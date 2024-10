Die VENUS 2024 kommt wieder nach Berlin

In der nächsten Woche startet Europas größte Erot!kmesse in der Hauptstadt

Berlin, im Oktober 2024 – Der Countdown läuft! Noch knapp eine Woche, dann ist es endlich wieder soweit: Vom 24. bis 27. Oktober 2024 findet die 27. VENUS in Berlin statt, das größte Ero!ik-Event Europas. Vier Tage lang können Besucher*innen die glamouröse Welt der Erot!k hautnah erleben – mit Stars, Models, Influencern und Reality-TV-Stars! Von neuesten Toys über heiße Shows und spannenden Workshops bis hin zu exklusiven Neuheiten: Hier gibt es alles, was das Herz begehrt!

Auch in diesem Jahr wird die VENUS von prominenten Markenbotschafter*innen begleitet. Micaela Schäfer, Calvin Kleinen, Little Caprice, Vanessa Liberte, Costina Munteanu und Inkasso Ingo sorgen für unvergessliche Momente mit Besucher*innen und Fans.

Führung für Blinde und Sehbehinderte:

Er0tik zum Erleben!

Am Freitag, den 25. Oktober, finden um 16 Uhr und um 18 Uhr wieder die beliebten Blindenführungen statt. Sehbehinderte Besucher*innen haben dabei die Möglichkeit, die VENUS auf eine ganz besondere Art und Weise zu erleben. Fühlen, riechen, hören – Anfassen ausdrücklich erlaubt!

Es ist eine Kooperation zwischen den Berliner Blindenverein ABSV und der Venus Messe 2016 war die Premiere, auf Anregung eines Mitglieds des ABSV und Venus-Fan.

VENUS Show-Area: Ein tägliches Nonstop-Programm mit heißen Shows, Tanz, Musik und spektakulären Auftritten erwartet die Gäste. Prominente Stars der Branche, Influencer und Szene- Berühmtheiten zeigen sich hier von ihrer besten Seite – ein absolutes Highlight für alle Besucher*innen!

VENUS Shopping-Area: Nirgendwo sonst gibt es eine so große Auswahl an Toys und erwachsenen-Spielzeuge die man nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und vor Ort testen kann. Die Shopping-Area bietet alles, von Neuheiten, Gewinnspielen und Giveaways bis hin zu exklusiven Angeboten – Beratung inklusive!

Kinky VENUS: Für alle, die es etwas wilder mögen, bietet die Kinky Area alles, was das BD2M-Herz begehrt: Leder, Latex, Peitschen und mehr. Hier dreht sich alles um Fetisch und dunklere Lüste – und ja, es wird auch live gefesselt und gepeitscht! Markenbotschafterin Aurora Nia Noxx repräsentiert den Kinky-Bereich und freut sich auf den Besuch zahlreicher Fans.

QUEER@VENUS: Der Queer Space bietet LGBTQIA+ Ausstellern aus aller Welt eine Bühne für innovative Produkte und Dienstleistungen – von Fashion bis hin zu einzigartigem Schmuck. Queere Fans kommen hier voll auf ihre Kosten!

VENUS Fan-Area: Ein Muss für alle Fans!

Hier können Besucher*innen ihre Lieblings-Webcam-Models und Amateurstars treffen, Fotos machen, Autogramme holen und Live-Sessions erleben. Ein Bereich, der das Fanherz höherschlagen lässt!

Auch die großen Namen der Erot!kbranche präsentieren hier ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen. Internationale Stars der Szene, Live-Shows, Gewinnspiele und vieles mehr – hier gibt es alles zum Staunen und Ausprobieren!

Am Samstag, den 26.10.2024, steigt die legendäre Venus-Night direkt nach Messeschluss in Halle 21a. Ab 22:30 Uhr legen Virgen Maria, Micaela Schäfer und Nicolai Kubera auf, begleitet von spektakulären Shows wie der Auftritt von Miss Olivia Jane Johnson und der verführerischen Burlesque Dancer in a Champagne Glass. Außerdem sorgen exklusive Live-Acts und tolle Performances für eine unvergessliche Nacht.

Die Tickets sind limitiert und über den Ticketshop der VENUS erhältlich!

Tickets zum günstigen Vorverkaufspreis und weitere Informationen zur Messe und den Highlights finden Interessierte hier: www.venus-berlin.com

Quelle: Maren Hasenclever/ VENUS Berlin GmbH

