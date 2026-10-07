Der Guilty Verlag führt mit dem Ride-Along-Thriller ein neues Erzählkonzept ein

Mitten im Einsatz: Der Guilty Verlag erfindet den Ermittlerthriller neu – mit rasantem Tempo, glaubwürdiger Polizeiarbeit und einem Team, das gemeinsam über Erfolg oder Scheitern entscheidet.

_Die Aurora- und die Bloodhound-Reihe rücken ein Ermittlerteam ins Zentrum und lassen das Publikum Einsätze aus unmittelbarer Nähe miterleben._

Der Guilty Verlag stellt mit dem _Ride-Along-Thriller_ ein Erzählkonzept vor, das die klassische Distanz zwischen Ermittlerteam und Publikum aufhebt. Leserinnen und Leser begleiten die Einheit im Einsatzwagen, im Verhörraum, am Undercover-Treffpunkt und direkt am Schauplatz der Ermittlungen.

Funkverkehr, taktische Entscheidungen, überraschende Wendungen und Zeitdruck bestimmen den Rhythmus. Dabei entsteht die Spannung nicht allein durch Action, sondern ebenso durch nachvollziehbare Abläufe, präzise Ermittlungsarbeit und die Frage, ob das Team im entscheidenden Moment richtig handelt.

_Das Team steht im Mittelpunkt_

Anders als in klassischen Ermittlergeschichten trägt nicht eine einzelne Figur die Handlung. Vertrauen, Konflikte, unterschiedliche Kompetenzen und gemeinsame Entscheidungen treiben die Fälle voran. Das Zusammenspiel der Einheit wird damit selbst zum zentralen Spannungselement.

_Zwei Reihen setzen das Konzept um_

In der _Aurora-Reihe_ und der _Bloodhound-Reihe_ folgt das Publikum demselben Ermittlerteam und seiner besonderen Teamkultur. Die Serienwelten konfrontieren die Einheit mit unterschiedlichen Fällen – darunter Großrazzien, vermisste Personen, organisierte Kriminalität, Cyber-Einsätze und Katastrophensituationen.

Weitere Titel sind angekündigt. Mit dem Ride-Along-Thriller positioniert der Guilty Verlag ein Format, das Einsatzdynamik, Teamarbeit und glaubwürdige Ermittlungen verbindet.

_Guilty Verlag – Steigen Sie ein. Der Einsatz läuft._

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Guilty Verlag

Frau Senta Meyer

Kirchstr. 42

17039 Trollenhagen

Deutschland

fon ..: 01707943312

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email : info@guilty-verlag.de

Im Guilty Verlag erscheinen spannende Geschichten mit einzigartigen Charakteren.

Hier gibt es fesselnde Krimis, atemberaubende Thriller, Mystery & Fantasy, liebevolle Kinderbücher und lustige Romane für all jene, die das Besondere lieben.



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