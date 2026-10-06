„BOTOX“: Hinter makellosen Fassaden lauert der Tod

Schönheit hat ihren Preis: Als Jenny Hansen hinter die Fassade einer Luxusklinik blickt, stößt ihr Team auf illegale Geschäfte, gefährliche Lügen und einen tödlichen Plan.

_Der Guilty Verlag veröffentlicht Senta Meyers 14. Buch pünktlich zur Frankfurter Buchmesse_

Mit „Botox“ legt Senta Meyer ihren neuen Ride-Along-Thriller vor. Pünktlich zur Frankfurter Buchmesse führt der Roman Leserinnen und Leser in einen Fall, in dem rätselhafte Spuren, verdeckte Ermittlungen und überraschende Wendungen aufeinandertreffen. Hinter der makellosen Fassade einer Schönheitsklinik kommen Intrigen, familiäre Konflikte und kriminelle Geschäfte zum Vorschein.

_Ein Todesfall, der Fragen aufwirft_

Leopold Langfeld will sich mit dem Tod seiner Schwiegertochter nicht abfinden. Die Polizei sieht keine Hinweise auf Fremdverschulden, doch Langfeld ist überzeugt, dass mehr dahintersteckt. Sein Verdacht fällt auf die Schönheitsklinik „La Belle“, die Botox-Behandlungen auffallend günstig anbietet.

Aus der privaten Ermittlung wird rasch ein Fall voller Widersprüche. Langfeld verschweigt entscheidende familiäre Zusammenhänge, während alle Beteiligten ihre eigenen Interessen verfolgen. Je tiefer die Ermittler vordringen, desto deutlicher wird: Niemand sagt die ganze Wahrheit.

_Undercover in der Klinik_

Jenny Hansen, die erfahrene Leiterin des Ermittlerteams, misstraut der makellosen Fassade der Klinik von Beginn an. Schon bei ihrem ersten Besuch stellt sie fest, dass Aussagen einander widersprechen und entscheidende Informationen nur scheibchenweise ans Licht kommen.

Daraufhin schickt sie ihr Team undercover in die Klinik. Die Leserinnen und Leser verfolgen die Ermittlungen unmittelbar: Sie erleben Beobachtungen, Entscheidungen und falsche Fährten aus nächster Nähe. Mit jeder neuen Erkenntnis verändert sich der Blick auf den Fall – und auf die Menschen, die darin verstrickt sind.

_Medikamente, Macht und Profit_

Je tiefer das Team in die Vorgänge der Klinik eindringt, desto klarer wird, dass weit mehr auf dem Spiel steht als günstige Schönheitsbehandlungen. Die Spuren führen zu einem weitreichenden Medikamentenhandel und offenbaren Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Damit verschiebt sich die entscheidende Frage: Es geht nicht mehr nur darum, wer ein Motiv hatte, sondern auch, wem Jenny Hansen noch vertrauen kann.

_Spannung ohne Umwege_

Der Roman setzt auf eine klare, konzentrierte Sprache und hält das Tempo hoch, ohne auf prägnante Details zu verzichten. Die Figuren handeln aus nachvollziehbaren Motiven, treffen folgenschwere Entscheidungen und müssen ihre bisherigen Gewissheiten immer wieder überprüfen. So schärft sich ihr Blick auf den Fall Schritt für Schritt. Die Handlung bleibt fokussiert, die Spannungsbögen entwickeln sich organisch, und die überraschenden Wendungen ergeben sich glaubwürdig aus dem Plot.

Für Leserinnen und Leser, die einen cleveren, temporeichen Thriller suchen, ist _“Botox“_ genau das Richtige. Senta Meyer verbindet Spannung, markante Figuren und eine Geschichte, die über die letzte Seite hinaus im Gedächtnis bleibt. Wer Verrat, Loyalitätskonflikte und bitterböse Wendungen schätzt, sollte _“Botox“_ nicht verpassen.

Der Guilty Verlag präsentiert den neuen Thriller zur Frankfurter Buchmesse. _“Botox“_ ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich.

Autorin: Senta Meyer

Titel: Botox

Verlag: Guilty Verlag

Erscheinungsjahr: 2026

Seitenzahl: 508/ Softcover mit Klappen

Preis: 20,00 EUR

ISBN: 978-3-948479-28-2

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Guilty Verlag

Frau Senta Meyer

Kirchstr. 42

17039 Trollenhagen

Deutschland

fon ..: 01707943312

web ..: https://guilty-verlag.de/

email : info@guilty-verlag.de

Im Guilty Verlag erscheinen spannende Geschichten mit einzigartigen Charakteren.

Hier gibt es fesselnde Krimis, atemberaubende Thriller, Mystery & Fantasy, liebevolle Kinderbücher und lustige Romane für all jene, die das Besondere lieben.

Auch wieder bei der Frankfurter Buchmesse vertreten: Stand 5.0 / D31.

Pressekontakt:

Guilty Verlag

Frau Senta Meyer

Kirchstr. 42

17039 Trollenhagen

fon ..: 01707943312

email : info@guilty-verlag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.