Die Kunst der Resonanz: Wie ein „Hidden Champion“ seit 25 Jahren das Event-Entertainment prägt

Jubiläumssieg für den Hidden Champion: music4friends gewinnt mit 7.568 Stimmen erneut das Branchen-Ranking. Seit 25 Jahren die erste Adresse für erstklassiges Musiker-Booking und Entertainment.

WUPPERTAL – In der Welt der gehobenen Gastronomie spricht man von einem „Geheimtipp“, wenn Qualität und Handwerk eine so tiefe Überzeugung ausstrahlen, dass sie keiner lauten Werbung bedürfen. In der deutschen Eventbranche hat die Wuppertaler Agentur music4friends eine ganz ähnliche Rolle eingenommen. Dass dieser „Hidden Champion“ längst zur festen Größe für erstklassige Live-Momente geworden ist, belegt das aktuelle Dienstleister-Ranking des _Blach Reports_ auf eindrucksvolle Weise.

Ein Votum der Vertrautheit

Im Rahmen einer umfassenden Branchenumfrage, bei der insgesamt 7.568 Stimmen abgegeben wurden, setzte sich music4friends in der Kategorie „Event-Entertainment“ erneut an die Spitze. Zum fünften Mal in Folge wählte die Fachwelt das Unternehmen auf den ersten Platz – und das laut aktuellem Editorial mit einem „gehörigem Abstand“ zur weiteren Platzierung. Ein Ergebnis, das weniger nach einem harten Wettbewerb klingt, sondern vielmehr wie die kollektive Wertschätzung einer exzellenten Konstante.

25 Jahre „Curated Entertainment“

„Ganz einfach erklärt könnte man sagen: Wir begleiten mit unseren exklusiven Live-Musikern und DJs über 500 anspruchsvolle Veranstaltungen im Jahr“, sagt Sascha Poddey, Gründer und Geschäftsführer von music4friends. „Tatsächlich geht es aber um viel mehr – nämlich um das genaue und empathische Verstehen von Konzepten und Menschen. Wir brennen auch nach 25 Jahren noch dafür, exakt den richtigen Act für das jeweilige Event zu empfehlen – ein Perfect Match sozusagen. Unser Ziel ist seit einem Vierteljahrhundert unverändert: Glückliche Künstler – begeisterte Kunden!“

Einige der erfolgreichsten Acts der europäischen Eventbranche

In einem Vierteljahrhundert hat music4friends nicht nur Musiker vermittelt, sondern echte Live-Marken geformt. Heute vertritt die Agentur exklusiv ein Portfolio, das zu den profiliertesten Ensembles in Europa gehört. Hierzu zählen etablierte Premium-Acts wie die GOODFELLAS, DEEJAY PLUS, die FOLLOW MEs sowie die LIVE MUSIC CONNECTION. Diese exklusiven Formationen stehen stellvertretend für eine Qualität, die auf den Bühnen internationaler Marken-Events für Resonanz sorgt.

Von der großen Inszenierung bis zum intimen Moment

Wie facettenreich dieses Portfolio in der Praxis wirkt, bewies music4friends erst kürzlich als offizieller Entertainment-Partner der BrandEx Awards. Während die MUSIC4FRIENDS ALLSTARS als maßgeschneiderte Showproduction-Lösung die feierliche Preisverleihung veredelten, sorgte ein anderer Act für das haptische Überraschungsmoment des Abends: DJ WALKMAN. Als mobiler Live-DJ verlässt er bewusst die Bühne und agiert kabellos inmitten der Gäste – eine Innovation, die zeigt, wie music4friends nach einem Vierteljahrhundert die Zukunft des Event-Entertainments aktiv mitgestaltet.

Ein Jubiläum als Ritterschlag

Der erneute Sieg im Blach Report ist für das Team das wohl schönste Geschenk zum 25-jährigen Bestehen. Es ist die Bestätigung einer Branche, die verstanden hat, dass wahre Exzellenz oft leise beginnt – aber am Ende die nachhaltigste Begeisterung auslöst.

Die music4friends entertainment GmbH mit Sitz in Wuppertal ist eine der führenden Agenturen für kuratiertes Event-Entertainment und hochwertiges Musiker-Booking in der europäischen Veranstaltungswirtschaft. Seit der Gründung im Jahr 2001 durch Geschäftsführer Sascha Poddey spezialisiert sich das Unternehmen auf die Konzeption und Realisation maßgeschneiderter Live-Musik-Konzepte für anspruchsvolle Corporate Events, Markenfestivals und Award-Shows.

Mit über 25 Jahren Markterfahrung und jährlich mehr als 500 begleiteten Veranstaltungen gilt music4friends als „Hidden Champion“ der Branche. Die Agentur wurde bereits zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 des renommierten Blach Report Dienstleister-Rankings gewählt. Als offizieller Entertainment-Partner bedeutender Branchenereignisse wie der BrandEx Awards prägt music4friends die Standards moderner Live-Kommunikation.

Zum exklusiven Portfolio der Agentur gehören international profilierte Live-Marken wie die GOODFELLAS, DEEJAY PLUS, die FOLLOW MEs sowie Innovations-Formate wie der mobile Live-DJ DJ WALKMAN und die MUSIC4FRIENDS ALLSTARS. Das Leitmotiv „Glückliche Künstler – begeisterte Kunden“ unterstreicht den Anspruch, durch das perfekte Match zwischen Act und Marken-Konzept nachhaltige Emotionen zu wecken.

