Alfa Forni EVO bringt den Pizzaofen in die Outdoor-Küche: 180 bis 500 °C, getrennte digitale Temperaturanzeige für Backfläche und Garraum. Ab November im Fachhandel, UVP 2.690 EUR.

Pressemitteilung

Alfa Forni EVO: Der Pizzaofen wird zum Herzstück der Outdoor-Küche

Neues Allround-Modell von 180 bis 500 °C mit digitaler Temperaturanzeige – ab Anfang November 2026 im deutschen Fachhandel, UVP 2.690 Euro

Engelskirchen/Anagni, 3. November 2026 – Alfa Forni bringt mit EVO einen Outdoor-Ofen auf den Markt, der für den festen Einbau in Outdoor-Küchen entwickelt wurde. Der regelbare Temperaturbereich von 180 bis 500 °C reicht von neapolitanischer Pizza über Brot bis zu Fleisch, Gemüse und Desserts. Gegenüber dem bisherigen Modell Moderno 2 Pizze erreicht EVO seine Betriebstemperatur bis zu 20 Prozent schneller.

Gebaut für die Outdoor-Küche

Der Außenbereich wird immer häufiger als vollwertiger Wohn- und Kochraum geplant. EVO trägt dem Rechnung: Der Gasanschluss lässt sich an der Unterseite des Ofens installieren. So verschwindet die Leitung, und der Ofen fügt sich sauber in Arbeitsplatten und Outdoor-Küchenmodule ein.

Die feuerfeste Backfläche stammt aus der eigenen Fertigung von Alfa Forni. Mit dem Hybrid-Kit [serienmäßig/optional] lässt sich EVO wahlweise mit Gas oder Holz betreiben.

Flue System 2.0: schneller auf Temperatur

Kern von EVO ist das neue Flue System 2.0, eine überarbeitete Rauchgas- und Wärmeführung. Damit erreicht EVO [400 °C im Gasbetrieb] bis zu 20 Prozent schneller als der Alfa Forni Moderno 2 Pizze. Drei Komponenten wirken zusammen: Der Flame Shield lenkt die Flamme gezielt, der Burnproof Shield schützt die Speisen vor direkter Hitze. Der Brenner der neuen Generation lässt sich dank neuer Geometrie und neu angeordneter Brenneröffnungen fein regulieren.

Digitale Kontrolle über den gesamten Garprozess

Ein neues digitales Messsystem zeigt die Temperaturen von Backfläche und Ofengewölbe getrennt an. So erkennt der Nutzer den richtigen Moment, um Pizza oder Brot einzuschieben. Ein Kerntemperaturfühler überwacht zusätzlich das Gargut und erleichtert langsames Garen bei niedrigen Temperaturen.

„Mit EVO markieren wir einen klaren Neuanfang – im Design, vor allem aber mit einem digitalen System, das die Temperatur von Backfläche und Ofengewölbe getrennt anzeigt“, sagt Sara Lauro, CEO von Alfa Forni. „So hat man den Garprozess jederzeit präzise und intuitiv im Griff.“

„Mit dem Flue System 2.0 haben wir die Wärmeverteilung weiter optimiert und die Aufheizzeit gegenüber unserem Moderno 2 Pizze um bis zu 20 Prozent verkürzt“, erklärt Andrea Lauro, Chief Product Officer von Alfa Forni. „An kurzen Aufheizzeiten arbeiten wir konsequent seit 2010, als wir mit Forninox eine neue Ofentechnologie eingeführt haben.“

„Outdoor-Küchen werden auch in Deutschland zunehmend fest geplant und hochwertig ausgestattet“, sagt Stefan Spriesterbach, Geschäftsführer der Alfa Forni GmbH. „EVO gibt unseren Fachhandelspartnern genau das Produkt für diese Planung an die Hand – bis hin zum verdeckten Gasanschluss.“

EVO ist ab Anfang November 2026 im deutschen Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.690 Euro inkl. MwSt.

EVO. Everything Outdoor.

Faktenblock Alfa Forni EVO

* UVP 2.690 EUR inkl. MwSt.

* Verfügbarkeit ab Anfang November 2026, deutscher Fachhandel

* Temperaturbereich 180-500 °C

* Aufheizzeit bis zu 20 % kürzer als Alfa Forni Moderno 2 Pizze

* Brennstoff Gas; Holz mit Hybrid-Kit [serienmäßig/optional, ggf. Preis]

* Gasanschluss an der Unterseite installierbar; 50mBar

* Temperaturanzeige digital, getrennt für Backfläche und Ofengewölbe

* Kerntemperaturfühler im Lieferumfang [bestätigen]

* Backfläche feuerfest, aus eigener Fertigung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alfa Forni GmbH

Herr Stefan Spriesterbach

Hauptstraße 37

51766 Engelskirchen

Deutschland

fon ..: +49 22638029562

web ..: https://www.alfaforni.com

email : s.spriesterbach@alfaforni.com

Über Alfa Forni

Alfa Forni wurde 1977 gegründet und entwickelt und fertigt Pizzaöfen für den privaten und gewerblichen Einsatz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Anagni, Italien, verbindet traditionelle Handwerkskunst mit technologischer Innovation und italienischem Design. Seit fast 50 Jahren stehen Alfa-Forni-Öfen weltweit für leistungsstarkes Kochen und Backen. In Deutschland ist Alfa Forni mit der Alfa Forni GmbH in Engelskirchen vertreten, die den Vertrieb über den Fachhandel steuert.

Pressekontakt:

Alfa Forni GmbH

Herr Stefan Spriesterbach

Hauptstraße 37

51766 Engelskirchen

fon ..: 022638029562

email : s.spriesterbach@alfaforni.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.