Immobilien privat verkaufen? Diese 7 Fehler kosten Eigentümer in München richtig Geld

Viele Eigentümer in München möchten ihre Immobilie zunächst privat verkaufen. Doch genau dabei passieren häufig Fehler, die am Ende mehrere zehntausend Euro kosten können.
Unrealistische Angebotspreise, fehlende Unterlagen oder eine falsche Vermarktungsstrategie führen aktuell oft dazu, dass Wohnungen und Häuser monatelang online bleiben und später mit deutlichen Preisabschlägen verkauft werden müssen.
Wie Eigentümer diese Fehler vermeiden und trotz anspruchsvollem Marktumfeld weiterhin sehr gute Verkaufspreise erzielen können, erklärt Immobilienexperte Matthias Wandl bei einer kostenlosen Informationsveranstaltung am Dienstag, den 9. Juni 2026, im Haderner Bräu in München-Großhadern.
Kostenloser Vortrag in München-Großhadern
Die Veranstaltung richtet sich an Eigentümer von Wohnungen, Häusern und Grundstücken in München und Umgebung, die über einen Verkauf nachdenken oder aktuell bereits verkaufen möchten.
Termin: Dienstag, 09.06.2026, 18:00 Uhr
Ort: Haderner Bräu
Großhaderner Straße 56a, 81375 München
Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze jedoch begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter:
E-Mail: willkommen@wandl.immobilien
Telefon: +49 89 374 123 33
Diese Fehler passieren privaten Verkäufern besonders häufig
Gerade im aktuellen Münchner Immobilienmarkt zeigt sich, dass viele Privatverkäufer noch immer mit Preisvorstellungen aus den Boomjahren arbeiten. Die Folge: Immobilien werden zu teuer angeboten, erzielen kaum Anfragen und verlieren mit zunehmender Online-Dauer deutlich an Attraktivität.
Im Vortrag geht Matthias Wandl unter anderem auf folgende Punkte ein:
unrealistische Wunschpreise statt realistischer Marktpreise
schlechte oder unvollständige Exposés
fehlende Bonitätsprüfung von Interessenten
Probleme bei Energieausweis und Pflichtunterlagen
zu lange Onlinezeiten auf Immobilienportalen
falsche Verkaufsstrategien im aktuellen Marktumfeld
Unsicherheiten bei Finanzierung und Kaufpreisfindung
Außerdem erklärt der Münchner Immobilienexperte, warum viele Immobilien derzeit deutlich länger online sind als noch vor wenigen Jahren und wie Verkäufer trotzdem sehr gute Ergebnisse erzielen können.
Immobilienverkauf in München deutlich anspruchsvoller geworden
Der Immobilienmarkt in München hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Käufer vergleichen heute deutlich genauer, Banken prüfen Finanzierungen strenger und energetische Themen spielen eine wesentlich größere Rolle als früher.
Besonders in Stadtteilen wie Großhadern, Sendling, Laim, Solln, Pasing, Aubing, Forstenried oder im Würmtal beobachten Immobilienexperten derzeit erhebliche Unterschiede zwischen Angebotspreisen und tatsächlich erzielten Verkaufspreisen.
Viele Eigentümer unterschätzen zudem die Bedeutung professioneller Vermarktung, realistischer Preisstrategien und vollständiger Unterlagen.
Wandl.Immobilien mit Standorten in München,Dachau, Eichenau, Würmtal und Umgebung
Wandl.Immobilien ist spezialisiert auf den Verkauf von Wohnimmobilien in München und dem Münchner Umland.
Das Unternehmen betreut Eigentümer unter anderem in Großhadern, Gräfelfing, München-Lehel, Sendling, Dachau, Eichenau, Puchheim, Gröbenzell, Olching sowie im gesamten Münchner Südwesten.
Mit über 30 Jahren Erfahrung und zahlreichen erfolgreichen Verkäufen zählt Matthias Wandl zu den bekannten Immobilienmaklern im Münchner Westen. Der Fokus liegt auf professioneller Vermarktung, realistischer Marktpreiseinschätzung und modernen Verkaufsstrategien für Häuser, Wohnungen und Grundstücke.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Wandl.Immobilien
Herr Matthias Wandl
Bussardstr. 4b
82166 Gräfelfing
Deutschland
fon ..: 01755778561
web ..: https://www.wandl.immobilien
email : matthias@wandl.immobilien
Wandl.Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Gräfelfing und mehreren regionalen Standorten im Großraum München. Das Unternehmen ist auf den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert – darunter Eigentumswohnungen, Häuser und Grundstücke – und begleitet Eigentümer sowie Käufer mit fundierter Marktkenntnis, transparenter Beratung und klaren Verkaufsstrategien.
Mit Standorten in Gräfelfing (Hauptsitz), München-Großhadern, München-Lehel / Altstadt, München-Thalkirchen / Obersendling, Eichenau sowie Dachau ist Wandl.Immobilien regional stark verankert. Das Unternehmen deckt damit insbesondere München-Süd, München-West, Obersendling, Thalkirchen, das Würmtal, den Münchner Westen sowie das westliche und nordwestliche Umland professionell ab.
Im Fokus stehen realistische Marktwertermittlungen, nachvollziehbare Preisstrategien und eine strukturierte Vermarktung, die den aktuellen Anforderungen des Münchner Immobilienmarktes gerecht wird. Wandl.Immobilien arbeitet ausschließlich im Auftrag der Verkäufer und steht für Erfahrung, Unabhängigkeit und ausgeprägte regionale Expertise.
Weitere Informationen unter: www.wandl.immobilien
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