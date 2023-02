Plastik- und Kunststoffboxen zur Aufbewahrung von verschiedensten Gegenständen.

Bei der Lagerung von Gegenständen jeglicher Art kommt es darauf an, eine Verpackung zu wählen, die das Lagergut vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Das Unternehmen CLICKBOX e. K. hält im Onlineshop für diesen Zweck eine große Auswahl an Kunststoffboxen bereit. Statt loser Ware lassen sich Güter in Regalen und Schubladen durchdacht und mit System aufbewahren. Ob für den privaten Bedarf, für die Archivierung im Büro oder für die Lagerung in Industrie- und Gewerbebetrieben: CLICKBOX bietet passgenaue Plastikboxen mit einer attraktiven Vielfalt an Formaten. Rabattierungen bei Auslösung einer Großbestellung und eine Lieferung frei Haus ab einem definierten Einkaufswert runden das Einkaufserlebnis bei CLICKBOX ab.

Aufbewahrung mit Kunststoffboxen nach Maß

Möchte man die privaten Papierakten sortieren und sucht nach einer unkomplizierten Lagermöglichkeit, die künftig mehr Übersichtlichkeit bietet? Die größeren Kunststoffboxen im CLICKBOX Onlineshop sind hierfür eine passende Wahl. Hier können Ordner fein säuberlich nebeneinander lagern und individuell beschriftet werden. Die transparente Gestaltung der Boxen ermöglicht es, Einsicht auf den Inhalt zu nehmen, ohne die Box vom Lagerort entfernen oder das Lagergut entnehmen zu müssen. Darüber hinaus bietet CLICKBOX Boxen, die mit einem speziellen Schutzsystem ausgestattet sind und eine wasserdichte Lagerung ermöglichen. Derartige Boxen eignen sich für die Lagerung im Keller und schützen Akten oder andere Gegenstände auch bei einem möglichen Wasserrohrbruch zuverlässig.

Kunststoffboxen mit Frischhaltefunktion

CLICKBOX präsentiert sich als Experte für Kunststoffboxen aller Art. Daher kann man sich hier auch nach Frischhaltedosen für die Küche oder die Pausenverpflegung im Job bzw. in der Schule umsehen. Das Unternehmen stellt ein großes Sortiment mit optisch ansprechend gest

