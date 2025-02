IWS System GmbH: Nachwuchsförderung mit Erfolgsgarantie

Die IWS System GmbH setzt auf praxisnahe Ausbildung und hohe Qualitätsstandards in der Krantechnologie. Nachwuchstalent Wotan Petzoldt startet mit vollem Einsatz ins zweite Lehrjahr.

Heinsdorfergrund, 11. Februar 2025 – Die IWS System GmbH setzt ein starkes Zeichen für Nachwuchsförderung und hochwertige Ausbildung im technischen Bereich. Wotan Petzoldt, angehender Mechatroniker und Nachwuchstalent des Unternehmens, hat nun sein zweites Ausbildungsjahr begonnen und beeindruckt mit herausragendem Engagement und Fachkompetenz. Die praxisnahe Ausbildung bei IWS System GmbH ermöglicht es jungen Fachkräften, früh eigenverantwortlich zu arbeiten und in der Welt der Hebe- und Krantechnologie Fuß zu fassen.

Bereits im ersten Lehrjahr konnte Wotan Petzoldt durch seine herausragenden Leistungen überzeugen. Nun zeigt sich, dass sein Einsatz und seine Neugierde für komplexe technische Herausforderungen erste große Erfolge erzielen. Besonders bemerkenswert ist seine Fähigkeit, die Wartung komplexer Hebezeuge der Firma GORBEL sowie deren Installation beim Kunden inzwischen eigenständig durchzuführen. Dies ist ein klarer Beweis für die Qualität der Ausbildung bei IWS System GmbH, die darauf abzielt, Talente praxisnah und zukunftsorientiert zu fördern.

Praxisorientierte Ausbildung mit Verantwortung und Zukunftsperspektive

Die Ausbildung bei IWS System GmbH geht über die reine Wissensvermittlung hinaus. Hier lernen Auszubildende nicht nur die theoretischen Grundlagen der Mechatronik, sondern werden von Beginn an in praktische Projekte eingebunden. Die Arbeit mit modernen Hebetechnologien, insbesondere dem Aluminium-Leichtlaufkran, erfordert ein tiefes technisches Verständnis, das durch erfahrene Ausbilder und Praxisanwendungen vermittelt wird.

„Unsere Philosophie ist es, den Nachwuchs nicht nur auszubilden, sondern ihn aktiv in das Unternehmen zu integrieren. Wotan zeigt, wie wichtig Eigenverantwortung und praxisorientiertes Lernen sind. Seine Fortschritte im zweiten Lehrjahr bestätigen unser Ausbildungskonzept,“ so ein Sprecher der IWS System GmbH.

Hebe- und Krantechnik auf höchstem Niveau

Die IWS System GmbH ist bekannt für ihre Innovationskraft im Bereich der Hebetechnik. Insbesondere der Aluminium-Leichtlaufkran setzt neue Maßstäbe in der Branche. Diese Technologie ermöglicht es, Lasten sicher und effizient zu bewegen, was sowohl für industrielle Prozesse als auch für kundenindividuelle Lösungen von hoher Bedeutung ist.

Das Unternehmen arbeitet eng mit internationalen Partnern zusammen, um modernste Krantechnologien zu entwickeln und weltweit einzusetzen. Dabei legt IWS System GmbH besonderen Wert auf Qualität, Langlebigkeit und hohe Sicherheitsstandards. In Kombination mit der exzellenten Ausbildung von Fachkräften stellt das Unternehmen sicher, dass die steigenden Anforderungen der Industrie optimal erfüllt werden.

Internationale Partnerschaften für fortschrittliche Hebetechnik

Um global wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt IWS System GmbH auf starke Kooperationen mit internationalen Unternehmen. Partner wie GORBEL stehen für hochmoderne Hebetechnologien, die weltweit in Produktions- und Logistikprozessen zum Einsatz kommen. Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen renommierten Unternehmen kann IWS System GmbH ihren Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Diese internationalen Kooperationen ermöglichen es nicht nur, neueste Entwicklungen in die eigene Produktpalette zu integrieren, sondern auch den Auszubildenden eine Perspektive auf dem globalen Arbeitsmarkt zu bieten. Nachwuchstalente wie Wotan Petzoldt profitieren davon, indem sie frühzeitig mit internationalen Standards in Kontakt kommen und sich in einem internationalen Umfeld bewähren können.

IWS System GmbH: Ein verlässlicher Partner für Industrie und Krantechnologie

Neben der erfolgreichen Nachwuchsförderung steht die IWS System GmbH für exzellente industrielle Dienstleistungen und innovative Krantechnologie. Das Unternehmen hat sich als zuverlässiger Partner in der Hebetechnik-Branche etabliert und bietet individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Mit einem starken Fokus auf Qualität, Effizienz und technologischen Fortschritt setzt das Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe. Der Aluminium-Leichtlaufkran ist nur eines von vielen Beispielen, wie IWS System GmbH durch innovative Entwicklungen Mehrwert für ihre Kunden schafft.

Für Unternehmen, die auf sichere und effiziente Krantechnologie setzen, ist die IWS System GmbH der ideale Partner. Durch kontinuierliche Forschung, enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und eine praxisnahe Ausbildung neuer Fachkräfte trägt das Unternehmen maßgeblich zur Zukunft der Hebetechnik bei.

Weitere Informationen zur Ausbildung und zu den Produkten von IWS System GmbH finden Sie unter: www.iwssystem.com / www.krankaufen.de.

Motivierte Mitarbeiter, ständige Weiterbildung und Qualifikation sind die Basis des Unternehmens, seines Erfolges und Ihrer Zufriedenheit.

Das IWS System-Leistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum unterstützender technischer Dienstleistungen. Das IWS System-Team stärkt die Bereiche in Ihrem Unternehmen, für die das Vorhalten eigener Kapazitäten nicht wirtschaftlich wäre. Die Zusammenarbeit mit IWS System steigert so die Effizienz Ihres Betriebes.

