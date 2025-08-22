360 Grad LED-Warnleuchten für maximale Sichtbarkeit für BOS und Feuerwehr

Die neuen Cone-Lights von Dönges sind mobil, robust, sofort einsatzbereit und speziell für Verkehrs- und Faltleitkegel entwickelt.

Gerade bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter ist an Gefahrenstellen die Sichtbarkeit entscheidend für die Sicherheit aller Beteiligten. Dafür ist es wichtig, dass die Absicherung schnell aufgebaut und gut erkennbar ist. Für genau solche Situationen gibt es jetzt die perfekte Ergänzung zu einer altbekannten Lösung: die Cone-Lights von Dönges. Sie sind mobil, robust, sofort einsatzbereit und – wie der Name schon andeutet – speziell für gewöhnliche Verkehrsleitkegel entwickelt, wegen ihres geringen Gewichts aber auch für Faltleitkegel geeignet.

Ob Unfall-, Gefahrenstelle oder vorübergehende Absperrung – auch wenn es schnell gehen muss, darf die Sicherheit nicht in den Hintergrund rücken. Mit dem neuen Cone-Lights-Set erweitert Dönges sein Sortiment um leistungsstarke 360 Grad LED-Signalleuchten, die sich schnell und flexibel einsetzen lassen und eine hohe Warnwirkung haben. Das Beste daran: Die Cone-Lights können mit gewöhnlichen Verkehrsleitkegeln kombiniert werden, wegen ihres geringen Gewichts aber auch mit Faltleitkegeln, die ja ohnehin in solchen Fällen zum Einsatz kommen. „Die Cone-Lights optimieren das bekannte Absicherungsmuster von Gefahrenstellen“, erläutert Carsten Schlabach, stellvertretender Leiter von Fire & Rescue beim Systemlieferanten Dönges.

Jede Leuchte ist mit 30 extrem hellen LED ausgestattet. Im praktischen Transportkoffer sind sieben Cone-Lights verstaut, die bei der Entnahme automatisch aktiviert und synchronisiert werden. Somit sind sie sofort einsatzbereit und können einfach über die Verkehrs- bzw. Faltleitkegel gestülpt werden. Das spart wertvolle Zeit im Einsatz. Das handliche Kofferset macht Lagerung, Transport und Einsatznutzung zudem besonders einfach. Für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist der zeitweilige Einsatz der Cone-Lights im Straßenverkehr zulässig – für andere Anwendungen gelten die Einschränkungen der StVO.

Effektive Gruppen-Signalisierung für mehr Aufmerksamkeit

Dank fünf synchronisierbarer Lichtmodi – von sequentiellem Gruppenblitzen bis zu pulsierendem Lauflicht – lassen sich mit mehreren Leuchten aufmerksamkeitsstarke Lichtketten bilden. Zusätzlich bieten sechs individuell einstellbare Einzelmodi weitere Optionen, darunter rotierendes Licht, SOS-Signal oder intensives Dauerlicht. Je nach Modus halten die Akkus bis zu 48 Stunden – ein klarer Vorteil bei langen Einsätzen oder schlechten Lichtverhältnissen.

Geladen werden die Cone-Lights unkompliziert im Transportkoffer, entweder über das mitgelieferte 12-Volt-Kabel im Fahrzeug oder über ein herkömmliches 230 V-Kabel. Das stoßunempfindliche, wasserdichte Gehäuse macht die Cone-Lights zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Außenbedingungen.

Die Cone-Lights werden ab sofort exklusiv von Dönges in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben. Sie sind über den Fachhandel oder im Onlineshop von Dönges erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung ist 258,23 EUR/pro Set (inkl. MwSt.).

Die Dönges GmbH & Co. KG ist einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Deutschland. Das bereits vor 120 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in Wermelskirchen hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung anzubieten. Dönges arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen und kann deshalb eine große Bandbreite von Produkten anbieten. Diese reicht von hochwertigen Handwerkzeugen bis zu komplett ausgestatteten Rettungsfahrzeugen. Dönges beliefert nahezu den gesamten Fachhandel in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Bei Dönges legt man besonderen Wert auf die persönliche Betreuung der Kunden und den intensiven Austausch mit ihnen. Dadurch gewährleistet das Remscheider Unternehmen nicht nur eine optimale und individuelle Versorgung, sondern ist auch stets am Puls der Zeit. Eine besondere Stärke von Dönges ist es, Standardprodukte und außergewöhnliche Lösungen zu einem einzigartigen Angebot aus einer Hand zu verschmelzen. Dazu gehören auch zahlreiche von Dönges selbst entwickelte Produkte und Sets. Die moderne elektronische und logistische Infrastruktur ermöglicht es Dönges, die meisten Artikel innerhalb von einem Werktag zu verschicken. Aber auch Sonderwünsche werden schnell und flexibel erfüllt.

