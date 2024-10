Der neue Popschlager von Andy Schäfer – Heute Nacht

Der musikalische Ritt geht weiter

Nach seinen letzten großen Erfolgen mit eigenen Songs wie z. B. „Wolke 7“, „Die Nacht der Wahrheit“ sowie „Hey, ich will in den Süden“ und „Verdammt nochmal“, hat sich Andy Schäfer in der deutschen Schlagerszene wieder einen Namen gemacht.

Nun hat er sich einen internationalen Klassiker aus den 80er Jahren ausgesucht, was auch eines seiner Lieblingssongs ist. Der Song „Touch in the Night“ war damals der größte Erfolg der Band Silent Circle. Komponiert wurde der Song von Axel Breitung, bestens bekannt als Autor und Komponist unzähliger Hits von z.B. DJ Bobo, Andrea Berg, Vanessa Amorosi oder auch aktuell von mehreren Songs für Matthias Reim.

Andy Schäfer hat diesen damaligen Hit in deutscher Sprache neu aufgenommen. Produziert und arrangiert wurde er wieder von Gerd Lorenz (Geschwister Hofmann, Norman Langen, Amigos, Oliver Thomas, usw.) in seinem Tonstudio in Rangendingen.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage von Andy Schäfer (www.andy-schaefer.de).

ISRC: DEWO31710343

EAN: 9705071717697

Komponist: Axel Breitung, Bernd Dietrich, Engelbert Simons

Texter: Axel Breitung, Bernd Dietrich, Engelbert Simons, Heike Fransecky

Arrangeur/Bearbeiter: Gerd Lorenz

Label: TSL Records, LC: 50440

Spielzeit: 03:37 Minuten

Produktion: Tonstudio Lorenz, www.tonstudiolorenz.de

info@tonstudiolorenz.de

Cover+Foto: Oliver Thomas

Booking: www.inoutevents.de, inoutevents@t-online.de

Quelle: Büro Andy Schäfer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.