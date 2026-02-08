Computer und PC Entsorgung in Augsburg: ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe mit der zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Augsburg Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – für maximale Datensicherheit, Umweltschutz und Rechtssicherheit.

Die Anforderungen an den Datenschutz steigen für Unternehmen stetig. Mit der ProCoReX Europe GmbH haben Unternehmen in Augsburg einen starken Partner für eine ganzheitliche Computer und PC Entsorgung, die zertifizierte Datenträgervernichtung in Augsburg systematisch integriert. Jeder einzelne Prozessschritt – von der sicheren Abholung der IT-Komponenten und Speichermedien bis hin zum rechtsverbindlichen Vernichtungszertifikat – ist so aufgebaut, dass Kundinnen und Kunden maximale Transparenz und Compliance-Sicherheit genießen.

ProCoReX Europe GmbH vernichtet alle Datenträger nach den Vorgaben der DIN 66399, dokumentiert professionell und lückenlos jedes Detail und stellt im Anschluss ein Zertifikat aus. So sind Unternehmen bei internen wie externen Prüfungen jederzeit auf der sicheren Seite. Besonders für sensible Branchen wie Gesundheitswesen, Legal- und Finanzdienstleister oder Industrieunternehmen werden individuelle Beratung und branchenspezifische Vorgehensweisen geboten.

Gleichzeitig überzeugt ProCoReX mit nachhaltiger Wertstoffaufbereitung: Recycelbare Materialien werden konsequent zurückgeführt, schädliche Substanzen werden umweltgerecht ausgesteuert. Mit diesem ganzheitlichen Service stärken Unternehmen durch ihre Computer und PC Entsorgung in Augsburg nicht nur die IT-Sicherheit, sondern auch die eigene Umwelt- und Nachhaltigkeitsbilanz.

Mit Erfahrung, Fachkompetenz und Prozesssicherheit ist ProCoReX Europe GmbH der erste Ansprechpartner für zertifizierte Datenträgervernichtung in Augsburg und die vertrauensvolle IT-Entsorgung in Augsburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-augsburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-augsburg/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.