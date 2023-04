Wir bei Pyroland lieben das Feuerwerk, aber ebenso unsere Umwelt und unsere Nachbarn. Deshalb haben wir viel Zeit investiert uns mit dem Sicherheits- und Lagerkonzept zu beschäftigen.

Im bestimmungsgemäßen Betrieb gehen von unserem Feuerwerk, den Feuerwerksbatterien, den Raketen und Böllern, kurzum von den Stoffen, keine Gefahren aus. Die Technik kann noch so perfekt sein, Menschen können noch so umsichtig und erfahren sein: Das Risiko einer Störung lässt sich erheblich reduzieren – völlig ausschließen lässt es sich aber nicht. Eine Reaktion von Explosivstoffen mit der möglichen Folge einer Explosion, Detonation und / oder Deflagration kann daher nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Deshalb haben wir umfangreiche Vorsorgemaßnahmen entwickelt, um bei Betriebsstörungen und Störfällen den Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor Gefahren sicherzustellen. Im Zusammenhang mit der Lagerung von Explosivstoffen bzw. Pyrotechnik werden bei uns, der Bothmer Pyrotechnik, ausschließlich ausgebildete, fach- und sachkundige Mitarbeiter/innen eingesetzt, die laufend über alle relevanten Sicherheitsmaßnahmen anhand von Arbeits-, Verfahrens- und Betriebsanweisungen geschult werden und die Lageranlage kontinuierlich überwachen und kontrollieren.

Überall können Sie mit gefährlichen Stoffen in Berührung kommen: bei der Arbeit, im Haushalt oder bei Ihren Hobbys. Zu Ihrem Schutz sind solche Stoffe mit Gefahrenpiktogrammen gekennzeichnet, die auf Gefahren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. Es ist wichtig, dass Sie diese Symbole kennen, egal ob Sie Feuerwerk zünden, Böller abfeuern oder die Konfettikanone bedienen. Beschäftigen Sie sich mit diesen Symbolen, bevor Sie Feuerwerkskörper oder Ähnliches nutzen. Auf unserer Website haben wir unter den Sicherheitshinweisen alle wichtigen Symbole erklärt.

Zu Uns:

Die Bothmer Pyrotechnik ist ein vielseitig aufgestelltes Unternehmen im Bereich Profi- und Endkundenfeuerwerk sowie Gefahrstofflogistik. Den Hauptteil des Geschäfts macht der Handel mit Silvesterfeuerwerk über den Onlineshop aus. Ferner designen wir Konfettikanonen und Flitter und lassen diese auch als individuell gestaltbare Produkte für Kunden aus allen Bereichen, wie Marketing- und Werbeagenturen und Künstler produzieren. Ein weiterer Hauptvertriebsbereich ist der Handel mit Großfeuerwerkskörpern über einen Onlineshop an ausgebildete Feuerwerker. Ferner werden die Bunker als Gefahrstofflager für Kunden aus den Bereichen Chemie, Sprengstoffe und Gefahrstofflogistik genutzt. Unser Firmensitz ist in Westervesede, wo wir pyrotechnische Gegenstände, Großfeuerwerkskörper sowie Explosivstoffe und Gefahrstoffe ausschließlich in massiven, erdgedeckten Bunkern lagern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pyroland.de – Bothmer Pyrotechnik GmbH

Herr Jan-Florian Graf von Bothmer

Zum Kleinen Loh 1

27383 Westervesede

Deutschland

fon ..: 04266 955580

web ..: https://www.pyroland.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

