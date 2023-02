Frank Menninger, gebürtiger Oberberger, hat am 13. internationalen Speaker-Slam teilgenommen und dort mit weiteren 146 Teilnehmern den Weltrekord geknackt und nach Nordhessen geholt.

Das gab es noch nie! Beim weltweit größten Internationalen Speaker-Slam stellte Redner und Coach Frank Menninger, ein gebürtiger Gummersbacher, gemeinsam mit 146 weiteren internationalen Finalisten aus 21 Ländern einen neuen Weltrekord auf und holte den Titel nach Nordhessen.

Das Thema des Vortrages war: „Dein Leben schreit nach Veränderung“.

Die Macht des Unterbewusstseins, welches unser Leben vollständig bestimmt und prägt, und wie wir damit umgehen dürfen, waren die Schwerpunkte der Rede.

Frank Menninger war einer von 147 Experten und Speakern, die nach einem Auswahlverfahren gemeinsam am Freitag, den 03.02.2023, diesen neuen Weltrekord aufgestellt haben.

Nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand dieser

13. Internationale Speaker-Slam im Rheinland-Pfälzischen Mastershausen statt. Bei diesem Rednerwettbewerb standen sich Redner und Rednerinnen aus 21 Ländern gegenüber. Parallel auf 2 Bühnen wetteiferten sie als Finalisten um die mitreißendste Rede und Performance und um den Excellence Award für diesen Wettbewerb. Tausende internationale Zuschauer, bis hin zur USA, verfolgten live im voll ausgebuchten Saal und in den verschiedenen Online-Medien die Vorträge.



Fünf hochkarätige Juroren (Spiegel-Bestseller Autoren, Top Speaker, und Vertreter aus Funk und Fernsehen), welche die Performances auf der Bühne genau unter die Lupe nahmen, machten das Event noch herausfordernder und rundeten das Event auf eine besondere Weise ab. Die Rede-Zeit war strikt begrenzt auf exakt 4 Minuten, danach wurde das Mikrofon abgeschaltet.

Das Publikum und die Fachjury waren begeistert und so wurde nicht nur der Weltrekord aufgestellt, sondern auch der Excellence Award an Frank Menninger verliehen.



Frank Menninger ist Experte für Leichtigkeit und gesunde Lebensfreude im Leben und sorgt als Coach/Trainer und Redner dafür, dass das Leben der Menschen wieder in den Fluss kommt.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen nicht dauerhaft schlechte Gefühle und die daraus entstehenden Symptome und Krankheiten erleiden müssen“, war seine Aussage.

Bei diesen Themen spiele das Unterbewusstsein eine wesentliche Rolle, weil dort alle Erfahrungen, Erkenntnisse, Gelerntes aber auch Emotionen und Dramen abgespeichert sind. Diese unterbewussten Themen wirken laut Herrn Menninger als Blockaden und schaffen Anspannungen. Es entstehen emotionale und körperliche Schmerzen.

„Diesen Signalen darf man Achtsamkeit schenken, weil sie ein Hinweis unseres Körpers sind, dass etwas im Leben nicht so rund läuft. Oft handelt man unterbewusst, auch durch den alltäglichen Stress, gegen seine eigenen Bedürfnisse oder Werte“, so Frank Menninger.

Direkt nach der Verleihung durch den Veranstalter verkündet Frank Menninger: „Ich bin geehrt und dankbar zugleich, den Weltrekord sowie den Excellence Award gewonnen zu haben.

Mein Auftritt beim Speaker Slam ist eine wichtige Botschaft an alle Menschen, auf ihre emotionalen und körperlichen Schmerzen zu achten, um das Bewusstsein zu bekommen, dass man selbst daran etwas verändern kann.

Ich bin stolz darauf, Weltrekordhalter im Internationalen Speaker-Slam zu sein und den Titel nach Hessen zu bringen. Danke an alle, die mir heute Abend ihre Aufmerksamkeit und ihren Applaus geschenkt haben!“

Dieser Erfolg wurde gebührend am Gala Abend gefeiert. Das ist ein weiterer Höhepunkt in der Entwicklung von Frank Menninger, der zukünftig als Coach/Trainer und Redner mehr Menschen unter seinem Motto „Love Your Life“ erreichen will, um ihnen Wege zu zeigen, wieder zurück zur Leichtigkeit und einer gesunden Lebensfreude zu kommen.

Weitere Infos:

loveyourlifecoaching.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Love Your Life Coaching

Herr Frank Menninger

Am Hopfenort 26

34212 Melsungen

Deutschland

fon ..: 01606926086

web ..: http://www.loveyourlifecoaching.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Firmenportrait:

Frank Menninger ist Unternehmer, „Love Your Life“-COACH, -TRAINER und -SPEAKER und hat vor fast 4 Jahren Love Your Life Coaching gegründet. Vorher hat er 25 Jahre Persönlichkeitsentwicklung und Coaching als Führungskraft in der Automobil Zulieferindustrie und der Medizintechnik umgesetzt.

Er ist Experte für Leichtigkeit und gesunde Lebensfreude und nutzt mentale und energetische Coaching Methoden und Quantenheilungs-Methoden, die schon tausenden Menschen geholfen haben ihre innere Leere, Erschöpfung sowie emotionale und körperliche Schmerzen in Leichtigkeit und gesunde Lebensfreude zu verwandeln. Ebenso hat er einzigartige Produkte entwickelt, die auf eine sehr einfache, fast spielerische Art und Weise für Verbesserungen im Leben sorgen können und zur „Selbstanwendung“ entwickelt wurden.

Raus aus dem Hamsterrad – Love Your Life



Pressekontakt:

Love Your Life Coaching

Herr Frank Menninger

Am Hopfenort 26

34212 Melsungen

fon ..: 01606926086

web ..: http://www.loveyourlifecoaching.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.