Kleinstes Kreuzfahrtschiff Deutschlands: Polarlichter, Sonnenfinsternis und neue Ziele

Das neue Programm von plantours für MS »Hamburg« unterscheidet sich ganz deutlich von anderen Kreuzfahrten.

Kreuzfahrt: Polarlichter, Sonnenfinsternis und neue Ziele

* plantours veröffentlicht neues Programm für das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands

* Routen zwischen Hamburg und der Antarktis, Rio de Janeiro und Kapstadt, Sylt und dem Nordkap, dazu Kurzreisen und Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter

* Neu: Im Winter ab Hamburg zu Polarlichtern in Norwegen, Finnland und Schweden

Hamburg, März 2025

Polarlichter im Bottnischen Meerbusen, die totale Sonnenfinsternis vor Grönland oder ab Hamburg auf Expedition in die Antarktis: Das neue Programm von plantours für MS »Hamburg« unterscheidet sich ganz deutlich von anderen Kreuzfahrten. Kein Ozeanriese, sondern nur 400 Passagiere nehmen an Bord des kleinsten Kreuzfahrtschiffes Deutschlands Kurs auf ganz besondere Ziele: Erstmal führen die jetzt veröffentlichten neuen Fahrpläne in den Wintermonaten zu den Polarlichtern im Bottnischen Meerbusen, im Winter ab Hamburg entlang der Küste Norwegens bis zum Nordkap oder zu den Höhepunkten Schottlands. Spektakulär: Die Route im Sommer 2026, wenn MS »Hamburg« pünktlich zur totalen Sonnenfinsternis vor Grönland kreuzt.

* Nur 400 Passagiere nehmen Kurs zu außergewöhnlichen Zielen, MS »Hamburg« mehrfach für hervorragendes Routing ausgezeichnet

Die mehrfach für hervorragendes Routing ausgezeichnete MS »Hamburg« bietet neben Kurzreisen zu Häfen vor der Haustür mit Sylt, Texel und Helgoland auch Fahrten mit Expeditionscharakter: Ohne Flug ab Hamburg in die Antarktis und nach Südgeorgien, oder ebenfalls ab Hamburg zu Trauminseln im Indischen Ozean. Die Inselgruppe der Azoren sowie gleich mehrfach die Kanalinseln sind weitere Höhepunkte des neuen Programms.

Ebenfalls neu ist der Fahrplan „Best of Scotland“ im Juni 2026 mit gleich neun Anläufen im Norden Großbritanniens. Im Oktober 2026 nimmt MS »Hamburg« nach längerer Pause wieder Kurs auf das Mittelmeer, diese Routen lassen sich zudem einfach mit den Anläufen der Kanarischen Inseln kombinieren

Das neue 166-seitige Programm 2026/27 von plantours für MS »Hamburg« ist in allen Reisebüros erhältlich. Noch bis Ende November gewährt plantours attraktive Frühbucher-Vorteile.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

