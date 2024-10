„Oldie-Super-Star 60 + 2024“ – Der Gesangswettbewerb für Senioren hat seinen Sieger

Diese Ausgabe war ein voller Erfolg

Berlin, 5. Oktober

RTL und Dieter Bohlen haben ihr „DSDS/ Deutschland sucht den Superstar“ und Berlin hat seinen „Oldie-Super-Star 60 +“!

Ein Gesangswettbewerb der ganz besonderen Art feierte im Jahre 2008 seine Premiere. Die Show „Oldie-Super-Star 60 +“ sorgte damals für eine ausgelassene Stimmung und einem ausverkauften Haus. Nun gab es die neueste Ausgabe in Berlin und eine hochkarätige Jury konnte seinen Sieger küren.

Das, was Entertainer und Moderator Norbert Wohlan (besser bekannt unter dem Künstlernamen NORBI) auf die Beine gestellt hatte, begeisterte Jung und Alt und hat mal wieder bewiesen, dass die Senioren in der zweiten Lebenshälfte noch nicht zum „alten Eisen“ gehören.

So präsentierte Norbi an diesem Nachmittag sechs Nachwuchskünstler im Seniorenalter.

Die Jury war hochkarätig besetzt. Da war die Ostlegende Regina Thoss mit dabei. Dann Norbis Gesangspartnerin Cindy Berger, bekannt von dem Schlagerlegenden-Duo Cindy und Bert, sowie der Schlagersänger Norbert Köhler aus dem Allgäu. Alle Drei gaben zu den Auftritten der Bewerber ihre Kommentare und Punkte ab. So entstand dann ein 3er-Ranking mit einem klaren Sieger.

Sieger: Hans Georg Stark mit dem Titel „Unchain my heart“

Platz 2: Brigitte Stradiot mit dem Titel „Ich brauch Tapetenwechsel“

Platz 3: Uschi Bergmannshoff mit dem Titel „Ich glaube“

Besonders erwähnenswert ist, dass Brigitte extra aus Wien anreiste.

Uschi fand ihren Weg aus der Stadt Minden nach Berlin.

Als Entree sang Norbi seine Version von „Hello Again“.

Im Showprogramm sangen Norbi und Cindy Berger ein paar ihrer Hits. Auch Ostlegende Regina Thoss und der bayerische Sänger Norbert Köhler präsentierten einige ihrer Lieder. Einen Ehrenpreis gab es für die Countryband 2U & mi, der außerhalb der Wertung vergeben wurde. Da die Bandmitglieder eher Profis als Amateure sind. Mit dem Titel „Hold on loving you“ zeigten sie dann eine Kostprobe ihres Könnens.

Auch nächstes Jahr wird es wieder den Wettbewerb geben und es kann sich jetzt schon bei Norbi Wohlan unter schlager-norbi@arcor.de mit Hörprobe als MP 3 und kurzer Biographie beworben werden.

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Fotoquelle: Büro Norbi Wohlan

