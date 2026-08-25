Mehr als 3.500 Abonnenten nach nur zwölf Folgen: Französisch-Podcast überrascht mit starkem Start

Deutsche lernen am liebsten Französisch
Pressemitteilung
Französisch ist der Überraschungserfolg: Mehr als 3.500 Abonnenten lernen mit Sven Franks neuem Sprachlern-Podcast
Was mit Kroatisch für den eigenen Urlaub begann, entwickelt sich zu einer mehrsprachigen Podcast-Reihe: Der polyglotte Sprachtrainer Sven Frank veröffentlicht seine Lernkonzepte inzwischen für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Besonders groß ist die Nachfrage nach Französisch.
Selzen, August 2026. Eigentlich wollte Sven Frank gemeinsam mit seiner Frau Andrea nur Kroatisch für den Urlaub lernen. Heute hören Tausende Menschen seine Sprachlern-Podcasts. Den bislang stärksten Start verzeichnet der vor den Sommerferien veröffentlichte „Französisch lernen Podcast“: Bereits nach zwölf Folgen zählt das Format mehr als 3.500 Abonnenten.
Für Frank ist die Resonanz ein Hinweis darauf, dass Französisch bei deutschen Sprachlernern keineswegs an Bedeutung verloren hat. Im Gegenteil: Unter seinen bislang veröffentlichten Sprachlern-Podcasts entwickelt sich das französische Angebot derzeit zum beliebtesten Format.
Die Folgen richten sich vor allem an Menschen, die eine Sprache nicht ausschließlich über Vokabellisten und Grammatikregeln lernen möchten. Im Mittelpunkt stehen alltagstauglicher Wortschatz, typische Gesprächssituationen und das aktive Sprechen.
„Eine Sprache lernt man nicht, indem man möglichst viel über sie weiß. Entscheidend ist, dass man sie versteht, spricht und im richtigen Moment anwenden kann“, sagt Sven Frank. „Genau darauf sind die Podcasts ausgerichtet.“
Vom privaten Kroatisch-Projekt zur mehrsprachigen Podcast-Reihe
Die Idee für die Reihe entstand eher zufällig. Sven Frank und seine Frau Andrea wollten sich auf einen Kroatienurlaub vorbereiten und gemeinsam Kroatisch lernen. Frank produzierte dafür eigene Lerneinheiten und stellte sie als Podcast bereit, damit beide unterwegs und im Alltag jederzeit darauf zugreifen konnten.
Was zunächst ausschließlich für den eigenen Gebrauch gedacht war, fand schnell weitere Hörer. Schon nach wenigen Wochen hatten rund 1.000 Menschen den Kroatisch-Podcast abonniert und lernten gemeinsam mit dem Paar.
Aus dem privaten Lernprojekt entstand daraufhin ein größeres Konzept. Frank übertrug den Aufbau auf weitere Sprachen und entwickelte Podcasts für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
Eine Besonderheit: Die Reihen folgen inhaltlich weitgehend demselben Aufbau. Wer beispielsweise eine bestimmte Alltagssituation auf Französisch gelernt hat, kann dasselbe Thema anschließend auf Spanisch oder Italienisch bearbeiten. Dadurch eignen sich die Podcasts auch für Menschen, die mehrere Fremdsprachen parallel lernen oder vorhandene Sprachkenntnisse auffrischen möchten.
Französisch-Podcast übertrifft die Erwartungen
Dass ausgerechnet Französisch besonders stark nachgefragt wird, hat Frank überrascht. Mehr als 3.500 Abonnenten nach den ersten zwölf Episoden machen den vor den Sommerferien gestarteten Podcast zum bislang erfolgreichsten neuen Format der Reihe.
Die einzelnen Folgen bauen systematisch aufeinander auf. Anfänger beginnen mit Begrüßungen, Vorstellungen und einfachen Alltagssätzen. Danach kommen typische Situationen hinzu, die Reisende und Sprachlernende tatsächlich benötigen – etwa im Café, im Restaurant, beim Einkaufen, im Hotel oder bei Gesprächen unterwegs.
Neue Folgen erscheinen wöchentlich. Mitglieder des Speedlearning Clubs können darüber hinaus bereits auf fertig produzierte Folgen zugreifen, ohne auf die wöchentliche Veröffentlichung warten zu müssen.
Der „Französisch lernen Podcast“ ist unter
https://der-franzoesisch-lernen-podcast.podigee.io/
abrufbar und außerdem über gängige Podcast-Plattformen verfügbar.
Als Nächstes kommt Finnisch
Die Entstehungsgeschichte der Podcast-Reihe setzt sich inzwischen fort. Aktuell arbeitet Frank an einem Podcast zum Finnischlernen – erneut aus einem persönlichen Anlass.
Sven und Andrea planen im Herbst eine Reise nach Finnland und möchten dort auch den Weihnachtsmann besuchen. Wie schon vor der Kroatienreise soll die Vorbereitung nicht bei einigen touristischen Redewendungen bleiben. Die beiden wollen sich vor Ort auf Finnisch verständigen können.
Aus dem eigenen Lernprojekt entsteht deshalb derzeit die nächste öffentlich verfügbare Podcast-Reihe.
Sprachenlernen in drei Schritten
Sven Frank beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Erwachsene Fremdsprachen schneller und vor allem anwendungsorientierter lernen können. Der polyglotte Sprachtrainer verfügt nach eigenen Angaben über Kenntnisse in mehr als 20 Sprachen und hat daraus seine Speedlearning-Methode entwickelt.
Sein Ansatz richtet sich insbesondere an Menschen, die bereits klassische Sprachkurse besucht haben, aber trotz jahrelangen Lernens Schwierigkeiten haben, eine Fremdsprache spontan zu sprechen.
Statt große Mengen an Vokabeln und Grammatik isoliert zu lernen, soll Sprache von Beginn an mit konkreten Situationen und aktiver Anwendung verbunden werden. Frank fasst den Einstieg in sein System in drei Schritte:
Sprache auswählen
Mitglied im Speedlearning Club werden
Der Sprachlern-Community beitreten
Neben den Podcasts bietet Frank Onlinekurse, Live-Gruppentrainings sowie individuelle Intensiv-Sprachtrainings online und vor Ort an.
Über Sven Frank
Sven Frank ist polyglotter Sprachtrainer, Autor und Entwickler der Speedlearning-Methode. Sein Schwerpunkt liegt auf schnellem, strukturiertem und praxisorientiertem Fremdsprachenlernen.
Frank verfügt über Kenntnisse in mehr als 20 Sprachen und veröffentlicht Sprachlern-Podcasts in mehreren Sprachen. Seine Podcast-Angebote erreichen nach eigenen Angaben zusammen mehr als eine Million Aufrufe pro Jahr.
Er ist Autor des Buches „Speed Learning – die Erfolgstechniken“ und bietet neben digitalen Lernangeboten auch Live-Gruppentrainings und individuelle Intensivtrainings an.
Sein Grundgedanke: Nicht mangelnde Motivation ist bei vielen Erwachsenen das entscheidende Hindernis beim Sprachenlernen, sondern eine Lernstruktur, die zu wenig auf tatsächliche Anwendung vorbereitet. Die Speedlearning-Methode soll deshalb einen klaren Weg vom ersten Kontakt mit einer Sprache bis zum selbstständigen Sprechen schaffen.
Unternehmensmotto:
_“Lerne heute eine neue Sprache – in drei einfachen Schritten.“_
Zahlen und Fakten für Redaktionen
Mehr als 3.500 Abonnenten des Französisch-Podcasts nach zwölf Folgen
Ursprung der Reihe: privates Kroatisch-Lernprojekt für eine Urlaubsreise
Rund 1.000 Abonnenten des Kroatisch-Podcasts bereits wenige Wochen nach dem Start
Sprachlern-Podcasts unter anderem für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Kroatisch
Finnisch-Podcast derzeit in Vorbereitung
Kenntnisse in mehr als 20 Sprachen
Nach eigenen Angaben mehr als eine Million Podcast-Aufrufe pro Jahr
Autor von „Speed Learning – die Erfolgstechniken“
Onlinekurse, Live-Gruppentrainings und individuelle Intensiv-Sprachtrainings
Pressekontakt
Sven Frank
Sigebaldstr. 13
55278 Selzen
E-Mail: info@sven-frank.com
Internet: https://sven-frank.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sven Frank Coaching
Herr Sven Frank
Sigebaldstr. 13, 55278 Selzen Sigebaldst
Selzen 55278
Deutschland
fon ..: 01733682780
web ..: https://sven-frank.com
email : info@sven-frank.com
Sven Frank ist Europas bekanntester polyglotter Sprachtrainer für schnelles Sprachenlernen mit der Speedlearning-Methode.
Mit seiner Methode hilft Sven Frank Menschen, Fremdsprachen schneller, klarer und alltagsnah zu lernen. Anstatt Lernende mit endlosen Listen, komplizierter Grammatik oder unstrukturiertem Üben zu überfordern, baut sein Konzept den Lernprozess Schritt für Schritt auf, so dass nachhaltige Fortschritte möglich werden und die Sprache tatsächlich angewendet werden kann.
WARUM VIELE GESCHÄFTSLEUTE MIT SVEN FRANK ARBEITEN
Sprachkenntnisse in 19 Sprachen
Sprachlern-Podcasts in 8 Sprachen
Über 1 Million Podcast-Aufrufe pro Jahr
Autor von Speed Learning – die Erfolgstechniken
Onlinekurse, Live-Gruppentrainings und individuelles Intensivtraining
Klare Methode für schnelleres, strukturierteres und motivierteres Sprachenlernen
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