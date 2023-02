„Neue Träume braucht das Land“ – Ein imaginärer TRAUMFÄNGER über ganz Deutschland. Frank Menninger ist als „LoveYourLife“-Coach dabei, wenn Coaches in ganz Deutschland online und kostenlos coachen.

22.02.23:

Coaches in ganz Deutschland schließen sich zusammen und coachen an diesem besonderen Tag hunderte Menschen, die alte oder neue Träume realisieren möchten oder müssen. Das Ganze geschieht KOSTENFREI und ONLINE, für eine positive Aufbruchsstimmung.

Millionen Menschen haben geplatzte Träume, besondere Herausforderungen, emotionale und körperliche Schmerzen. Doch das darf sich jetzt ändern! Qualifizierte Coaches spannen am internationalen Tag des Glücks einen überdimensionalen imaginären TRAUMFÄNGER über das gesamte Land, indem sie hunderte Menschen über den ganzen Tag kostenfrei und online coachen, die jetzt eine Neuorientierung brauchen.

Schluss mit „Cocooning“, mit dem Rückzug aus der Gesellschaft und der Öffentlichkeit in das häusliche Privatleben. Jetzt ist „Love Your Life“, Lebensfreude angesagt! Die Menschen brauchen einen frischen RUCK, um wieder durchzustarten zu WOLLEN, in ein Leben in Leichtigkeit und gesunder Lebensfreude.

Doch viele sind träge und schwerfällig oder schlimmstenfalls sogar in Hoffnungslosigkeit verfallen. Das ganze Land hat lange genug auf dem „Jammer-Sofa“ gesessen.

Was da hilft? Fenster und Türen auf, voll durchlüften und alle mal kräftig umarmen und schütteln. Sich den Möglichkeiten bewusst zu werden, die das Leben so liefert. Diese Aktion hilft, die Menschen wieder zum Aufstehen zu bewegen.

Das ist die Traumfänger-Aktion:

– In über 100 Städten Deutschland coacht mindestens ein qualifizierter Coach KOSTENFREI mehrere Menschen, ihre Träume zu definieren und einen ersten Ansatz zu schaffen, diese zu verwirklichen.

– Gleichzeitig erscheint „Der große Coach-Guide“ mit weiteren verfügbaren Coaches landesweit, so dass jeder Mensch für die Zukunft sehr schnell einen adäquaten Ansprechpartner zu seinem Thema für sich finden kann. http://bit.ly/3JheTv4

– Auf der „Traumfänger-Website“ können sich Menschen den passenden Traumfänger-Coach in einem Listing aussuchen und ihn kontaktieren.

– Abends wird die Gesamtzahl der Teilnehmer auf der Website von www.Million-Dreams.de bekanntgegeben.

Initiatorin der gesamten Aktion ist die Autorin und Stärkungsexpertin Monica Deters. Ihr ist es ein tiefes Herzensanliegen, die Menschen zum Aufstehen zu bewegen, weil sie selbst weiß, wie es ist, wenn man „am Boden liegt“. Sie hat mehrere schwere Schicksalsschläge einstecken müssen, die sie „Heilige Arschtritte“ nennt, weil sie am Ende doch immer zu etwas Gutem geführt haben.

Daraus hat sie verschiedene Methoden und Business-Strategien entwickelt, die sie unter anderem in ihrem aktuellen Buch „SWITCH YOUR LIFE – Folge deiner Sehnsucht“ vorgestellt hat. Monicas Lebensvision ist es, das Leben der Menschen wieder neu, erfüllend, sinnvoll und schön einzurichten. Sie ist seit vielen Jahren erfolgreiche Motivationsrednerin, Unternehmerin und Bestseller-Autorin. www.monica-deters.de

Auch das Unternehmen „Love Your Life Coaching“ aus Melsungen wird sich an dieser Aktion mit viel Freude beteiligen. Frank Menninger, Coach, Trainer, Speaker und Experte für Klarheit, Leichtigkeit und gesunde Lebensfreude, teilt die Vision von Monica zu 100%. Er ist überzeugt, dass die Menschen nicht dauerhaft unter schlechten Gefühlen und emotionalen und körperlichen Schmerzen leiden müssen. Er steht am 20. März 2023 für kostenfreie Coaching-Termine online per Zoom mit dem Leitmotiv „Love Your Life“ gerne zur Verfügung.

Hier gibts weitere Informationen zum Traumfänger Event: https://million-dreams.de/coaches/frank-menninger/

Weitere Informationen über Love Your Life Coaching und deren Aktivitäten finden Sie auf der Seite: www.love yourlifecoaching.de

Firmenportrait:

Frank Menninger ist Unternehmer, „Love Your Life“-COACH, -TRAINER und -SPEAKER und hat vor 4 Jahren Love Your Life Coaching gegründet. Vorher hat er 25 Jahre Persönlichkeitsentwicklung und Coaching als Führungskraft in der Automobil Zulieferindustrie und der Medizintechnik umgesetzt.

Er ist Experte für Klarheit, Leichtigkeit und gesunde Lebensfreude und nutzt mentale und energetische Coaching Methoden und Quantenheilungs-Methoden, die schon tausenden Menschen geholfen haben ihre innere Leere, Erschöpfung sowie emotionale und körperliche Schmerzen in Leichtigkeit und gesunde Lebensfreude zu verwandeln. Dabei wird auch die Balance zwischen Körper, Geist und Seele wieder hergestellt. Ebenso hat er einzigartige Produkte entwickelt, die auf eine sehr einfache, fast spielerische Art und Weise für Verbesserungen im Leben sorgen können und zur „Selbstanwendung“ entwickelt wurden. „LoveYourLifeGame“ und „emotionflow“ sind die Stichworte dazu.

Raus aus dem Hamsterrad – Love Your Life

