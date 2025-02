Kreuzfahrt: Yoga unter weißen Segeln bei Star Clippers

Im kommenden Sommer 2025 setzt Star Clippers auf gleich zwölf Yoga-Kreuzfahrten auf traumhaften Mittelmeer-Routen die Segel

Star Clippers, weltgrößter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, legt im kommenden Sommer zu gleich zwölf Yoga-Kreuzfahrten durch das Mittelemeer ab. Auf verschiedenen Routen unterrichten erfahrene Yogalehrerinnen täglich auf Deck und unter weißen Segeln. Die Teilnahme an den Yogakursen ist bei Star Clippers für die Passagiere kostenfrei, eine vorherige Anmeldung nicht notwendig.

* Täglicher Sonnengruß auf Deck und unter weißen Segeln

Star Clippers bietet die Yoga-Kreuzfahrten von Mai bis Oktober 2025 an Bord der Schwesterschiffe »Star Flyer« und »Star Clipper« an. Die »Star Flyer« nimmt Kurs auf die französische Riviera, die »Star Clipper« setzt die Segel in der Ägais mit Start- und Zielhafen Athen. „Sonnengruß“ und „herabschauender Hund“ werden auf Deck von international ausgebildeten Yoga-Lehrerinnen betreut. Die Yogastunden eignen sich damit perfekt sowohl für Anfänger als auch Neueinsteiger.

Als weltweit größter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten und mit dem World Travel Award ausgezeichnet, bietet Star Clippers die bei Gästen so beliebte Mischung aus Entspannung unter weißen Segeln, feiner Kulinarik und einem sorgfältig konzipierten Ausflugsprogramm.

Beispiel Yogakreuzfahrt »Star Clipper«:

2. bis 9. August 2025, sieben Nächte an Bord des Viermasters »Star Clipper« in den Südlichen Kykladen, ab/bis Athen, ab 2.525 Euro (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung.

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

