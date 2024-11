Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, ist für die Hinterbliebenen die Zeit der Trauer ebenso wichtig wie die Bewältigung der veränderten Lebenssituation und die Entwicklung neuer Perspektiven.

Dieses Büchlein ist gedacht für diejenigen, die des Trostes und einer Orientierung bedürfen. Und es sind genauso diejenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Trost und Lebensorientierung zu vermitteln: Pflegende und Betreuende, Trauerredner und -rednerinnen, Sterbebegleiter und Ärzte, um nur einige zu nennen.

Dabei wendet sich das Büchlein in erster Linie an Menschen, die außerhalb einer Religion Trost und Besinnung suchen, vermitteln und finden wollen. Das heißt nicht, dass es religiös Gesinnten keinen Nutzen bringen könnte. Allerdings werden sie darin Gott als Symbol christlicher Religion nur selten und in anderen Zusammenhängen finden als sie es gewohnt sind.

Aber sie werden auf alle Fälle diejenigen humanistischen Werte antreffen, in denen sich letztendlich religiöse und nichtreligiöse Menschen treffen. Es berücksichtigt zum einen solche Situationen des modernen Lebens, die zu persönlichen und gesellschaftlichen Katastrophen führen und auf neue Weise verarbeitet werden können.

Zum anderen sind darin Texte mit Bildern und Grafiken verbunden. Diese verkörpern eine Symbolik, welche auf eine Einheit von Worten und bildlichen Dar- und Vorstellungen hinzielt, die wiederum weitere Ansätze für das Spenden und Finden von Trost und Orientierung auffinden lässt.

Jan Bretschneider:

Aufbruch und Trost

Über Leben, Krankheit, Sterben, Tod und Trauer

117 Seiten | 978-3-933037-52-7 | 9,00 EUR

Angelika Lenz Verlag

