Hamburger Unternehmerin Anja Bunse gewinnt Excellence Award für modernes Leadership beim 20. Speaker Slam

Mit ihrem nachhaltigen Ansatz für erfolgreiche Unternehmensführung und Wandel überzeugte Anja Bunse die Jury beim Speaker Slam

Am 7. November 2024 fand der 20. internationale Speaker Slam in den Scherer Studios in Mastershausen statt – ein Event, das in der Speaker-Szene hohe Anerkennung genießt. Die Veranstaltung, die zuvor in Städten wie München, Hamburg, Wien, New York und Dubai ausgerichtet wurde, zog 140 Redner aus 18 Nationen an. Sie alle hatten es in die Endauswahl geschafft und standen vor der Herausforderung, ihr Thema in nur vier Minuten zu präsentieren. Die Jury, bestehend aus erfahrenen Experten und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien verfolgte die Vorträge mit einem weltweiten Publikum, das bis nach Kanada online zugeschaltet war. Die Bewertung der Vorträge erfolgte nach Inhalt, Präsentation und Wirkung auf das Publikum.

Mit ihrem inspirierenden Vortrag über zukunftsweisende Führung konnte sich die Hamburger Unternehmerin Anja Bunse, Expertin in Veränderungsprozessen durchsetzen und den Excellence Award in der Kategorie Unternehmensführung gewinnen. In ihrer Rede zeigte sie auf, wie Unternehmen sich als attraktive Arbeitgeber positionieren und Führungskräfte zu echten Leadern entwickeln können, um langfristige Erfolge sicherzustellen. Bunse betonte die Bedeutung einer effektiven Nutzung der Mitarbeitenden-Potenziale und beleuchtete die vielfältigen Rollen einer modernen Führungskraft. Für Heiterkeit sorgte sie, als sie am Beispiel des Zerfalls der Ampelkoalition erläuterte, wie festgefahrene Standpunkte erfolgreiche Zusammenarbeit behindern – eine Analogie, die sie geschickt auf Unternehmensführung übertrug.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Energiewirtschaft und Automobilindustrie sowie als Führungskraft, systemischer Coach und Unternehmensjuristin verwandelt Anja Bunse Herausforderungen in Chancen für nachhaltigen Unternehmenserfolg. In ihren inspirierenden Workshops vermittelt sie praxisnah, wie Führungskräfte zu Vorbildern werden und rechtliche Grundlagen sicher anwenden, um souverän zu handeln. Ihr ganzheitliches Karriereentwicklungssprogramm begleitet Menschen zu mehr Erfolg und Erfüllung im Job. Ihr Ansatz steht für nachhaltigen Erfolg durch gezielte Umsetzung und klare Ziele.

BUNSE Consulting ist eine spezialisierte, inhabergeführte Unternehmensberatung aus Hamburg, die sich auf Leadership-Entwicklung, Karriereförderung und rechtliche Kompetenz für Führungskräfte konzentriert. Praxisnahe Workshops in Wohlfühlatmosphäre fördern Wissen, Kreativität und persönliches Wachstum für mehr Erfolg und Erfüllung.

