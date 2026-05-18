Glut, Genuss und Gänsehaut auf dem Norderneyer Kurplatz

Feuer, Rauch und Seeluft: Beim „BBQ meets Seeluft“ wurde der Kurplatz zur Bühne für Grillkunst. Vier Teams kämpften um den GBA-Titel der Niedersächsischen Landesgrillmeisterschaft.

Schon 2025 hatte das Format eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in dieser besonderen Verbindung aus Grillmeisterschaft, Inselkulisse und Volksfeststimmung steckt. Zehntausende Insel- und Tagesgäste verfolgten das Geschehen.

Auch in diesem Jahr lag wieder dieser besondere Duft über dem Kurplatz: glühende Kohlen, würzige Marinaden, frisches Grillgut und salzige Meeresluft. Die Teams zeigten Kreativität, Timing, handwerkliches Können und Nervenstärke am Grill. Jeder Gang wurde von einer professionellen Jury bewertet, die genau hinsah: Geschmack, Gargrad, Präsentation, Zusammenspiel der Komponenten und die Umsetzung der Pflichtbestandteile entschieden über wichtige Punkte. Für die bestplatzierten Teams warteten attraktive Preise, Preisgelder und hochwertige Pokale.

Mit Spannung erwartet wurde das Wiedersehen mit bekannten Namen aus dem Vorjahr. Unter anderem waren die Vorjahressieger InTeam BBQ aus Quickborn dabei sowie die Vize-Meisterinnen des vergangenen Jahres: die *Bling*Bling*BBQ*Ladies. Die deutsch-schweizerische Frauen-Crew hatte 2025 das „Golden Ticket“ für die Deutschen Grillmeisterschaften bekommen und Niedersachsen anschließend bei der Deutschen Grillmeisterschaft 2025 in Ferropolis vertreten. Dort ergrillten sie sich einen starken achten Platz – ein Ausrufezeichen, das auch auf Norderney noch nachhallte.

Der Auftakt am Freitag gehörte den „Bootshaus Open“, einem ersten spannenden Wettbewerb, der die Messlatte für das Wochenende direkt hochlegte. In drei Gängen – Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch – konnten die Teams zeigen, wie vielseitig Grillen sein kann. Hier setzten sich die *Bling*Bling*BBQ*Ladies souverän durch und verwiesen InTeam BBQauf den zweiten Platz. Aus den Reihen der Quickborner kam daraufhin mit einem Augenzwinkern die Kampfansage: „Heute haben wir den Ladies den Vortritt gelassen, morgen drehen wir den Spieß um und gewinnen!“

Am Samstag wurde es dann offiziell: Bei der Niedersächsischen Grillmeisterschaft mussten die Teams vier Gänge abliefern, die von einer professionellen Jury begutachtet wurden. Den Auftakt machte ein vegetarischer Gang ohne Beilage mit dem Pflichtbestandteil Spargel. Es folgte ein Fischgang mit Beilage, bei dem Maischolle als Pflichtbestandteil verarbeitet werden musste. Im dritten Gang stand Rind mit Beilage im Mittelpunkt. Hier waren Short Ribs vom Kalbverpflichtend einzubauen. Zum Abschluss wurde ein Dessert ohne Beilage serviert, bei dem Erdbeeren den vorgegebenen Pflichtbestandteil bildeten. Damit verlangte der Wettbewerb den Teams nicht nur Präzision am Grill, sondern auch Einfallsreichtum, Produktverständnis und ein gutes Gespür für saisonale Zutaten ab.

Die *Bling*Bling*BBQ*Ladies und InTeam BBQ machten es bei der Niedersächsischen Grillmeisterschaft spannend bis zum Schluss. Letztendlich setzte sich der Titelverteidiger aus Quickborn knapp durch und verteidigte seinen Titel. Die Ladies landeten auf dem zweiten Platz, Dritter wurde das Team Emsland BBQ aus Lingen. Damit erfüllte sich die augenzwinkernde Ansage vom Vortag: Nach Platz zwei bei den „Bootshaus Open“ drehte InTeam BBQ am Samstag tatsächlich den Spieß um und vertritt Niedersachsen damit bei der Deutschen Grillmeisterschaft Ende Juli 2926 in Fulda.

Doch die Veranstaltung war weit mehr als ein reiner Wettkampf. Rund um die Grillflächen erwartete die Besucherinnen und Besucher ein genussreiches Wochenende mit kulinarischen Highlights lokaler Gastronomen, Begegnungen mit Grillprofis und einer einzigartigen Kulisse: mitten auf dem Kurplatz, direkt hinter der Düne und doch im Herzen der Stadt. Genau diese Mischung macht den besonderen Reiz der Landesgrillmeisterschaft auf Norderney aus.

„Die Landesgrillmeisterschaft auf Norderney ist mehr als ein Wettbewerb. Sie ist eine Bühne für echtes Handwerk, regionale Gastronomie, starke Marken und besondere Begegnungen“, fasste der Veranstalter OFFBEAT BBQ GmbH den Charakter der Veranstaltung zusammen.

Auch abseits der Grillroste war für Stimmung gesorgt. Am Freitagabend trotzte ein DJ dem widrigen Wetter und brachte den Kurplatz in Bewegung. Am Samstagabend folgte der musikalische Abschluss in der Konzertmuschel: Unter dem Label „Muschelrock“ sorgten die Norderneyer Bands førbidden Walls, Kryptonite und Don’t Care für Live-Musik, Energie und einen stimmungsvollen Ausklang.

So wurde aus der Niedersächsischen Grillmeisterschaft auf Norderney erneut ein Wochenende voller Genuss, Wettbewerb und Inselatmosphäre. Oder anders gesagt: Wenn BBQ auf Seeluft trifft, wird der Kurplatz zur Bühne für große Grillmomente.

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