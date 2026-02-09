Computerschrott Entsorgung in Mannheim – Datenträgersicherheit und Umweltschutz aus einer Hand

Professionelle Computerschrott Entsorgung in Mannheim mit ProCoReX: zertifiziert, nachvollziehbar, umweltbewusst – für zuverlässigen Schutz digitaler Daten.

Im Kontext wachsender Cyberrisiken und strenger Datenschutzvorgaben ist Computerschrott Entsorgung in Mannheim keine Randaufgabe mehr, sondern ein strategisch wichtiger Prozess. ProCoReX bietet hier individuelle Lösungen, die moderner IT-Infrastruktur gerecht werden und dabei ganz neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit setzen.

Alle Geräte und Datenträger werden direkt aus den Büros, Betrieben oder Institutionen abgeholt. Die Computer Schrott Entsorgung in Mannheim schließt eine vollständige, dokumentierte Löschung nach DIN 66399 für sämtliche Medien ein – vom klassischen PC über externe Festplatten bis zu komplexen Servern. Für jede erfolgte Vernichtung erhalten Kunden ein rechtssicheres Zertifikat, das ihnen höchste Transparenz und Sicherheit bietet.

ProCoReX legt bei der Computerschrott Entsorgung in Mannheim Wert auf Umweltbewusstsein: Wertvolle Rohstoffe werden konsequent recycelt und in die Kreislaufwirtschaft eingebracht. Zu jeder Computer Schrott Entsorgung in Mannheim gehört außerdem ein sozialer Mehrwert – für jeden Auftrag werden Umweltprojekte und soziale Initiativen unterstützt.

Wer IT-Altgeräte nachhaltig, nachweisbar und gesetzeskonform entsorgen will, setzt in Mannheim auf die durchdachten Lösungen von ProCoReX.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

