierten Mal in Folge die Nummer 1.

Die Wuppertaler Künstleragentur music4friends hat es wieder geschafft: Zum vierten Mal in Folge wurde das Unternehmen im renommierten Blach Report Dienstleister-Ranking zur Nummer 1 in der Kategorie „Event-Entertainment“ gewählt. Dieses herausragende Ergebnis unterstreicht die führende Rolle von music4friends in der Branche.

Sascha Poddey, geschäftsführender Gesellschafter von music4friends, zeigt sich dankbar für diese besondere Anerkennung: „Zum vierten Mal in Folge auf Platz 1 gewählt zu werden, ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit. Es zeigt, dass unser Engagement für Qualität, Kreativität und Kundennähe geschätzt wird. Unser Dank gilt allen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Dieses Ergebnis motiviert uns, unsere hohen Standards weiter auszubauen.“

Die Agentur, die jährlich mehr als 500 professionelle Events in ganz Europa begleitet, zeichnet sich durch ein exklusives Portfolio an erstklassigen Künstlern und Bands aus. Namen wie die GOODFELLAS, DEEJAY PLUS, SSHHEE und LIVE MUSIC CONNECTION stehen für musikalische Spitzenleistung und garantieren unvergessliche Veranstaltungen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich music4friends als Vorreiter für Innovation und Professionalität in der internationalen Event-Entertainment-Branche etabliert. Die erneute Wahl zur Nummer 1 reflektiert nicht nur die Erfolge und die Beständigkeit des Unternehmens, sondern auch seine starke Verbindung zur europäischen Veranstaltungswirtschaft.

Weitere Informationen und Anfragen finden Sie unter: www.music4friends.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

music4friends I entertainment GmbH

Herr Sascha Poddey

Luisenstraße 87a

42103 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 01776882211

web ..: https://www.music4friends.de/

email : sp@music4friends.de

Die 2001 gegründete Künstleragentur music4friends I entertainment gilt als „Feinkostladen für Musik-Entertainment“ (EVENT PARTNER Magazin), wurde bereits mehrfach zum besten Dienstleister für Event-Entertainment gewählt (Blach Report Dienstleister-Ranking) und begleitet mit den exklusiv betreuten Musikern und DJs ca. 500 professionelle Events in Deutschland und Europa pro Jahr.

Zu den exklusiven Acts der Agentur gehören Bands wie GOODFELLAS, DEEJAY PLUS, SSHHEE, LIVE MUSIC CONNECTION u.w.

Pressekontakt:

music4friends I entertainment GmbH

Herr Sascha Poddey

Luisenstraße 87a

42103 Wuppertal

fon ..: 0177 6882211

email : sp@music4friends.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.