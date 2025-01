„In Vino Veritas“ – im Wein liegt die Wahrheit und noch so viel mehr

„In Vino Veritas“ – wo kommt dieses Zitat eigentlich her und was soll es bedeuten? Wein ist viel mehr als Genussmittel, hier geht es auch um die psychologische und gesellschaftliche Bedeutung.

Schweiz, 03.01.2025 – Die Bedeutung von Wein geht weit über ein Genussmittel hinaus

Für den Weinkenner ist der Weingenuss oftmals mit einer bestimmten Wein Philosophie verbunden. Das Trinken von Wein hat eine größere Bedeutung, in vielen Bereichen betrifft dies sogar gesellschaftliche Entwicklungen. Weinkenner schätzen daher einen guten Tropfen weit über den Genuss hinaus. Dass im Wein die Wahrheit liegt, macht sich durch viele Facetten bemerkbar.

Die Wein Philosophie – eine vielseitige Angelegenheit

Dass Wein und Wahrheit in Verbindung gebracht werden, geht auf alte philosophische Weisheiten zurück. Der Ausspruch „In Vino Veritas“ bedeutet übersetzt „Im Wein liegt die Wahrheit.“ Der Ursprung des Satzes wird dem griechischen Lyriker Alkaios von Lesbos zugeschrieben, der in der Antike lebte. Darüber hinaus haben die Römer bemerkt, dass Menschen in berauschten Zuständen viel reden und – oftmals unbeabsichtigt – die Wahrheit aussprechen.

Damit macht der Ausspruch „In Vino Veritas“ doppelt Sinn. Laut einer Redewendung, die ihren Ursprung im Mittelalter hat, geht es auch darum dem Gesprächspartner reinen Wein einzuschenken. Damit war gemeint, dass der Gastwirt ehrlich sein sollte, und dem Gast unverdünnten Wein kredenzt. Auch hier ist der Bezug zur Wahrheit erkennbar, und es wird deutlich, dass Weintrinken in Gesellschaft eine besondere Bedeutung hat.

Durch den Weingenuss können sich ausgesprochen interessante Gespräche entwickeln. Und das über viele Themen. Der Weinkenner spricht in der Begegnung mit Gleichgesinnten gerne über Weinsorten, das Sammeln edler Tropfen sowie die Herstellung und den Weingenuss im Generellen. „In Vino Veritas“ ist ein viel zitiertes Stichwort, das in Gesprächen erwähnt wird und für Erheiterung sorgen kann.

„In Vino Veritas“ – mit Qualitätswein den Moment genießen

Im Verborgenen liegende Gedanken und Wünsche können durch den Weingenuss ans Tageslicht gebracht werden. Es wird ausgesprochen, was in mancher Hinsicht noch nicht bekannt war. Das kann durchaus befreiend sein. Wichtig dabei ist, Weine zu verwenden, die einen außergewöhnlichen Genuss versprechen, das setzt voraus, den richtigen Wein auszuwählen, und vor allem, diesen dann korrekt zu lagern, bis der passende Zeitpunkt gekommen ist. Für diesen Zweck bieten sich Weinklimaschränke an.

Die professionelle Lagerung hat den enormen Vorteil, dass die Weine konstant mit der richtigen Temperatur und einer adäquaten Kühlung versorgt werden. Das Schweizer Unternehmen SWISSCAVE hat sich auf die Herstellung solcher Klimaschränke für Weinkenner spezialisiert. Der Weingenuss und die Wein Philosophie können mit Hilfe der klimatisierten Schränke ungehindert ausgelebt werden.

Die richtige Weinlagerung – ausschlaggebend für hohe Qualität und Genuss

Die SWISSCAVE AG aus der Schweiz ist das Unternehmen, welches sich lange mit der perfekten Lagerung für Weine aller Art beschäftigt und erkannt hat, dass Weingenuss und professionelle Weinlagerung zusammengehören. Vor allem hochwertige Weine verdienen es, gut gepflegt und in sicherer Umgebung aufbewahrt zu werden. SWISSCAVE trägt mit seinen professionellen Weinklimaschränken dazu bei, dass Qualitätsweine ihre hochwertigen Eigenschaften erhalten, und sogar im Laufe der Zeit durch Reifung noch besser werden. In einem kostenlosen Beratungsgespräch erläutern Ihnen die Experten von SWISSCAVE die Vorzüge eines exklusiven Weinklimaschranks und finden gemeinsam mit Ihnen heraus, welcher Schrank die richtige Wahl ist.

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



