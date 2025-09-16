Dönges, Systemlieferant für Feuerwehr und Rettungswesen, baut seine Präsenz in Österreich aus

Der Systemlieferant Dönges verstärkt gezielt seine Marktpräsenz in Österreich. Seit April 2025 verantwortet Michael Pejic als Gebietsverkaufsleiter den Vertrieb und die Markenentwicklung in Österreich

Damit steht Feuerwehren, Rettungsdiensten, Katastrophenschutzeinheiten und Fachhändlern in Österreich nun ein fester Ansprechpartner direkt vor Ort zur Verfügung.

Michael Pejic bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb von Feuerwehrprodukten und -bekleidung mit. Gleichzeitig ist er seit seiner Jugend in der Freiwilligen Feuerwehr Gablitz aktiv, wo er heute als stellvertretender Kommandant und Ausbilder Verantwortung trägt. Mit dieser Kombination aus vertrieblichem Know-how, tiefem Praxisverständnis und einem starken Netzwerk in der Feuerwehrszene ist er die ideale Besetzung, um den österreichischen Markt für Dönges aufzubauen.

„Mit Michael Pejic haben wir einen Ansprechpartner vor Ort, der die Sprache der Einsatzkräfte spricht – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn“, sagt Carsten Schlabach, stellvertretender Leiter von Fire & Rescue beim Systemlieferanten Dönges. „Er kennt die Herausforderungen und Produkte aus eigener Erfahrung und weiß, worauf es im Einsatz wirklich ankommt.“

Auftakt auf der Messe RETTER

Als Kick-off für die Neuausrichtung präsentiert sich Dönges auf der RETTER in Wels (19.-21. September 2025) noch prägnanter mit einem Co-Messestand beim Fachhändler Scheureder. Besucherinnen und Besucher können sich dort einen Überblick über das breite Portfolio verschaffen – von innovativen Eigenentwicklungen wie dem Dönges Waldbrandhandschuh oder den neuen Cone-Lights bis hin zu bewährten Produkten aus den Bereichen Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzausrüstung. Michael Pejic und weitere Mitarbeiter von Dönges stehen vor Ort für Beratungen und zum Networking bereit.

Dönges unterstreicht sein Engagement in Österreich zudem durch die fördernde Mitgliedschaft im Österreichischen Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV). Damit ist das Unternehmen noch enger mit den Strukturen des Feuerwehrwesens verbunden und bekräftigt den Anspruch, die Einsatzkräfte in Österreich langfristig zu unterstützen.

Aktuelle Informationen zu Neuheiten von und über Dönges finden Sie stets auf der Internetseite www.doenges-online.de sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/doenges1903.

Die Dönges GmbH & Co. KG ist einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Deutschland. Das bereits vor 110 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in der Werkzeugmetropole Remscheid hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung anzubieten. Dönges arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen und kann deshalb eine große Bandbreite von Produkten anbieten. Diese reicht von hochwertigen Handwerkzeugen bis zu komplett ausgestatteten Rettungsfahrzeugen. Dönges beliefert nahezu den gesamten Fachhandel in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Bei Dönges legt man besonderen Wert auf die persönliche Betreuung der Kunden und den intensiven Austausch mit ihnen. Dadurch gewährleistet das Remscheider Unternehmen nicht nur eine optimale und individuelle Versorgung, sondern ist auch stets am Puls der Zeit. Eine besondere Stärke von Dönges ist es, Standardprodukte und außergewöhnliche Lösungen zu einem einzigartigen Angebot aus einer Hand zu verschmelzen. Dazu gehören auch zahlreiche von Dönges selbst entwickelte Produkte und Sets. Die moderne elektronische und logistische Infrastruktur ermöglicht es Dönges, die meisten Artikel innerhalb von einem Werktag zu verschicken. Aber auch Sonderwünsche werden schnell und flexibel erfüllt.

