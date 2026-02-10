EDV und IT Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung an

ProCoReX Europe GmbH gewährleistet sichere EDV und IT Entsorgung in Berlin mit zertifizierter Datenträgervernichtung – nachhaltig, rechtskonform und umweltbewusst nach aktuellen DIN-Normen.

Mit dem zunehmenden Fokus auf Datenschutz und Ressourcenschonung gewinnt die professionelle EDV und IT Entsorgung in Berlin stetig an Bedeutung. Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen, Behörden und Organisationen einen Komplettservice, der alle Anforderungen an sichere und nachhaltige IT-Entsorgung erfüllt. Im Zentrum steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Berlin, garantiert nach den strengen Vorgaben der DIN 66399.

EDV und IT Entsorgung in Berlin mit ProCoReX bedeutet, dass sämtliche Geräte und Speichermedien direkt beim Kunden abgeholt und auf einem zertifizierten Transportweg zur fachgerechten Verarbeitung gebracht werden. Die lückenlose Nachverfolgbarkeit und Auditierbarkeit des gesamten Prozesses geben Sicherheit bei internen Audits oder Prüfungen durch Datenschutzbehörden. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Berlin umfasst Festplatten, SSDs, Magnetbänder sowie alle weiteren Speichermedien und wird streng nach der DIN-Norm durchgeführt, sodass keine Daten wiederherstellbar sind.

Gleichzeitig legt ProCoReX großen Wert auf Umweltfreundlichkeit und Ressourcenschutz: Alle ausgemusterten IT-Komponenten der EDV und IT Entsorgung in Berlin werden sortenrein recycelt oder umweltschonend entsorgt. Schadstoffe werden strikt getrennt, verwertbare Materialien dem Produktionskreislauf wieder zugeführt. Jeder Schritt – von der Beratung und Abholung bis zur abschließenden Dokumentation – erfolgt transparent und nachvollziehbar.

Mit persönlicher Betreuung, flexiblen Servicezeiten und zertifizierter Prozessführung sichert ProCoReX Europe GmbH in Berlin den maximalen Schutz sensibler Daten und setzt neue Standards in der nachhaltigen EDV und IT Entsorgung.

