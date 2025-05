Waldbrandhandschuh „Wildland Fire“ für optimalen Schutz und volle Beweglichkeit im Einsatz

Mit dem neuen „Wildland Fire“ präsentiert Dönges einen Waldbrandhandschuh ohne Kompromisse und setzt damit Maßstäbe bei Sicherheit, Komfort und Funktionalität.

Waldbrände stellen Einsatzkräfte immer wieder vor extreme Herausforderungen. Zuverlässiger Schutz der Hände und uneingeschränkte Beweglichkeit sind dabei von entscheidender Bedeutung, lassen sich aber nur schwer miteinander vereinen. Mit dem neuen „Wildland Fire“ präsentiert Dönges einen Waldbrandhandschuh ohne Kompromisse und setzt damit Maßstäbe bei Sicherheit, Komfort und Funktionalität.

Der „Wildland Fire“-Handschuh bietet zuverlässigen Schutz vor extremen Temperaturen, Funkenflug und mechanischen Belastungen wie Dornen oder spitzen Ästen, die typischerweise bei solchen Einsätzen auftreten. Gleichzeitig erhält er die maximale Beweglichkeit und Taktilität der Hände, um schnell und effektiv arbeiten zu können – eine Kombination ohne Kompromisse für professionelle Einsätze.

Durch die Verwendung robuster, hitzebeständiger Materialien wie Ziegenleder an der Handfläche und einer innovativen dreilagigen Schicht aus Effishell®, einem Material, das speziell für Vegetationsbrandhandschuhe entwickelt wurde, bietet der „Wildland Fire“ auch Schutz vor Flammen und Hitzeeinwirkung. Gleichzeitig sorgen atmungsaktive Schichten dafür, dass die Hände auch bei längeren Einsätzen trocken und komfortabel bleiben. Nur so können auch längere Einsätze problemlos bewältigt werden.

Hohe Beweglichkeit und Belastbarkeit

Ein entscheidender Vorteil des „Wildland Fire“-Handschuhs ist seine hohe Beweglichkeit. Feinfühligkeit und Präzision bleiben gewährleistet, wodurch Werkzeuge sicher bedient und anspruchsvolle Arbeiten problemlos ausgeführt werden können. Zusätzliche Verstärkungen an Handflächen und Fingerspitzen erhöhen die Strapazierfähigkeit, ohne dabei die Handhabung einzuschränken.

Zudem ist der Handschuh dank spezieller Technologien wasserabweisend und erfüllt wichtige internationale Sicherheitsnormen wie die EN 388 und EN 407. Eine Zugschlaufe erleichtert das An- und Ausziehen und ermöglicht ein schnelles Trocknen. Damit bietet Dönges Einsatzkräften ein hochwertiges Accessoire der persönlichen Schutzausrüstung, das den extremen Bedingungen bei Waldbränden optimal standhält.

Der Waldbrandhandschuh „Wildland Fire“ ist in Größen von XS bis 4XL exklusiv bei Dönges erhältlich. Nähere Informationen dazu erhalten Interessenten auf der Internetseite https://shop.doenges-rs.de/detail/index/sArticle/145142?number=202664. Dort ist er ebenso wie im Fachhandel ab sofort verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dönges GmbH & Co. KG

Herr Carsten Schlabach

Dönges-Straße 1

42929 Wermelskirchen

Deutschland

fon ..: 02196.9756-0

web ..: https://shop.doenges-rs.de/

email : info@doenges-rs.de

Die Dönges GmbH & Co. KG ist einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Deutschland. Das bereits vor 110 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in Wermelskirchen hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung anzubieten. Dönges arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen und kann deshalb eine große Bandbreite von Produkten anbieten. Diese reicht von hochwertigen Handwerkzeugen bis zu komplett ausgestatteten Rettungsfahrzeugen. Dönges beliefert nahezu den gesamten Fachhandel in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Bei Dönges legt man besonderen Wert auf die persönliche Betreuung der Kunden und den intensiven Austausch mit ihnen. Dadurch gewährleistet das Remscheider Unternehmen nicht nur eine optimale und individuelle Versorgung, sondern ist auch stets am Puls der Zeit. Eine besondere Stärke von Dönges ist es, Standardprodukte und außergewöhnliche Lösungen zu einem einzigartigen Angebot aus einer Hand zu verschmelzen. Dazu gehören auch zahlreiche von Dönges selbst entwickelte Produkte und Sets. Die moderne elektronische und logistische Infrastruktur ermöglicht es Dönges, die meisten Artikel innerhalb von einem Werktag zu verschicken. Aber auch Sonderwünsche werden schnell und flexibel erfüllt.

Dönges GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1

42929 Wermelskirchen

Tel.: +49(0)2196.9756-0

E-Mail: info@doenges-online.de

Internet: www.doenges-online.de

Pressekontakt:

neoskript – Volker Neumann

Herr Volker Neumann

Benninghausen 37

51399 Burscheid

fon ..: 02174.7328034

web ..: http://www.neoskript.de

email : info@neoskript.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.