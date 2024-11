Geschenkidee zu Weihnachten

Mit unserem Scan-und Überspielservice können Sie Erinnerungen auf analogen Film- & Fotomaterialien gegen Alterung sichern und ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben generieren.

Erinnerungen bewahren:

analoge Fotos und Filme sind Schätze, die uns an magische Momente erinnern.

Unsere schönsten Momente verdienen mehr als nur einen flüchtigen Platz in unserem Gedächtnis. Ob die ersten Schritte des Kindes, das Leuchten in den Augen der Großeltern beim Familienfest oder der Sonnenuntergang vom letzten Urlaub – das Leben ist voller kostbarer Augenblicke, die festgehalten und geteilt werden möchten. Und was könnte besser geeignet sein, um diese Erinnerungen lebendig zu halten als Fotos und Filme, egal ob analog oder digital?

Die Zeit aufhalten: Fotos und Filme als Zeitzeugen

Fotos und Filme geben uns die Möglichkeit, Vergangenes immer wieder zu erleben. Sie sind die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Mit jedem Bild und jeder Filmsequenz können wir Momente bewahren, die unser Leben geprägt haben. In einer Zeit, in der digitale Technik uns unendlich viele Möglichkeiten bietet, ist es einfacher denn je, diese Erinnerungen zu konservieren und für kommende Generationen zugänglich zu machen.

Mehr als nur ein Bild: Fotos und Filme sind Emotionen

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Doch Fotos und Filme sagen noch viel mehr: Sie erzählen Geschichten und wecken Emotionen. Wenn wir alte Aufnahmen betrachten, werden die Erinnerungen lebendig und die Gefühle von damals kehren zurück. Es ist, als könnten wir die Atmosphäre, die Gerüche und die Stimmen von damals noch einmal erleben. Ein gut gepflegtes Fotoalbum, ein Dia-Archiv oder eine Filmaufnahme ist daher nicht nur eine Sammlung von Bildern – es ist eine emotionale Reise, die uns und unsere Lieben immer wieder berührt.

Digitale und analoge Möglichkeiten zur Erinnerungssicherung

Dank moderner Technik haben wir heute eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Erinnerungen zu bewahren. Digitale Foto- und Filmdateien sind platzsparend und einfach zu archivieren. Sie lassen sich schnell und unkompliziert mit der Familie teilen und sind auf verschiedenen Geräten jederzeit abrufbar. Doch digitale Medien allein sind nicht die Lösung. Physische Fotoalben oder gedruckte Bilder auf hochwertigem Papier geben den Erinnerungen einen besonderen Wert und bringen sie aus der digitalen Welt in den Alltag zurück.

Sichern und Teilen: Tipps zur Erhaltung analoger Film- & Fotomaterialien

* Mehrfach sichern: Wichtige digitale Dateien sollten an verschiedenen Orten gespeichert werden, zum Beispiel auf einem externen Laufwerk und in der Cloud. So gehen Erinnerungen auch dann nicht verloren, wenn das Gerät einmal ausfällt.

* Qualität der Medien wählen: Um Erinnerungen lange haltbar zu machen, lohnt es sich, auf hochwertige Datenträger zu setzen. So sind Bilder und Aufnahmen auch nach vielen Jahren noch in bestem Zustand.

* Regelmäßige Backups: Nicht vergessen, die Sicherungen regelmäßig zu aktualisieren. Besonders bei größeren Fotosammlungen kann es sonst leicht passieren, dass Erinnerungen verloren gehen.

* Erinnerungen teilen: Ein digitalisiertes Fotoalbum aus alten Tagen als Fotobuch ausgearbeitet oder ein Filmarchiv überspielt auf DVD oder USB-Stick ist ein persönliches Geschenk und lässt die ganze Familie an besonderen Erlebnissen teilhaben. Persönlicher geht es nicht!

Erinnerungen, die Bestand haben

Unsere Erinnerungen verdienen es, sorgfältig und mit Liebe bewahrt zu werden. Mit den richtigen Medien und ein wenig Pflege können wir sicherstellen, dass auch kommende Generationen die Freude an diesen Momenten erleben können. Digitalisierung stoppt Alterung von analogen Film- und Fotomaterialien, benötigt sehr wenig Platz und lässt sich einfach vervielfältigen. Die F&G Digitalspezialist GmbH hat sich auf die Digitalisierung von analogen Film- & Fotomaterialien spezialisiert und bietet einen einfachen Scan- und Überspielservice mit einem Rundum-sorglos-Paket. Einfacher geht es nicht mehr.

Geschenkidee einfach und voll flexibel: Digitalisierungsgutscheine

Sie möchten eine Digitalisierung verschenken, wissen aber gar nicht wie viel Material vorhanden ist und was genau bearbeitet werden soll?

Kein Problem: Bestellen Sie einfach unseren Digitalisierungsgutschein und definieren Sie, wie viel Geld Sie dafür ausgeben möchten. Der Wertgutschein ist 3 Jahre nach dem Kauf bei uns einlösbar. Sollte der Beschenkte mehr Material zur Bearbeitung einschicken als Ihr Gutschein abdeckt, so wird der Gutscheinwert einfach verrechnet. So ist der Beschenkte voll flexibel und kann frei auswählen, was er zur Bearbeitung einschickt, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wie viel Material zur Bearbeitung in Frage kommt und um welche Materialien es sich handelt. Digitalspezialist kann mehr als 95% aller im Markt vorhandenen Materialien bearbeiten.

Die F&G Digitalspezialist GmbH wurde 2007 als Osnabrücker Start Up-Unternehmen (www.digitalspezialist.shop) gegründet. digitalspezialist hat sich inzwischen zu einem führenden Labor zur Digitalisierung von analogen Film- und Fotomaterialien entwickelt. Neben der Überspielung von Schmalfilmen, Videokassetten, Dias, Negativen, Fotos und analogen Fotoalben umfasst das Dienstleistungsangebot auch die Erstellung von DVD-Kleinserien sowie die Datenrettung, d. h. die Wiederherstellung digitaler Daten von defekten Datenträgern.

digitalspezialist bietet Scan-Dienstleistungen mit TÜV Rheinland zertifizierten Produkten an. Auf Basis von mehr als 7.500 Kundenbewertungen wurde digitalspezialist mit SEHR GUT bewertet und seit 2016 jährlich von Proven Expert zum Top-Dienstleister ausgezeichnet. 97% der Kunden empfehlen digitalspezialist weiter.

Neben dem Onlinegeschäft unter der Eigenmarke digitalspezialist bietet das Unternehmen einen White Label-Scan- & Überspielservice für Großkunden, Affiliates und den Fotofachhandel in Deutschland und im europäischen Ausland an. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen mit ca. 20 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 1,5 Mio. Euro pro Jahr erzielen.

