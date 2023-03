skywalk allgäu ab 17. März täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

– Neue und beliebte Special-Events: Kinder-Aktion mit Radio TEDDY, skywalk-Lauf, Original Hüttenkrimi Dinner, Konzerte, Mutter- und Vatertagsaktion, Sternschnuppennächte, Waldkräuterfest, Waldgeisterparty und Waldweihnacht

Mit seinem einmaligen Panoramablick auf die Alpen und den Bodensee gehört der 540 Meter lange skywalk allgäu zu den beliebtesten Baumwipfelpfaden Deutschlands. Ab dem 17. März startet der Allgäuer Naturerlebnispark wieder in seine Hauptsaison mit täglichen Öffnungszeiten von 10:00 bis 18:00 Uhr. Neben dem traumhaften Ausblick bietet das weitläufige Parkgelände speziell Kindern die Möglichkeit, hautnah in den Kosmos Wald mit all seinen Facetten einzutauchen. Zusätzlich sorgen große skywalk allgäu Special-Events monatlich von Frühling bis Winter für garantiert unvergessliche Freizeit- und Kultur-Erlebnisse.

Mitmach-Aktionen im April mit u.a. Radio TEDDY

In den Osterferien erwartet Kinder im skywalk allgäu das Team von Radio TEDDY, Deutschlands erstem Kinder- und Familienradio. Das bunte Programm startet am 01.04. inklusive Mitmach-Radio, Glitzer-Tattoos, einer Fotobox und vielem mehr. Mutige Kids werden aktiv im Programm und bei verschiedenen Formaten eingebunden. Ebenso abwechslungsreich ist das große skywalk allgäu Programm während der gesamten Osterferien mit täglicher Ostereiersuche, Jongleur-Workshops, Bastelaktionen, Naturerlebnisführungen für Erwachsene und weiteren Attraktionen. Sportlich wird es besonders am 29. April beim inzwischen zweiten sykwalk-Lauf über den Baumwipfelpfad.

Spannendes Familien-Programm auch im Mai

Der Mai startet im skywalk allgäu unterhaltsam spannend mit einem neuen Highlight, dem Original Hüttenkrimi Dinner, dem bayerischen Kriminalspektakel mit Gerangel, Intrigen und Verdächtigungen. Typisch für den Wonnemonat steht auch das Familiengefühl im Mittelpunkt: Zum Muttertag sind alle Mamas mit ihrer Familie zu einem Ausflug in den skywalk allgäu inklusive Kinder-Bastelaktion eingeladen. Zum Vatertag wird es beim Weißwurst-Frühschoppen mit der Blasmusikgruppe „Stadlblech“ dagegen zünftig – mit Freibier-Gutschein für alle Väter, die ihre Kinder mitbringen.

Ein Wald voller Musik im Juli

Der Juli wird besonders musikalisch heiter. Denn am 01.07. steht der skywalk allgäu unter dem Event-Motto „Ein Wald voller Musik“, bei dem der gesamte Park musikalisch romantisch eingehüllt wird. Am 21. Juli folgt ein außergewöhnliches Waldkonzert-Erlebnis mit der Liveband „Lanigans“. Gäste können es sich dann auf dem Baumwipfelpfad gemütlich machen und bei gefühlvoller irischen Musik den abendlichen Ausblick auf das weite Land genießen.

Sternschnuppennächte im August

Im Juli und August blicken Sternbegeisterte im skywalk allgäu besonders gern in den nächtlichen Himmel. Zu keiner anderen Zeit sind derart viele Sternschnuppen zu beobachten. Am 11.08. und 12.08. startet bei Nachteinbruch die von der Sternwarte Oberallgäu e.V. geführte Sternwanderung – ein nächtliches Perseiden-Erlebnis der besonderen Art mit freier Sicht und ganz ohne störende Lichtquellen.

Original Hüttenkrimi Dinner mit zünftigen Gaumenfreuden im September

Am 22.09. folgt als echtes Highlight der bayerischen Abendunterhaltung wieder das Kriminal-Dinner im skywalk allgäu. Das Original Hüttenkrimi-Event bietet dann abermals echte lukullische Gaumen-Spezialitäten. Während Hauptkommissars Ganglhofer schier unglaubliche Mord-Ermittlungsarbeit leistet, können Gäste bei einem zünftig bayerischen Festtagsmenü miträtseln oder sich unterhaltsam zurücklehnen.

Waldkräuterfest und Gruselfaktor im Oktober und Waldweihnacht im Advent

Im Oktober kommen große und kleine Kräuter- und Gruselfans im skywalk allgäu ganz auf ihre Kosten. Am 08.10. lockt das beliebte Waldkräuterfest mit spannenden Führungen und Workshops. Weiteres Highlight ist die Waldgeisterpartyparty am 28.10. mit garantierten Gänsehaut-Momenten beim Grusellauf durch den nächtlichen Herbstwald. Die beliebte, traditionelle Waldweihnacht im skywalk allgäu findet wieder am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Besucher:innen erwartet dann eine winterliche, festliche Stimmung auf 1.000 Meter Höhe mit Weihnachtsmarkt, duftenden Leckereien im buntem Lichterschein und weiteren weihnachtlichen Aktionen.

Eintrittskarten können vorab Online oder an der Eintrittskasse erworben werden. Alle Informationen zum Programm und den Event-Highlights finden Interessierte unter: https://www.skywalk-allgaeu.de/veranstaltungen

Der Naturerlebnispark ist für alle Generationen barrierefrei zugänglich. So sorgt u.a. ein gläserner Fahrstuhl dafür, dass jede Ebene des Baumwipfelpfades ohne Anstrengung erreicht werden kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH

Frau Alisa Häußler

Oberschwenden 25

88175 Scheidegg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8381 – 8961802

web ..: https://www.skywalk-allgaeu.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

