Letzter Aufruf zur 3. Wandl.Pre-Wiesn: Wandl.Immobilien lädt am 10. September nach München-Hadern

München, 25. August 2026 – Der Countdown läuft:. Am Donnerstag, 10. September 2026, lädt Wandl.Immobilien zur inzwischen 3. Wandl.Pre-Wiesn in den Haderner Augustiner ein.

Im Mittelpunkt des Abends stehen keine Immobilien, kein Fachvortrag und keine Verkaufspräsentation. Vielmehr geht es um das persönliche Wiedersehen, gute Gespräche und einen geselligen Abend bei bayerischen Schmankerln.

Wiedersehen statt Immobiliengeschäft

„Viele unserer Kunden haben wir über Monate bei einer wichtigen Entscheidung begleitet. Daraus sind Kontakte entstanden, die für uns nicht mit dem Notartermin enden“, sagt Matthias Wandl, Inhaber von Wandl.Immobilien. „Genau deshalb gibt es unsere Pre-Wiesn. Wir möchten bekannte Gesichter wiedersehen, miteinander anstoßen und einfach einen schönen Abend verbringen.“

Die Wandl.Pre-Wiesn findet 2026 bereits zum dritten Mal statt und hat sich damit zu einem festen Termin für das Unternehmen entwickelt. Eingeladen sind ehemalige Verkäufer und Käufer ebenso wie Freunde, Geschäftspartner und langjährige Wegbegleiter von Wandl.Immobilien.

Mit dem Haderner Augustiner in München wurde bewusst ein Veranstaltungsort mit starkem lokalem Bezug gewählt. Wandl.Immobilien ist seit vielen Jahren als Immobilienmakler in München und dem Münchner Umland tätig, mit besonderem Schwerpunkt auf München-West und dem Münchner Südwesten – darunter Großhadern, Hadern, Pasing, Laim, Sendling sowie das Würmtal.

Letzte Gelegenheit zur Anmeldung

Da der 10. September bereits näher rückt, bittet Wandl.Immobilien alle eingeladenen Gäste, die gerne dabei sein möchten und sich noch nicht angemeldet haben, ihre Teilnahme möglichst zeitnah mitzuteilen.

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung gibt es auf der Veranstaltungsseite:

Pre-Wiesn Wandl.Immobilien

„Wer uns schon länger kennt und bei der Einladung gedacht hat:

Eigentlich müsste ich mich mal wieder melden – genau dafür ist dieser Abend gedacht“, so Matthias Wandl. „Wir freuen uns über jedes bekannte Gesicht.“

Die 3. Wandl.Pre-Wiesn findet am Donnerstag, 10. September 2026 ab 18 Uhr im Haderner Augustiner statt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

Deutschland

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email : matthias@wandl.immobilien

### Über Wandl.Immobilien

**Wandl.Immobilien** ist ein inhabergeführter **Immobilienmakler in München** mit Schwerpunkt auf dem professionellen Verkauf von Wohnungen, Häusern und Grundstücken. Inhaber **Matthias Wandl** ist seit über 30 Jahren im Münchner Immobilienmarkt tätig.

Zu den regionalen Schwerpunkten zählen insbesondere **München-Hadern, Großhadern, Pasing, Laim, Sendling, Thalkirchen, Solln und der Münchner Westen** sowie **Gräfelfing, Planegg, Neuried und das Würmtal**.

Wandl.Immobilien begleitet Eigentümer beim **Immobilienverkauf in München** von der fundierten Marktwertermittlung und Preisstrategie über die professionelle Vermarktung und Käuferauswahl bis zur Vorbereitung des Notartermins und der Immobilienübergabe.

Im Mittelpunkt stehen dabei persönliche Beratung, regionale Marktkenntnis und eine konsequente Spezialisierung auf den Immobilienverkauf. Wandl.Immobilien betreut sowohl selbstgenutzte als auch vermietete Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser und Grundstücke in München und Umgebung.

Weitere Informationen, aktuelle Immobilienangebote und Informationen zum Immobilienverkauf in München unter www.wandl.immobilien.



Pressekontakt:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

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