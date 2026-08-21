Was bedeutet es, wenn mein Hund scharrt und unruhig ist?

Was ist, wenn mein Hund ständig scharrt? Alle Ursachen und Lösungen auf einen Blick. So muss Ihr Hund nicht mehr ständig „buddeln“.

Scharren und Unruhe, das kommt bei Hunden öfter vor. Die Auslöser können ganz verschieden sein, entweder körperlich, instinktiv oder emotional. Wenn das Verhalten andauert oder immer wiederkehrt, sollten Herrchen und Frauchen genauer hinsehen sowie auf weitere Symptome und die Umstände achten, unter denen der Unruhezustand auftritt.

Wir von REiCO Partner Team Hundefutter Vital helfen Ihnen, die Ursache zu finden. Einen großen Anteil daran kann falsches Futter haben, zum Beispiel mit zu hohem Energiegehalt, oder unverträglichen Inhaltsstoffen: Dieser Punkt wird leider oft übersehen und der Hund lässt sich durch noch so viel Mühe nicht aus seiner Unruhe holen. Zum Glück gibt es unsere kostenlose und unverbindliche Futterberatung mit hoher Chance, dieses Problem durch ein einfaches Gespräch zu lösen.

Inhaltsverzeichnis

1. Warum scharren Hunde und verhalten sich unruhig?

2. Wann muss ich zum Tierarzt – und was ist normal?

3. Welches Futter kann gegen Unruhe beim Hund helfen?

Warum scharrt mein Hund und verhält sich unruhig?

Wenn es nicht, oder nur am Rande, am falschen Futter liegt, dann kommen die folgenden weiteren Ursachen infrage:

* Sehr große / zu häufige Mahlzeiten: Auch auf diesem Weg bekommt der Hund zu viel Energie, die ein ohnehin aktives Tier durch Überaktivität loszuwerden versucht. Unser Futterberater berechnet gern gratis den realen Energiebedarf und gibt eine professionelle Fütterungsempfehlung.

* Juckreiz / Hautprobleme: Wen es ständig juckt, der kommt nicht zur Ruhe – das kennen Hundehalter bestimmt auch von sich selbst. Also einfach die Haut nach Rötungen, Pusteln und Ähnlichem absuchen. Eventuell ist auch hier wieder das Futter schuld.

* Zu viel / falsche / zu wenig Beschäftigung: Gelangweilte Vierbeiner können genauso unruhiges Verhalten zeigen wie Hunde, die im Alltag überstimuliert sind und ständig neue Reize verarbeiten müssen. Sehr aufregende Spiele sind manchmal der Auslöser, dass der tierische Abenteurer nicht mehr richtig abschalten kann.

* Zu wenig echte Ruhe: Regelmäßiger, ausgiebiger Schlaf und Entspannungszeiten, in denen einfach mal gar nichts geschieht, sind essentiell fürs Hundeleben. Das Hetzen vom Büro zum Spaziergang, dem Spielen mit den Kindern und dann noch zum Hundesport macht entweder müde oder überaktiv.

* Stress und Überforderung: Eine neue Umgebung, viele Menschen und Artgenossen, eine dauerhafte Geräuschkulisse, Veränderungen im Tagesablauf, häufiges Alleinbleiben: All das kann Stress und Unruhe auslösen. Häufig kommen bei den Symptomen noch Hecheln, Fiepen und rastloses Herumlaufen hinzu.

* Angst: Im schlimmsten Fall baut sich die Stresswelle in Richtung Ängsten aus. Ob laute Geräusche von Baustellen oder Haushaltsgeräten, unsichere Situationen oder als aggressiv wahrgenommene Menschen: Vieles kann dazu führen, dass ein Hund unruhig wird vor Angst.

* Schmerzen / körperliches Unwohlsein: Vielleicht tut dem Hund etwas weh, er hat Verdauungsprobleme oder ein anderes körperliches Leiden. Dann wechselt er häufig die Position, steht immer wieder auf, wirkt rastlos. Tritt die Unruhe ohne veränderte äußere Umstände neu auf und nimmt immer weiter zu, deutet alles auf diese Ursache hin.

* Hormone / das Alter: Auch Hunde haben Hormone und erleben zu manchen Zeiten einen inneren Tumult. Ob Pubertät, Läufigkeit, Decktrieb, Scheinträchtigkeit, Alter oder Schilddrüsenprobleme: Sobald sich der Stoffwechsel spürbar verändert, kann Hyperaktivität auftreten. Und, Achtung: Im Alter werden unsere treuen Freunde oft geräuschempfindlicher.

Wann muss ich zum Tierarzt – und was ist normal?

Wohldosiertes Scharren gehört zum normalen Hundeleben dazu. Jede Pfote unserer Fellnasen verfügt über Drüsen, die ihren persönlichen Duft abgeben. Dieser bleibt besonders stark dort hängen, wo der Hund scharrt und dient so als Markierung seines Reviers. Der Geruch signalisiert jedem Artgenossen: Hier bin ICH. Auch nach dem Urinieren oder Koten will der Hund nicht etwa sauber sein Geschäft verscharren, sondern sich selbst in der Geruchswelt noch sichtbarer machen.

Kurzes Scharren vor dem Hinlegen, ungefähr bis zu einer Minute, ist ebenfalls normal, denn so bereiten Hunde gern ihren Schlafplatz, auch das Körbchen, vor. Dasselbe gilt für die spielerische Jagd, wenn sein Instinkt ihm befiehlt, nach kleinen Tieren zu buddeln.

Zeigt der Hund aber dieses Verhalten extrem oft und ohne klaren Auslöser, sollte „Mensch“ genauer hinschauen. Denn das hat dann nichts mehr mit dem üblichen Markieren und dem Absondern von Duft zu tun. Gehen Sie in diesem Fall die Liste oben durch und prüfen Sie die einzelnen Punkte. Im Zweifelsfall holen Sie sich ärztliche Hilfe, wenn Ihr Hausgenossen mal wieder viel gescharrt hat und weiter viel zu unruhig ist.

Welches Futter kann gegen Unruhe beim Hund helfen?

REiCO MAXiDOG Cura Sensiv hat schon so manchem unruhigen Hund geholfen, wieder in sich zu ruhen. Das hypoallergene Trockenfutter für sensible Hunde ist äußerst bekömmlich und reich an wertvollen Vitaminen. Es enthält weder Laktose noch Gluten, pflegt Haut und Fell – und schmeckt noch dazu absolut lecker.

Im Einzelfall können auch andere Futtersorten von REiCO genau das Richtige für Ihren (jetzt noch) unruhigen Hund sein. Am besten direkt Kontakt aufnehmen, sich gratis rundum beraten lassen und dann Ihrem Hund gezielt weiterhelfen. Denn: Gutes Hundefutter muss keine Raketenwissenschaft sein.

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