Expeditions-Kreuzfahrt: Swan Hellenic unterstützt EU-Mission zur Meeresforschung

Als erstes Kreuzfahrt-Unternehmen unterstützt Swan Hellenic die EU-Mission „Restore our ocean and waters“. Jetzt wurden die ersten Daten zur Verfügung gestellt

Düsseldorf, Februar 2025

Als erstes Kreuzfahrt-Unternehmen unterstützt Swan Hellenic die EU-Mission „Restore our ocean and waters“. Jetzt wurden der EU-Mission die ersten Daten, die an Bord der Expeditions-Kreuzfahrtschiffe »SH Vega« und »SH Diana« im Zuge dieser Initiative gesammelt wurden, zur Verfügung gestellt. Wissenschaftler können ab sofort über das Europäische Meeresbeobachtungs- und Datennetz auf diese Informationen zugreifen. „Wir freuen uns, dass wir diese wichtige EU-Mission unterstützen können. Wir sammeln gemeinsam mit unseren Gästen eine beträchtliche Menge an zuverlässigen Daten und teilen diese mit der Wissenschaft“, kommentiert Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. „Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung der Kooperation.“

Die Expeditions-Kreuzfahrtschiffe »SH Vega« und »SH Diana« sammeln seit August letzten Jahres bei verschiedenen Arktis-Kreuzfahrten rund um Spitzbergen und Grönland sowie in der Antarktis Daten: Das waren etwa Werte zu Wassertemperatur, Salzgehalt oder Leitfähigkeit des Wassers. Die Daten erwiesen sich unter anderem für Ozeanografen, die etwa die Wassertemperatur überwachen, als wertvoll. Meteorologen verbessern mit den Messwerten ihre Wettervorhersagemodelle.

Daten aus abgelegenen Regionen sind rar, da es schwierig und kostspielig ist, dort wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. „Deshalb ist unsere Partnerschaft mit Swan Hellenic so wichtig“, erklärt Antonio Novellino, einer der Verantwortlichen des Programms.

Die EU-Initiative ist Teil einer Reihe von amateurwissenschaftlichen Programmen, an denen die Passagiere von Swan Hellenic aktiv teilnehmen können. Dazu gehören unter anderem die Meldung von Wolkendaten an die NASA, die Aufzeichnung von Walsichtungen mit der App Happy Whale oder die Überwachung von Phytoplankton. Citizen-Science-Daten gelten als wertvoll für die Wissenschaft – das haben Studien eindeutig nachgewiesen.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen. Die junge und hochmoderne Flotte bietet Eleganz im 5-Sterne-Bereich, mit Routen zu den entlegensten Regionen der Erde. Unter dem Motto „Sehen, was andere nicht sehen!" sprechen die Expeditionen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an.

