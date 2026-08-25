Mehr als 3.500 Abonnenten nach nur zwölf Folgen: Französisch-Podcast überrascht mit starkem Start

Deutsche lernen am liebsten Französisch

Pressemitteilung

Französisch ist der Überraschungserfolg: Mehr als 3.500 Abonnenten lernen mit Sven Franks neuem Sprachlern-Podcast

Was mit Kroatisch für den eigenen Urlaub begann, entwickelt sich zu einer mehrsprachigen Podcast-Reihe: Der polyglotte Sprachtrainer Sven Frank veröffentlicht seine Lernkonzepte inzwischen für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Besonders groß ist die Nachfrage nach Französisch.

Selzen, August 2026. Eigentlich wollte Sven Frank gemeinsam mit seiner Frau Andrea nur Kroatisch für den Urlaub lernen. Heute hören Tausende Menschen seine Sprachlern-Podcasts. Den bislang stärksten Start verzeichnet der vor den Sommerferien veröffentlichte „Französisch lernen Podcast“: Bereits nach zwölf Folgen zählt das Format mehr als 3.500 Abonnenten.

Für Frank ist die Resonanz ein Hinweis darauf, dass Französisch bei deutschen Sprachlernern keineswegs an Bedeutung verloren hat. Im Gegenteil: Unter seinen bislang veröffentlichten Sprachlern-Podcasts entwickelt sich das französische Angebot derzeit zum beliebtesten Format.

Die Folgen richten sich vor allem an Menschen, die eine Sprache nicht ausschließlich über Vokabellisten und Grammatikregeln lernen möchten. Im Mittelpunkt stehen alltagstauglicher Wortschatz, typische Gesprächssituationen und das aktive Sprechen.

„Eine Sprache lernt man nicht, indem man möglichst viel über sie weiß. Entscheidend ist, dass man sie versteht, spricht und im richtigen Moment anwenden kann“, sagt Sven Frank. „Genau darauf sind die Podcasts ausgerichtet.“

Vom privaten Kroatisch-Projekt zur mehrsprachigen Podcast-Reihe

Die Idee für die Reihe entstand eher zufällig. Sven Frank und seine Frau Andrea wollten sich auf einen Kroatienurlaub vorbereiten und gemeinsam Kroatisch lernen. Frank produzierte dafür eigene Lerneinheiten und stellte sie als Podcast bereit, damit beide unterwegs und im Alltag jederzeit darauf zugreifen konnten.

Was zunächst ausschließlich für den eigenen Gebrauch gedacht war, fand schnell weitere Hörer. Schon nach wenigen Wochen hatten rund 1.000 Menschen den Kroatisch-Podcast abonniert und lernten gemeinsam mit dem Paar.

Aus dem privaten Lernprojekt entstand daraufhin ein größeres Konzept. Frank übertrug den Aufbau auf weitere Sprachen und entwickelte Podcasts für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Eine Besonderheit: Die Reihen folgen inhaltlich weitgehend demselben Aufbau. Wer beispielsweise eine bestimmte Alltagssituation auf Französisch gelernt hat, kann dasselbe Thema anschließend auf Spanisch oder Italienisch bearbeiten. Dadurch eignen sich die Podcasts auch für Menschen, die mehrere Fremdsprachen parallel lernen oder vorhandene Sprachkenntnisse auffrischen möchten.

Französisch-Podcast übertrifft die Erwartungen

Dass ausgerechnet Französisch besonders stark nachgefragt wird, hat Frank überrascht. Mehr als 3.500 Abonnenten nach den ersten zwölf Episoden machen den vor den Sommerferien gestarteten Podcast zum bislang erfolgreichsten neuen Format der Reihe.

Die einzelnen Folgen bauen systematisch aufeinander auf. Anfänger beginnen mit Begrüßungen, Vorstellungen und einfachen Alltagssätzen. Danach kommen typische Situationen hinzu, die Reisende und Sprachlernende tatsächlich benötigen – etwa im Café, im Restaurant, beim Einkaufen, im Hotel oder bei Gesprächen unterwegs.

Neue Folgen erscheinen wöchentlich. Mitglieder des Speedlearning Clubs können darüber hinaus bereits auf fertig produzierte Folgen zugreifen, ohne auf die wöchentliche Veröffentlichung warten zu müssen.

Der „Französisch lernen Podcast“ ist unter

https://der-franzoesisch-lernen-podcast.podigee.io/

abrufbar und außerdem über gängige Podcast-Plattformen verfügbar.

Als Nächstes kommt Finnisch

Die Entstehungsgeschichte der Podcast-Reihe setzt sich inzwischen fort. Aktuell arbeitet Frank an einem Podcast zum Finnischlernen – erneut aus einem persönlichen Anlass.

Sven und Andrea planen im Herbst eine Reise nach Finnland und möchten dort auch den Weihnachtsmann besuchen. Wie schon vor der Kroatienreise soll die Vorbereitung nicht bei einigen touristischen Redewendungen bleiben. Die beiden wollen sich vor Ort auf Finnisch verständigen können.

Aus dem eigenen Lernprojekt entsteht deshalb derzeit die nächste öffentlich verfügbare Podcast-Reihe.

Sprachenlernen in drei Schritten

Sven Frank beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Erwachsene Fremdsprachen schneller und vor allem anwendungsorientierter lernen können. Der polyglotte Sprachtrainer verfügt nach eigenen Angaben über Kenntnisse in mehr als 20 Sprachen und hat daraus seine Speedlearning-Methode entwickelt.

Sein Ansatz richtet sich insbesondere an Menschen, die bereits klassische Sprachkurse besucht haben, aber trotz jahrelangen Lernens Schwierigkeiten haben, eine Fremdsprache spontan zu sprechen.

Statt große Mengen an Vokabeln und Grammatik isoliert zu lernen, soll Sprache von Beginn an mit konkreten Situationen und aktiver Anwendung verbunden werden. Frank fasst den Einstieg in sein System in drei Schritte:

Sprache auswählen

Mitglied im Speedlearning Club werden

Der Sprachlern-Community beitreten

Neben den Podcasts bietet Frank Onlinekurse, Live-Gruppentrainings sowie individuelle Intensiv-Sprachtrainings online und vor Ort an.

Über Sven Frank

Sven Frank ist polyglotter Sprachtrainer, Autor und Entwickler der Speedlearning-Methode. Sein Schwerpunkt liegt auf schnellem, strukturiertem und praxisorientiertem Fremdsprachenlernen.

Frank verfügt über Kenntnisse in mehr als 20 Sprachen und veröffentlicht Sprachlern-Podcasts in mehreren Sprachen. Seine Podcast-Angebote erreichen nach eigenen Angaben zusammen mehr als eine Million Aufrufe pro Jahr.

Er ist Autor des Buches „Speed Learning – die Erfolgstechniken“ und bietet neben digitalen Lernangeboten auch Live-Gruppentrainings und individuelle Intensivtrainings an.

Sein Grundgedanke: Nicht mangelnde Motivation ist bei vielen Erwachsenen das entscheidende Hindernis beim Sprachenlernen, sondern eine Lernstruktur, die zu wenig auf tatsächliche Anwendung vorbereitet. Die Speedlearning-Methode soll deshalb einen klaren Weg vom ersten Kontakt mit einer Sprache bis zum selbstständigen Sprechen schaffen.

Unternehmensmotto:

_“Lerne heute eine neue Sprache – in drei einfachen Schritten.“_

Zahlen und Fakten für Redaktionen

Mehr als 3.500 Abonnenten des Französisch-Podcasts nach zwölf Folgen

Ursprung der Reihe: privates Kroatisch-Lernprojekt für eine Urlaubsreise

Rund 1.000 Abonnenten des Kroatisch-Podcasts bereits wenige Wochen nach dem Start

Sprachlern-Podcasts unter anderem für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Kroatisch

Finnisch-Podcast derzeit in Vorbereitung

Kenntnisse in mehr als 20 Sprachen

Nach eigenen Angaben mehr als eine Million Podcast-Aufrufe pro Jahr

Autor von „Speed Learning – die Erfolgstechniken“

Onlinekurse, Live-Gruppentrainings und individuelle Intensiv-Sprachtrainings

Pressekontakt

Sven Frank

Sigebaldstr. 13

55278 Selzen

E-Mail: info@sven-frank.com

Internet: https://sven-frank.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sven Frank Coaching

Herr Sven Frank

Sigebaldstr. 13, 55278 Selzen Sigebaldst

Selzen 55278

Deutschland

fon ..: 01733682780

web ..: https://sven-frank.com

email : info@sven-frank.com

Sven Frank ist Europas bekanntester polyglotter Sprachtrainer für schnelles Sprachenlernen mit der Speedlearning-Methode.

Mit seiner Methode hilft Sven Frank Menschen, Fremdsprachen schneller, klarer und alltagsnah zu lernen. Anstatt Lernende mit endlosen Listen, komplizierter Grammatik oder unstrukturiertem Üben zu überfordern, baut sein Konzept den Lernprozess Schritt für Schritt auf, so dass nachhaltige Fortschritte möglich werden und die Sprache tatsächlich angewendet werden kann.

WARUM VIELE GESCHÄFTSLEUTE MIT SVEN FRANK ARBEITEN

Sprachkenntnisse in 19 Sprachen

Sprachlern-Podcasts in 8 Sprachen

Über 1 Million Podcast-Aufrufe pro Jahr

Autor von Speed Learning – die Erfolgstechniken

Onlinekurse, Live-Gruppentrainings und individuelles Intensivtraining

Klare Methode für schnelleres, strukturierteres und motivierteres Sprachenlernen

Pressekontakt:

Sven Frank Coaching

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